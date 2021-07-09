В чём Неймар превосходит Месси? Сравниваем показатели двух суперзвёзд футбола

Финал Кубка Америки — 2021 — идеальная развязка турнира. Зрители получат очередную битву главных сборных континента с суперзвёздами по главе. Недавние партнёры по «Барселоне» Неймар и Месси подходят к главному матчу с одной и той же целью, но в разных психологических кондициях.

Бразилец явно меньше нервничает. Он уже выигрывал турниры со сборной (Кубок конфедераций — 2013 и ОИ-2016), но пока остаётся без Кубка Америки. Победный для Бразилии турнир-2019 Неймар пропустил из-за травмы голеностопа. У Лео Месси ситуация более давящая. Он тоже брал Олимпиаду (в 2008-м), но ему до сих пор вменяют отсутствие трофеев со сборной. На счету Месси второе место на ЧМ-2014, три серебра и бронза Кубка Америки, но заветной чашки с Аргентиной Месси так и не выиграл. При этом ему уже 34 года – шанс дотянуть до ЧМ-2022 ещё есть, а вот сыграть на Копе-2024 в Эквадоре – маловероятно. Получается, финал-2021 – предпоследний шанс Месси закрыть гештальт со сборной.

Возможно, окончательно поменять мнение о себе получится и у Неймара. Если бразилец приведёт команду к победе на турнире, то ещё ближе подберëтся по величию к Пеле. Для полного счастья, конечно, нужна победа на ЧМ-2022 или ЧМ-2026 (Нею будет 34 года), но задачи нужно решать поступательно. При этом слова о величии верны для бразильца только на родине. Там его обожают и боготворят, а вот во многих других странах часто обзывают «ныряльщиком», «девочкой» и «плаксой». Люди забывают, что Неймар заслуживает сравнений с Роналду и Месси по многим показателям, кроме не всегда очевидно врученных «Золотых мячей».

Статистика голов и передач

Лионель Месси, по данным сайта FBRef (одного из главных аналитических агрегаторов мира), сыграл за карьеру 799 матчей, оформив в них 676 голов и 272 ассиста. В пересчёте на 90 минут цифры выглядят страшно: 0,85 гола и 0,34 голевых паса за полтора часа. То есть Месси в среднем за матч (вообще любой) даёт «Барселоне» и Аргентине стартовое преимущество в 1,19 гола (если не считать пенальти, то 1,07).

У Неймара выборка меньше (бразилец сыграл 489 матчей), но статистика впечатляет примерно так же. 301+169 по системе «гол+пас» в пересчёте на матч дают 0,62 гола и 0,35 голевой передачи. Если убрать пенальти, то наличие Неймара в игре приносит команде 0,86 гола.

Если говорить об ожидаемых цифрах, то Неймар превосходит Месси и по голам, и по ассистам. Бразилец в среднем за матч накапливает 0,75 xG и 0,44 xA, аргентинец – 0,7 xG и 0,41 xA.

Статистика ударов

Показатели по этому параметру у Неймара и Месси схожи. Оба играют на идентичных позициях перед штрафной, но с магнитом к одному из краёв. Неймар чаще появляется в левом полуфланге, тогда как Месси материализуется в правом. Аргентинец чаще бразильца берёт игру на себя в завершении (5,18 удара в среднем за матч против 3,87), а Неймар отвечает более высоким показателем SCA – действиям, ведущим к ударам. В среднем за карьеру Ней выдает 7,19 таких активностей за игру. У Месси показатель чуть меньше – 7,1.

Почти полное равенство у лидеров южноамериканских сборных и по конвертации ударов в голы. В пересчёте на 90 минут Месси сооружает из удара 0,15 гола (у Нея – 0,14), а каждый третий (0,33) удар аргентинца в створ залетает в сетку. У бразильца показатель равен 0,31.

Статистика передач

Говорить о количестве передач и их дальности даже в пересчёте на всю карьеру нет необходимости. Эти данные в чистом виде не дадут представления о том, насколько Неймар и Месси круты в пасовом компоненте. Гораздо точнее их опасность для соперника покажут ключевые пасы и действия, ведущие к ударам и голам.

В сравнении по SCA (shot creating actions – действия, ведущие к удару), о котором говорилось выше, выявился небольшой перевес бразильского игрока. По GCA (goal creating actions – действия, ведущие к голу) ситуация схожа, только показатели ещё ближе. Неймар в среднем за матч фантазирует 1,21 действие, ведущее к голу. Лео успевает создать на 0,04 меньше (1,17). Этот разрыв не говорит нам о том, что бразилец лучше аргентинца генерирует моменты (потому что выборка у Лионеля больше), но указывает на примерное равенство гениев.

Статистика ключевых пасов снова сдвинута в сторону Неймара. Бразилец начиная с сезона-2013/2014 (когда он переехал в «Барселону») выдаёт в среднем по 2,6 ключевых паса за матч. Выборка Лео Месси больше (с начала сезона-2009/2010), но в его актив за матч в среднем попадает 2,3 ключевых паса. Если смотреть на всю карьеру, то Неймар пасует на партнёров перед завершающим ударом с ещё большим отрывом – 3,15 раза за игру. У Месси показатель скромнее – 2,64.

Статистика дриблинга

Неймар – машина по унижению соперников финтами. Лионель Месси – человек, который теряет мяч примерно никогда. Обе звезды владеют мячом слишком хорошо, чтобы их сравнивать, но мы всё-таки сделаем это.

Во-первых, в целом по карьере Неймар чаще встречается с мячом. По данным всё того же FBRef, он выбивает 84,1 касания в среднем за матч, тогда как Лео партнёры награждают 79,6 касания. Конкретно на этой Копе Тите выписал Неймару роль, которая ограничивает его число касаний, но только до решающей трети поля. Бразилец по-прежнему властвует в зоне перед штрафной и непосредственно в ней.



Качество этой власти выражается в показателях дриблинга. За карьеру Неймар в среднем за матч выдает 9,77 попытки дриблинга (5,74, или 58,7% успеха). Месси не только не уступает оппоненту по этому показателю, но и выдает бóльшую успешность (5,27 успешных обводки при 7,88 попытки за матч – 66,9%).

Сайт FBRef даёт статистику и по пробросам между ног. В ней у Неймара огромный перевес. Бразилец в среднем выдает 0,68 таких издёвок за игру, тогда как Месси это удаётся хуже – 0,27.

Статистика в сборной

Если рассматривать только матчи крупных турниров сборных (ЧМ, Копа) и отборы на ЧМ, то Месси отбегал за сборную 71 матч. В них он оформил 36 мячей и сделал 17 голевых передач. У Неймара за 39 игр накопилось 24+21 по системе «гол+пас». Даже без перевода в средние цифры очевидно: Неймар играет за сборную ярче. Оставим дискуссию о силе сборных Аргентины и Бразилии и зафиксируем: Неймар чаще забивает (0,62 против 0,51 в среднем за матч) и отдаёт партнёрам (0,54 передачи против 0,24). Причём моменты для голов и ассистов бразилец получает почти в два раза чаще и жёстко не добирает. По ожидаемым голам лидер Бразилии должен был забивать по 0,93 гола за игру и отдавать 0,6 ассиста. Если оценить важность Неймара по ожидаемой статистике, то с выходом бразильца его сборная почти гарантированно получает 1,45 гола. Десятка Бразилии либо бьёт по воротам сам, либо генерирует опасность для партнёров. У Месси показатель в разы скромнее – всего 0,64 гола.

Очевидно, что по ключевым пасам и SCA Неймар тоже выносит шестикратного обладателя «Золотого мяча». Бразилец выписывает 4,22 ключевых паса в среднем за матч (у Лео – 2,67), а по показателю SCA (действия, ведущие к ударам) набирает 7,78 (Лео – 6,22). И только по действиям, ведущим к голам, преимущество на стороне игрока «Барселоны». Если аргентинская десятка появляется на поле, то Аргентина получает одно такое действие за игру. Неймар успевает выбить только 0,67.

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Кажется, Неймар действительно крутой и по каким-то метрикам даже превосходит Лео Месси. Он как минимум намного лучше в дриблинге и мощнее влияет на сборную Бразилии. По остальным показателям бразилец стоит либо совсем близко с гением, либо минимально превосходит, возможно, лучшего игрока в истории.



Выводы делайте сами.



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