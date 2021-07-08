Символическая сборная 1/2 финала Евро-2020. Трое уже не сыграют на турнире

Евро-2020 близится к завершению, и выбирать 11 лучших игроков с каждым разом приходится из меньшего количества команд. Сборные Италии и Англии сразятся в Лондоне на «Уэмбли» 11 июля. В символическую сборную «Чемпионата» вошли футболисты всех команд, кроме Испании, а именно…
Вратарь
Каспер Шмейхель (Дания)
Голкипер «Лестера» провёл феноменальный матч, отразив девять ударов англичан. Шмейхель справился с опасными выстрелами Стерлинга, Магуайра и парировал пенальти Кейна. Вратарь сборной Дании творил чудеса на ленточке, и во многом ему должны быть благодарны игроки и болельщики за выход в полуфинал.
Защитники
Кайл Уокер (Англия)
Если в первом тайме на правом фланге с Уокером играл Сака, то во втором после замены Грилиша защитнику приходилось держать фланг одному, так как Стерлинг то и дело смещался в центр. В матче с Данией Кайл совершил два перехвата, один отбор и выиграл два единоборства в воздухе.
Леонардо Бонуччи (Италия)
Бонуччи провёл фантастический матч с Испанией, реализовав пенальти в послематчевой серии. По окончании встречи произошёл забавный инцидент: девушка-стюард приняла Леонардо за фаната, когда тот праздновал победу с болельщиками.
Гарри Магуайр (Англия)
Защитник «Манчестер Юнайтед» был королём на втором этаже в матче с Данией. Магуайр выиграл девять верховых единоборств, а также совершил пять перехватов, пять выносов и два отбора. На втором месте по игре на втором этаже — Шоу (пять отборов).
Янник Вестергор (Дания)
Вестергор провёл 105 минут на поле, сопротивляясь то с Сака, то с Уокером, то со Стерлингом. Датчанин выиграл все четыре верховых единоборства, совершил семь выносов, один перехват и пять отборов. Отличные показатели!
Полузащитники
Мэйсон Маунт (Англия)
Полузащитник «Челси» сыграл 95 минут и за это время нанёс два удара, совершил 30 передач с точностью 90%, один отбор и стал вторым в сборной Англии по количеству удачных попыток дриблинга.
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания)
Хёйбьерг ни разу не сел на скамейку на этом Евро. В игре с Англией датчанин выжигал центр поля, совершив за 120 минут семь отборов и три перехвата. Помимо оборонительных функций, Пьер-Эмиль разгонял атаки Дании, поэтому среди игроков своей сборной владел мячом больше остальных.
Жоржиньо (Италия)
Жоржиньо реализовал последний пенальти в послематчевой серии, благодаря которому Италия вышла в финал Евро-2020. Полузащитник совершил два отбора и стал лучшим по количеству перехватов в матче (8).
Нападающие
Федерико Кьеза (Италия)
Кьеза стал автором забитого гола сборной Италии и лучшим игроком матча. Федерико выполнил шикарный обводящий удар под дальнюю штангу, открыв счёт в игре. Это гол стал вторым для нападающего «Ювентуса» на Евро-2020. Ранее он вывел итальянцев вперёд в матче с Австрией.
Гарри Кейн (Англия)
Кейн мог быть антигероем, но стал триумфатором. Гарри не забил пенальти, но с добивания поразил ворота Шмейхеля, записав на свой счёт победный гол. Капитан сборной Англии часто оттягивался в полузащиту, помогая команде разгонять атаки. Кейн нанёс четыре удара за матч, один из которых вывел англичан в финал Евро-2020.
Рахим Стерлинг (Англия)
Стерлинг провёл лучший матч на чемпионате Европы. За 120 минут с Данией нападающий нанёс шесть ударов, совершил 47 передач с точностью 91% и девять удачных проходов. При этом Рахим стал самым критикуемым игроком матча из-за падения в штрафной Шмейхеля, после чего судья указал на «точку».
- 8 июля 2021
-
23:25
-
23:12
-
22:40
-
22:39
-
22:23
-
22:18
-
21:59
-
21:33
-
21:31
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23