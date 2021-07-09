Для кого Евро-2020 станет трамплином в карьере. Топ-клубы уже идут за ними

Евро-2020 завершится совсем скоро. Уже в воскресенье в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал между Англией и Италией. А пока рассказываем об игроках, для которых текущий чемпионат Европы может и должен стать трамплином в карьере.

Жереми Доку («Ренн», сборная Бельгии)

Три года назад молодой бельгиец наблюдал за своей сборной по телевизору, а теперь отправился на Евро и зажёг прямо на поле. Особенно хорош Доку был в четвертьфинальном матче с Италией, а главный тренер Роберто Мартинес отметил, что Жереми играет так, будто уже много лет выступает на самом высоком уровне. Оказывается, в 16 лет Доку мог подписать контракт с «Ливерпулем», но тогда бельгиец был морально не готов и отказал английскому клубу, перейдя во французский «Ренн». Сейчас он вновь обратил на себя внимание топ-клубов. Например, немецкие СМИ уже отправляют его в мюнхенскую «Баварию».

Дензел Думфрис («ПСВ», сборная Нидерландов)

25-летний нидерландец мощно ворвался на этот Евро, забив по голу в ворота Украины и Австрии, в матчах с которыми даже признавался лучшим игроком. Думфрис классно подключался к атакам, а также уверенно вступал в верховые единоборства. Ещё во время группового этапа чемпионата Европы им заинтересовалась «Бавария». А «Интер» теперь рассматривает Дензела как замену Хакими, ушедшему в «ПСЖ». У Думфриса в контракте прописаны отступные в размере € 15 млн, поэтому этим летом его точно заберёт какой-нибудь топовый европейский клуб.

Миккель Дамсгор («Сампдория», сборная Дании)

Открыв счёт в матче с Россией, Дамсгор в 20 лет и 353 дня стал самым молодым автором гола своей сборной на Евро. А уже в полуфинале с Англией Миккель забил первый мяч на текущем чемпионате Европы со штрафного. На него уже охотятся «Барселона» и «Милан», но переходу может помешать спортивный директор «Сампдории» Карло Ости. Он хочет, чтобы талантливый датчанин остался в Генуе ещё на один сезон, требуя сейчас за Дамсгора примерно € 30-40 млн.

Мануэль Локателли («Сассуоло», сборная Италии)

Пять лет назад 18-летний итальянец дебютировал в основном составе «Милана», но спустя некоторое время «россонери» отказались от игрока и продали его в «Сассуоло». На Евро-2020 Локателли блеснул, и теперь он одной ногой в «Ювентусе». Хотя изначально им предметно интересовался «Арсенал». Но Мануэль дал понять, что хочет продолжить карьеру именно в Италии. На следующей неделе у руководства «Сассуоло» намечена встреча с туринцами, на которой, скорее всего, решится дальнейшая судьба Локателли.

Патрик Шик («Байер», сборная Чехии)

Одним из главных открытий Евро-2020 стали Шик и его сборная. Патрик сравнялся по забитым мячам с Роналду, но превзойти его так и не смог. Зато отметился шикарным голом с центра поля в матче с Шотландией. Сейчас Шиком активно интересуется «Милан». Чешский нападающий может вернуться в Серию А, где выступал раньше за «Сампдорию» и «Рому». Немцы же хотят получить за своего игрока около € 40 млн, а «Милан» для укрепления состава под Лигу чемпионов легко может раскошелиться на такую сумму.

Александер Исак («Реал Сосьедад», сборная Швеции)

Шведы вылетели в 1/8 финала, а их главным героем стал Эмиль Форсберг. Но 21-летний Исак тоже внёс немалый вклад в выход своей сборной из группы. Он был полезен в атаке, хотя забить на Евро-2020 так и не сумел. Впрочем, Ибрагимович называет его «новым Златаном» и предрекает ему большое будущее. К нему уже проявляли интерес «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал», но Исак пока решил остаться в «Реале Сосьедад» и неделю назад продлил контракт с испанским клубом на пять лет.

Роман Яремчук («Гент», сборная Украины)

Украинский нападающий провёл успешный сезон в Бельгии (22 гола в 41 матче), а на чемпионате Европы забил по голу в ворота Нидерландов и Северной Македонии, создав вместе с Ярмоленко атакующий тандем своей сборной. Уже во время группового этапа на него обратил внимание «Милан», но сейчас, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Яремчук и его представители ведут переговоры с «Бенфикой». После четырёх лет в Бельгии переезд в Португалию кажется очень логичным шагом с его стороны.

Йоаким Мехле («Аталанта», сборная Дании)

Датский защитник стал одним из самых неожиданных героев Дании. Он дважды отличился забитыми мячами, а в матче с Чехией отдал ещё и голевую передачу. До игры с англичанами Мехле был лидером сборной Дании по ударам в створ, поэтому теперь представить без него национальную команду уже практически невозможно. В таком успешном выступлении на Евро-2020 есть заслуга и главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Мехле приехал в Бергамо только прошедшей зимой, поэтому вряд ли стоит ожидать этим летом трансфера в другой клуб.

Робин Госенс («Аталанта», сборная Германии)

Ещё один футболист «Аталанты» классно проявил себя на этом чемпионате Европы. Госенс поучаствовал во всех четырёх голах в матче с Португалией, став лучшим игроком встречи. Именно после этого восхитительного выступления Робин привлёк внимание «Барселоны» и «Ювентуса». Туринцы очень настроены на приобретение футболиста, но «Аталанта» хочет за Госенса не менее € 40 млн. Сам игрок уже заявил, что если ему поступит интересное предложение, которое может вывести его на новый уровень в развитии, то он его обязательно обдумает.

Дани Ольмо («РБ Лейпциг», сборная Испании)

Да, Ольмо смазал послематчевый пенальти в проигранном полуфинале с Италией. Но именно он помог испанцам победить сборную Хорватии, впервые в истории Евро отдав две голевые передачи в дополнительное время. Несмотря на вылет из турнира, Дани отметил, что в будущем Испания добьётся отличных результатов. Тем временем итальянская газета Corriere dello Sport сообщает, что этим летом за Ольмо будут бороться «Барселона» и «Реал».