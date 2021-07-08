«Проблем у нас нет, есть трудности». Словарь Черчесова

Станислав Черчесов любит поправлять журналистов, говоря, какие слова правильные, а какие неправильные. За пять лет работы в сборной подобных «запретов» собралось на целый словарь — и мы его составили.
- Август 2016-го.
«Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые – но никак не товарищеские. Понимаете разницу?»
❌ Товарищеский матч
✅ Контрольный
✅ Тестовый
- Октябрь 2017-го.
«Мы не экспериментируем – это неправильное слово. Мы исходим из состояния футболистов»
❌ Экспериментировать
✅ Исходить из состояния футболистов
- Март 2018-го. После поражения от Бразилии.
«Проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона. Есть трудности, которые надо решать. Они бывают лёгкие, бывают трудные. У нас – рабочие».
❌ Проблемы
✅ Трудности
- Июнь 2018-го. За день до старта ЧМ.
«Заключительный вопрос. Не дай бог последний».
❌ Последний
✅ Заключительный
- Июнь 2018-го. После поражения от Уругвая.
«Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, «пережить» – это неправильное слово. «Воспринять» – тоже. Перелопатить внутри и сделать определённые выводы».
❌ Пережить поражение
❌ Воспринять поражение
✅ Перелопатить поражение внутри
- Август 2018-го. Интервью Тине Канделаки.
«Я слово «талант» не люблю. Я всё время говорю: способности. Главный талант – умение работать, это самое важное».
❌ Талант
✅ Способности
- Сентябрь 2018-го. Интервью «Р-Спорту».
«Не люблю слово «если».
❌ Если
«Уже говорил: ошибок мы вообще не делали, потому что это первый чемпионат мира. Были недочёты».
❌ Ошибки
✅ Недочёты
- Октябрь 2019-го.
«Любимчики» – это неправильное слово. Это не любимчики. Это игроки, которые на сегодняшний день в раздевалке имеют натуральный, естественный авторитет».
❌ Любимчики
✅ Авторитеты
- Осень 2020-го.
«Давайте из толкового словаря Даля уберём слова «проблема» и «усталость», потому что мы так дальше не продвинемся».
❌ Усталость
- Май 2021-го. Объявление состава на Евро-2020.
«Резервисты — неправильное слово, они такие же члены команды, как и мы».
❌ Резервисты
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