Чем запомнился Черчесов в сборной России. Главное за пять лет

Станислав Черчесов наконец встретился с президентом РФС Александром Дюковым. Встреча была короткой, а решение, честно говоря, очевидным — спустя пять специалист покидает пост главного тренера сборной. За это время немало произошло, но мы выделили несколько основных вещей, которые будут всплывать в памяти при упоминании Черчесова. Станислав Саламович занял второе место по количеству дней, проведённых на посту главного тренера сборной России (уступил только Олегу Романцеву).

Домашний чемпионат мира

Тут сложно спорить – Черчесов летом 2018-го подарил нашей стране сказку в виде выхода в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира. Его тогда вместе с командой отправили в космос, и это было вполне заслуженно. Только вот жаль, что оттуда пришлось очень быстро вернуться обратно.

Усы надежды и космос-Стас

И то и другое начал не сам Черчесов (историю с усами запустил Иван Ургант, а песню «Ты просто космос, Стас» исполнил Владимир Стогниенко), но это напрямую связано с ним. Поэтому да, не забудем. И как он праздновал голы с Дзюбой — тоже.

Фото: Clive Rose/Getty Images

5:0 от Сербии и победа 9:0 над Сан-Марино

Черчесов провёл со сборной 57 матчей — 24 победы, 13 ничьих и 20 поражений. При этом хуже всего команда играла в товарищеских встречах — в 23 матчах всего шесть побед. Самым крупным стало поражение от Сербии в ноябре прошлого года (0:5), а вот самая разгромная победа была в матче с Сан-Марино (9:0).



В рейтинге УЕФА сборная России с Черчесовым провалилась с 8-го места на 19-е, а в рейтинге ФИФА успела побывать даже на 61-й строчке (в 2017 году).

Невыход в группу А в Лиге наций

От сборной России ждали повышения в группу А, но команда заняла второе место в квартете, проиграв Сербии. Это лишило нас «запасного варианта» выхода на чемпионат мира — 2022.

Уверенный выход на Евро-2020

Сборная провела один из самых уверенных отборов в истории. Да, дважды проиграли Бельгии, но там изначально шансов было немного. Зато всех остальных соперников разобрали без вопросов. Самый яркий матч того отборочного цикла — разгромная победа над Шотландией в «Лужниках» — 4:0.

Стоп-слова

Игры не товарищеские, а контрольные, «проблем у нас нет» (это слово Черчесов попросил убрать из лексикона), не последний, а заключительный — можно собрать целый словарь слов и выражений, которые уже бывший главный тренер сборной России запретил.

«Золотой актив»

После поражения от Сербии Черчесов пришёл на «Матч ТВ» и дал интервью в прямом эфире. Получилось местами хамовато, местами разумно, но в целом впечатление от его выступления осталось смешанным. А уж одну его фразу не забудут ещё долго: «Золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать».

Сомнительные вызовы и конфликты с игроками

Через сборную за пять лет прошёл 71 игрок, но олицетворением эпохи Черчесова, пожалуй, можно назвать Андрея Семёнова, который стабильно попадал в состав, при этом стабильно совершая ошибки. Станислава Саламовича нередко попрекали, что он адекватно не объяснял свои решения, которые вызывали определённые вопросы.

К этому ещё добавляются конфликты с игроками, которые по той или иной причине не попадали в сборную: Александр Кокорин, Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Маринато Гильерме…

Игорь Денисов

Тема с его непопаданием в сборную разразилась перед чемпионатом мира — 2018. У Черчесова напрямую спросили, почему Денисов не вызывается в национальную команду, на что тренер ответил: «Он — лучший по отборам в чемпионате России, а я его не беру? В чемпионате России! Вот и ответ на вопрос». Спустя месяц уже сам Игорь рассказал, в чём же дело — оказалось, что у них с Черчесовым конфликт ещё со времён «Динамо», когда тот позвал его «в душ» и пригрозил.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Провал на Евро-2020

Сборная России бесславно выступила на чемпионате Европы. Да, в соперниках были две команды из первой десятки рейтинга ФИФА (им подопечные Черчесова и проиграли), но попасть в плей-офф можно было даже с тремя очками. Россияне всё-таки одержали одну обеду, но тяжело рассчитывать на выход в 1/8 финала, когда пропускаешь семь мячей. Как итог — последнее место в группе.

Последнее интервью

Не совсем понятно, почему Черчесов согласился выступить перед большим количеством журналистов в прямом эфире после провала на Евро — однажды у него уже был опыт разговора в live-режиме и обернулось это репутационным провалом. В этот раз получилось тоже так себе: он странно отвечал на вопросы, уходил от ответов, чем в итоге себя и прибил. То, что он говорил, звучало неубедительно и в чём-то даже стыдно.