Черчесов – снова «просто космос». Отказ от неустойки – гордость, которая вызывает уважение

Станислав Черчесов покинул сборную России. Этого ждали многие, и теперь эти люди могут вдоволь насладиться моментом. Я и сам писал о необходимости отставки Черчесова из сборной: хейта и токсичности вокруг неё после провала на Евро стало слишком много. А после пресс-конференции Черчесова – ещё больше.

Сразу после неё, когда эмоции чуть остыли, возникла мысль: Черчесова на самом деле жалко. Он пришёл отвечать на вопросы честно, делал это очень долго, но, к сожалению, прямые эфиры — это не его. И провал на той пресс-конференции — в первую очередь провал тех, кто Черчесова вовремя не остановил и не предложил ему другой формат. Но вчера, когда стало известно, что Черчесов отказался от неустойки РФС за разрыв контракта, стало понятно – нет, жалость – это вообще не то чувство.

Уважение – вот, что должен получить Черчесов после такого ухода из команды. Что всегда бесило его хейтеров, если мы говорим о какой-то личной неприязни, а не о футболе? Упрямство и гордость. Посмотрите на эти качества сейчас. Черчесов снова показал именно их, отказавшись от пяти миллионов евро.

Вы вообще представляете, что это за деньги? Четыреста. Сорок. Два. Миллиона. Рублей. Но ему было плевать. «Раз вы в меня не верите – оставьте себе», – уверен, Черчесов скорее думал об этом, отказываясь от заоблачных сумм, чем о своей репутации. А может, особо и не думал, а просто поступил гордо, как поступал всегда – когда ставил в защиту Семёнова, когда не вызывал Смолова, когда просил не использовать слово «проблема». И когда не испугался выйти в прямой эфир тоже.

Черчесов остался верен себе до конца, даже когда на кону стояло целое состояние и полностью обеспеченное будущее. Да, эту гордость многие ставили ему в упрёк, но когда она проявляется даже в такие моменты – это заслуживает уважения. Черчесов может быть далеко не выдающимся тренером, к нему могут и должны быть вопросы по странным вызовам футболистов в сборную, он может быть неприятным для кого-то человеком. Но он остаётся честным перед самим собой.

Вряд ли мнение многих болельщиков об уже бывшем главным тренере сборной теперь поменяется. И вряд ли это было целью Черчесова – он сам честно говорил: задачи нравиться у него нет. И за эту честность, и за ту, с которой он отказался от почти полумиллиарда рублей, Станиславу Саламовичу хочется сказать спасибо. Это действительно круто, это действительно «просто космос» для сегодняшнего дня. Уверен, почти любой иностранец забрал бы деньги, даже не задумываясь – и был бы прав. А у Черчесова понятие «прав» своё, и он ему будет верен и дальше.

Конечно, тонкий расчёт здесь тоже может быть. Забывать про то, что Черчесов не бедствует, не стоит, а такой широкий жест точно зачтётся при приёме на следующее место работы. Кстати, некоторые сравнивали его речь с речью чиновника или депутата. Черчесову даже пришлось однозначно отвечать «нет» на вопрос о возможной политической карьере в будущем. Почему «нет»? А как вы думаете, многие ли депутаты отказались бы от пяти миллионов евро, если бы они заслужили их по закону?