Датчане спасли журналиста «Чемпионата». 5 историй о Евро, которые остались за кадром

Чемпионат Европы шёл месяц. За это время журналисты «Чемпионата» сталкивались с разными ситуациями, о которых теперь можно рассказать. Пять журналистов – пять историй.

1. Андрей Панков и датчане

Главное впечатление — доброта датчан. Думаю, я больше никогда не услышу столько позитивных пожеланий от соперников. Датчане угощали пивом и расспрашивали о футболе.

Хотя главное потрясение было уже на стадионе в пресс-ложе, где я сидел в одной майке. Если днём в Копенгагене было жарко, то вечером на стадионе я натурально трясся: наполовину от нервов, наполовину от холода.

Андрей Панков

Где-то на 15-й минуте матча это заметили болельщики Дании, которые сидели на расстоянии лестничного пролёта, и кинули мне куртку, чтобы я согрелся. После такого (и вылета сборной России) я на Евро болел за датчан.

2. Дмитрий Голубович и автомобилисты

Я в этой поездке был за рулём чемпмобиля и постоянно замечал, что люди рассматривают окраску нашей машины. В какой-то момент мне нужно было припарковаться, а въезд во двор перекрыла куча байкеров. Они глянули на машину и расступились с криками: «Чемпионат», пропустите «Чемпионат».

Вот так, кстати, выглядел колоритный боевой окрас нашего Volkswagen Tiguan.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Многие автомобилисты тоже уступали дорогу раскрашенной машине. Чисто чтобы посмотреть надписи на дверях авто и отсканировать QR-код. Правда, был случай, и когда нам всем пришлось остановиться и уступить дорогу. Её переходило целое семейство уток.

3. Евгений Марков и лавочки

Моя любовь — еда на улице, перекусы на лавочке и прочие приятные моменты, связанные с едой и природой. Во время Евро было и есть много работы, а значит, не всегда хватало времени на ожидание заказа и выбор. Поэтому меня спасал любимый формат — на лавочке. Особенно в Приморском Парке Победы возле питерского стадиона, где я работал, снимал проходы болельщиков из Европы и писал репортажи.

Мои фавориты — трдельник с заварным кремом + холодный латте и бельгийская вафля с тем же холодным кофе. Передохнуть на лавочке, забыть про футбол и жару, вкусно и сытно подкрепиться — важный кайф этого жаркого питерского Евро. Могу сравнить с этим лишь дневной сон на питерской скамейке, когда зной под 35 градусов застал меня в том же парке. Положил под голову бутылку воды, зарядился энергией и провёл прекрасный час. А потом — на футбол.

Евгений Марков

4. Григорий Телингатер и встречи

Самое ценное на Евро — общение. Его дико не хватало из-за всех этих ограничений, которые длятся почти полтора года. В этом плане поход на Евро — это возможность вновь случайно встречать людей и обмениваться мнениями (важная штука в нашей профессии). Во время поездки в Питер я встретил множество знакомых. И коллег, и друзей, которые приехали на футбол. Даже одного знакомого бразильца встретил.



Возвращаясь в Москву, я думал о том, что мы недооцениваем случайные встречи. Уже почти доехав до столицы на автомобиле, мы с коллегами вышли сфоткаться у реки Шоша. И случайно наткнулись на президента ФК «Знамя» (там сейчас выступают Павлюченко, Шишкин, Янбаев…). Само собой, с ним мы тоже заобщались. Жаль, фоне догадались сфотографироваться. Больше снимали на берегу наш Volkswagen Teramont.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. Максим Пахомов и пропуск

На этом Евро я в основном работал из фан-зоны в Санкт-Петербурге. Основной вход туда — с Большой Конюшенной улицы. Его перекрывали из-за коронавирусных ограничений где-то за час до начала матчей России. Тогда люди начинали бегать вдоль забора, пытаясь уговорить полицейских впустить, придумывали аргументы про «нужно в туалет» (поэтому туалет пришлось закрыть), кричали про конституцию…

Максим Пахомов

Самые находчивые звонили в рестораны на огороженной территории, бронировали там столы и просили менеджеров их встретить. Обман понимали и полицейские, но формально люди шли в ресторан, поэтому полиция тут вроде бы ни при чём. А когда вход в итоге открыли на минуту — толпа болельщиков с криками побежала внутрь. Такое желание посмотреть матч в фан-зоне? Удивительно, чего же вы РПЛ так не смотрите?