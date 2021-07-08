Символическая сборная 1/2 финала Евро-2020. Трое уже не сыграют на турнире

Евро-2020 близится к завершению, и выбирать 11 лучших игроков с каждым разом приходится из меньшего количества команд. Сборные Италии и Англии сразятся в Лондоне на «Уэмбли» 11 июля. В символическую сборную «Чемпионата» вошли футболисты всех команд, кроме Испании, а именно…

Вратарь

Каспер Шмейхель (Дания)

Голкипер «Лестера» провёл феноменальный матч, отразив девять ударов англичан. Шмейхель справился с опасными выстрелами Стерлинга, Магуайра и парировал пенальти Кейна. Вратарь сборной Дании творил чудеса на ленточке, и во многом ему должны быть благодарны игроки и болельщики за выход в полуфинал.

Защитники

Кайл Уокер (Англия)

Если в первом тайме на правом фланге с Уокером играл Сака, то во втором после замены Грилиша защитнику приходилось держать фланг одному, так как Стерлинг то и дело смещался в центр. В матче с Данией Кайл совершил два перехвата, один отбор и выиграл два единоборства в воздухе.

Леонардо Бонуччи (Италия)

Бонуччи провёл фантастический матч с Испанией, реализовав пенальти в послематчевой серии. По окончании встречи произошёл забавный инцидент: девушка-стюард приняла Леонардо за фаната, когда тот праздновал победу с болельщиками.

Гарри Магуайр (Англия)

Защитник «Манчестер Юнайтед» был королём на втором этаже в матче с Данией. Магуайр выиграл девять верховых единоборств, а также совершил пять перехватов, пять выносов и два отбора. На втором месте по игре на втором этаже — Шоу (пять отборов).

Янник Вестергор (Дания)

Вестергор провёл 105 минут на поле, сопротивляясь то с Сака, то с Уокером, то со Стерлингом. Датчанин выиграл все четыре верховых единоборства, совершил семь выносов, один перехват и пять отборов. Отличные показатели!

Полузащитники

Мэйсон Маунт (Англия)

Полузащитник «Челси» сыграл 95 минут и за это время нанёс два удара, совершил 30 передач с точностью 90%, один отбор и стал вторым в сборной Англии по количеству удачных попыток дриблинга.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания)

Хёйбьерг ни разу не сел на скамейку на этом Евро. В игре с Англией датчанин выжигал центр поля, совершив за 120 минут семь отборов и три перехвата. Помимо оборонительных функций, Пьер-Эмиль разгонял атаки Дании, поэтому среди игроков своей сборной владел мячом больше остальных.

Жоржиньо (Италия)

Жоржиньо реализовал последний пенальти в послематчевой серии, благодаря которому Италия вышла в финал Евро-2020. Полузащитник совершил два отбора и стал лучшим по количеству перехватов в матче (8).

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия)

Кьеза стал автором забитого гола сборной Италии и лучшим игроком матча. Федерико выполнил шикарный обводящий удар под дальнюю штангу, открыв счёт в игре. Это гол стал вторым для нападающего «Ювентуса» на Евро-2020. Ранее он вывел итальянцев вперёд в матче с Австрией.

Гарри Кейн (Англия)

Кейн мог быть антигероем, но стал триумфатором. Гарри не забил пенальти, но с добивания поразил ворота Шмейхеля, записав на свой счёт победный гол. Капитан сборной Англии часто оттягивался в полузащиту, помогая команде разгонять атаки. Кейн нанёс четыре удара за матч, один из которых вывел англичан в финал Евро-2020.

Рахим Стерлинг (Англия)

Стерлинг провёл лучший матч на чемпионате Европы. За 120 минут с Данией нападающий нанёс шесть ударов, совершил 47 передач с точностью 91% и девять удачных проходов. При этом Рахим стал самым критикуемым игроком матча из-за падения в штрафной Шмейхеля, после чего судья указал на «точку».