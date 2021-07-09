«ПСЖ» разрывает трансферный рынок. И не собирается останавливаться

Пока всеобщее внимание приковано к чемпионату Европы и кубку Америки, клубные дела остаются в тени. Но если бы с начала лета проводился трансферный чемпионат с медальным зачётом, то явный фаворит на победу уже очевиден. Это «ПСЖ», который разрывает рынок. Парижский клуб уже подписал трёх важных новичков, скоро подпишет четвёртого и не собирается останавливаться.

Все переходы получились достаточно резонансными. Сначала Жоржиньо Вейналдум – игрок, чей переход в «Барселону» казался уже решённым. Стороны договорились уже до медосмотра, но вмешались парижане и предложили зарплату в 10 млн евро в год после выплаты налогов. В два раза больше, чем каталонцы. Агент Вейналдума отреагировал так: «Джини приятно внимание «Барселоны» и то, что Месси лично выражал заинтересованность в трансфере. Но «ПСЖ» показал больше заинтересованности».



Не совсем понятно, как Маурисио Почеттино будет встраивать Вейналдума в команду. Джини играл в «Ливерпуле» восьмёрку в схеме 4-3-3, но, возможно, Почеттино собирается использовать его на позиции под нападающим – тогда Неймар будет играть на левом фланге. Есть ощущение, что этот трансфер был сделан не только из-за необходимости именно в этом футболисте, но и чтобы снова доставить проблемы «Барселоне». Хотя в спортивных качествах Вейналдума нет сомнений, в том числе, в его игре на позиции десятки: он на ней провёл Евро.

Затем Ашраф Хакими. Игрок, который вышел с первых минут в 29 матчах Серии А и сделал 15 результативных действий, уступив из всех игроков своего амплуа только Госенсу. С его приходом «Интер» наконец-то закрыл проблемную позицию на правом фланге защиты, но оказалось, что ненадолго: предложение «ПСЖ» было слишком щедрым. 60 млн евро сразу, 8 в виде лёгких бонусов и ещё три млн более трудными бонусами. Клуб, испытывающий серьёзные финансовые проблемы, не устоял. Тем более что и сам игрок оказал давление, чтобы перейти. В «ПСЖ» Хакими будет получать восемь млн в год после вычета налогов, не считая бонусов (ещё до двух млн) – в два раза больше, чем в «Интере».



Хакими закроет проблемную позицию, где играл Алессандро Флоренци. Итальянец часто травмировался и не всегда тянул, особенно в матчах против топ-клубов, а новичок команды способен закрыть позицию на высоком уровне на много лет.



Следующий трансфер (последний из реализованных на данный момент) получился ещё более статусным. Легенда «Реала» Серхио Рамос год не мог договориться с Флорентино Пересом о продлении контракта и после 16 лет в Мадриде всё же покинул клуб. С «ПСЖ» он заключил контракт на два года («Реал» предлагал один) и на 13 млн евро в год после выплаты налогов («Реал» предлагал 10). Рамосу 35 лет, он весь сезон страдал из-за травм, но нет сомнений, что в краткосрочной перспективе он может многое дать клубу и в плане игры, и в плане лидерства.



Это последняя сделка на данный момент, но точно не конец трансферной кампании. «ПСЖ» ещё не сделал официального объявления о переходе Джиджо Доннаруммы, но итальянец уже прошёл медосмотр и, по информации инсайдера Фабрицио Романо, уже подписал контракт. Пока неизвестно, где именно Доннарумма проведёт следующий сезон: в Париже, или в аренде в другом клубе, так как Кейлор Навас пока точно остаётся. Но то, что права на Джиджо будут у «ПСЖ», не вызывает сомнений. Его зарплата составит 10 млн в год после выплаты налогов, а сам трансфер тоже обошёлся бесплатно, как и переходы Рамоса и Вейналдума.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» не планирует завершить работу над входящими трансферами с объявлением Доннаруммы. Но клуб достиг предела зарплатной ведомости, поэтому для дальнейших покупок понадобится уменьшить зарплатный фонд.



Потолок зарплат может притормозить клуб на рынке, но это не значит, что у клуба нет денег на новые трансферы. Сокращение зарплатного фонда – это скорее техническое ограничение лиги (например, из-за такого же ограничения «Барселона» не может подписать новый контракт с Лео Месси), зато финансовые потери сейчас можно нести без последствий из-за временной приостановки ФФП. В частности, 7 июля «ПСЖ» выпустил отчёт о финансовых итогах сезона 2020/21: убытки составили 124 млн евро, но дисциплинарный комитет УЕФА не имеет к клубу претензий.

Конечно, отсутствие претензий со стороны УЕФА именно к «ПСЖ» вызывает противоречивые эмоции. Это чуть ли не единственный из больших клубов, который с самого начала оставался сторонником организации во время раскола с Суперлигой. А Нассер аль-Хелаифи стал преемником Андреа Аньелли на посту президента Ассоциации европейских клубов и входит в совет директоров УЕФА. Трудно представить ситуации, при которой к «ПСЖ» могут быть применены жёсткие санкции.



Если отвлечься от эмоций (пусть даже оправданных), то в остатке – очень амбициозная, хоть и не вполне цельная, трансферная кампания.



Особенно впечатляет подписание Рамоса – человека, который выигрывал Лигу чемпионов четыре раза и является одним из самых авторитетных игроков эпохи. Его приход способен повлиять на многое не только в матчах плей-офф Лиги чемпионов, где парижане часто не показывают свою лучшую игру, но и в матчах чемпионата Франции, когда нужно жёстко ответить соперникам, провоцирующим Неймара.

В списке возможных покупок, как всегда, Поль Погба. Этот слух вызывает скепсис по двум причинам: во-первых, полузащита парижан и так переполнена классными игроками, а во-вторых, об этом трансфере пишут каждый год. Но сейчас нагнетает не только Le Parisien, но и The Athletic, L’Equipe, и Мохамед Буафси, главный редактор RMC Sport. Да и переполненность полузащиты ещё ничего не значит: наличие Наваса не помешало «ПСЖ» подписать Доннарумму, даже без чёткого понимания, что с ним делать в ближайшем сезоне.



Ещё одна цель – вундеркинд-опорник из «Ренна» Эдуарду Камавинга. Игрок, который точно не будет в старте здесь и сейчас, но который обещает стать одной из главных звёзд следующего поколения.



Даже с учётом того, что «ПСЖ» в последние два года почти не тратил на трансферы (баланс продаж и покупок – всего минус 40 млн евро), попытка добавить несколько звёзд в каждую линию выглядит чрезмерной. Но этому можно найти объяснение.



В решающий момент последней Лиги чемпионов Почеттино банально не хватало состава. В ответном полуфинале с «Манчестер Сити» он был вынужден выпустить в защите с первых минут Флоренци и Абду Диалло – игроков, которые не были бы в стартовом составе ни в одном большом клубе Европе. А спасать матч он пытался с помощью Мойзе Кина и Юлиана Дракслера. Тоже не те футболисты, которые должны решать в полуфинале главного клубного турнира. Более того, ротация не сработала и в Лиге 1. Особенно в начале сезона. Это одна из причин, почему «Лилль» стал чемпионов.

Можно представить, что, пострадав из-за нехватки качественных игроков в паре ключевых матчей, Леонардо и аль-Хелаифи перестраховываются. Правда, пока закупка выглядит не до конца сбалансированной, но клуб ещё не начал продавать, возможно, уход нескольких игроков выровняет состав и внесёт ясность. А если и нет – «ПСЖ» чуть ли не единственный клуб в мире, который сейчас может себе позволить взять топ-игрока на большую зарплату и оставить его в запасе.