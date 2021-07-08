«Проблем у нас нет, есть трудности». Словарь Черчесова

Станислав Черчесов любит поправлять журналистов, говоря, какие слова правильные, а какие неправильные. За пять лет работы в сборной подобных «запретов» собралось на целый словарь — и мы его составили.

Август 2016-го.

«Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые – но никак не товарищеские. Понимаете разницу?»

❌ Товарищеский матч

✅ Контрольный

✅ Тестовый

Октябрь 2017-го.

«Мы не экспериментируем – это неправильное слово. Мы исходим из состояния футболистов»

❌ Экспериментировать

✅ Исходить из состояния футболистов

Март 2018-го. После поражения от Бразилии.

«Проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона. Есть трудности, которые надо решать. Они бывают лёгкие, бывают трудные. У нас – рабочие».

❌ Проблемы

✅ Трудности

Июнь 2018-го. За день до старта ЧМ.

«Заключительный вопрос. Не дай бог последний».

❌ Последний

✅ Заключительный

Июнь 2018-го. После поражения от Уругвая.

«Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, «пережить» – это неправильное слово. «Воспринять» – тоже. Перелопатить внутри и сделать определённые выводы».

❌ Пережить поражение

❌ Воспринять поражение

✅ Перелопатить поражение внутри

Август 2018-го. Интервью Тине Канделаки.

«Я слово «талант» не люблю. Я всё время говорю: способности. Главный талант – умение работать, это самое важное».

❌ Талант

✅ Способности

Сентябрь 2018-го. Интервью «Р-Спорту».

«Не люблю слово «если».

❌ Если

«Уже говорил: ошибок мы вообще не делали, потому что это первый чемпионат мира. Были недочёты».

❌ Ошибки

✅ Недочёты

Октябрь 2019-го.

«Любимчики» – это неправильное слово. Это не любимчики. Это игроки, которые на сегодняшний день в раздевалке имеют натуральный, естественный авторитет».

❌ Любимчики

✅ Авторитеты

Осень 2020-го.

«Давайте из толкового словаря Даля уберём слова «проблема» и «усталость», потому что мы так дальше не продвинемся».

❌ Усталость

Май 2021-го. Объявление состава на Евро-2020.

«Резервисты — неправильное слово, они такие же члены команды, как и мы».

❌ Резервисты