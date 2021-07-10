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Трансферы РПЛ: Андрей Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер», как это было

Русский вратарь Лунёв будет играть в топ-клубе Германии. Что об этом надо знать
Анатолий Романов
Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер»
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Пролетел мимо Евро — зато попал в Бундеслигу.

Голкипер сборной России Андрей Лунёв перешёл в «Байер»! Это очень неожиданный трансфер, ведь если кого из наших футболистов и ждали в топ-5 европейских лиг этим летом, то точно не зенитовца. Тем не менее Лунёв в 29 лет отправляется в Германию. Клуб из Леверкузена ещё не подтвердил официально подписание российского вратаря, но пресс-служба нашей национальной команды уже сообщила, что Андрей заключил контракт на два года. Ему пожелали «фантастических сейвов в Бундеслиге».

Как представитель Лунёва прокомментировал его трансфер

Ещё в пятницу днём популярное немецкое издание Bild сообщило о прилёте Лунёва в Леверкузен для прохождения медосмотра перед переходом в «Байер». Вскоре после этого подписание контракта подтвердила футбольная правовая компания «Алетейя», сопровождавшая этот трансфер. Представитель фирмы Антон Смирнов написал в телеграм-канале:

«Мы это сделали. Контракт подписан. Спасибо всем недругам и злопыхателям, которые всё последнее время выливали негатив. Вы тоже стали нашей движущей силой и вдохновляли на новые свершения. Сделан большой шаг навстречу мечте Андрея, но впереди предстоит ещё очень много работы: спортивной, организационной, юридической и так далее.

Я бы хотел от своего лица сказать спасибо «Зениту». Несмотря ни на что, это клуб, цвета которого Андрей представлял 4,5 года и который уже является частью его жизни и биографии, очень важной частью. На днях мы спорили с Андреем по поводу болельщиков: у кого они лучше. Позиция Андрея – у «Зенита» топ-болельщики, самые лучшие в России. В Санкт-Петербурге у Андрея родился сын, и этот город является частичкой сердца Андрея. Большого, доброго и честного сердца.

Я не хочу никого ни к чему призывать, но попрошу уважения к выбору Андрея, на который он, безусловно, имеет право. Он это право заслужил своим отношением к футболу. Сразу скажу всем хейтерам: неподписание контракта с «Зенитом» никак не связано с деньгами и нашим желанием у кого-то что-то выбить. Это хороший шаг для развития карьеры Андрея, он будет чувствовать себя в Леверкузене комфортно. Порадуйтесь за Андрея и все вы. Ведь это так просто, просто порадоваться за другого и пожелать ему удачи».

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Почему Лунёв ушёл из «Зенита»

Лунёв ушёл из «Зенита» свободным агентом, его контракт закончился с наступлением июля. До этого представители игрока и руководители санкт-петербургского клуба вели затянувшиеся переговоры о продлении договора. Когда чемпионы России вышли из отпуска и тренировались в своём городе, Андрей работал вместе с командой. Но на сбор в Австрию голкипера не взяли, поэтому в последние дни он поддерживал форму, занимаясь на базе ФК «Алмаз-Антей».

«Зенит» сделал предложение Лунёву ещё в феврале. Тогда голкипер отказался подписывать новый контракт. После этого санкт-петербургский клуб, по словам того же Смирнова, «заморозил» вопрос и только в мае сделал новое предложение на других условиях (по слухам, по схеме 2+1).

В «Зените» переговорный процесс не комментировали. Только Семак неделю назад ответил на вопрос про Лунёва: «Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации. Знаю позицию как Андрея, так и клуба». В результате эти позиции не сблизились. Лунёв уехал в Германию, а «Зенит» остался с парой вратарей Михаил КержаковДаниил Одоевский и будет покупать нового голкипера.

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Почему Лунёв не сыграл на Евро-2020

Лунёв был кандидатом на поездку на Евро-2020. Он попал в расширенный состав сборной России и конкурировал за место в окончательной заявке с Антоном Шуниным из «Динамо», Матвеем Сафоновым из «Краснодара» и Юрием Дюпиным из «Рубином». В конце концов, главный тренер Станислав Черчесов отцепил именно зенитовца, так объяснив свой выбор:

«Лунёв – опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера – Дюпин и Шунин – провели сезон ровнее, а Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества».

Любопытно, что взятый «на перспективу» Сафонов сыграл больше всех на Евро-2020. Но Лунёв прошлый сезон действительно вряд ли занесёт себе в актив. Он провёл всего 13 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 14 мячей и выдал три «сухаря». Начало сезона пропустил из-за травм таза и приводящей мышцы бедра, а потом просто сидел под Кержаковым. В Лиге чемпионов не сыграл ни минуты.

В сборной России у Лунёва пока всего семь матчей, хотя он дебютировал за национальную команду ещё в октябре 2017-го. Последний раз Андрей выступал за сборную в ноябре 2018-го. После этого в лучшем случае довольствовался ролью запасного.

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Что за команда у «Байера» и кто будет конкурентом Лунёва

«Байер» – один из топовых клубов Германии. Понятно, что это не «Бавария» или дортмундская «Боруссия», но команда, которую всегда ждут в топ-5 в Бундеслиге. В сезоне-2001/2002 «аспириновые» вообще играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:2).

Правда, в прошлом сезоне «Байер» занял только шестое место в чемпионате, отстав от зоны Лиги чемпионов на девять очков. Новая команда Лунёва сыграет в Лиге Европы. Ещё в конце марта был отправлен в отставку с поста главного тренера Петер Бош, которого в заключительных матчах сезона заменял Ханнес Вольф. Однако в мае клуб из Леверкузена назначил нового наставника. Им стал 42-летний швейцарец Херардо Сеоане, возглавлявший ранее «Янг Бойз».

Лунёв, по всей видимости, начнёт сезон в качестве второго вратаря «Байера». У него очень сильный конкурент. Основным голкипером команды является первый номер сборной Финляндии Лукаш Градецки. 31-летний финн хорош и на линии, и в игре ногами. Впрочем, Андрей наверняка понимал, с кем ему придётся соперничать за место в основе, и готов ждать своего шанса.

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