Итальянцы эмоциональнее всех на Евро поют гимн. А когда-то принципиально молчали

На Евро-2020 сборная Италии запомнилась не только классной игрой на футбольном поле. «Скуадра адзурра» ещё и эмоциональнее всех, с надрывом исполняла гимн своей страны перед матчами. Для футболистов это давняя традиция, а для болельщиков других стран – не совсем понятная история. Рассказываем, в чём дело.
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Спинаццола из-за травмы не смог сыграть в полуфинале, но гимн исполнил дома вместе с сыном
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола не смог сыграть в полуфинале Евро-2020 из-за тяжёлой травмы. Футболист порвал ахиллово сухожилие в матче против Бельгии и сейчас восстанавливается дома после операции.
Но даже травма не стала поводом нарушить итальянскую традицию петь гимн перед матчем. Спинаццола исполнил его лёжа на кровати вместе с маленьким сыном.
Но так было не всегда. В 90-х итальянцы даже не знали слов гимна
Ещё в конце 90-х на итальянских стадионах раздавали листовки со словами гимна. Разумеется, не для красоты. Не все итальянцы знали текст.
Большая дискуссия о том, что итальянские футболисты не поют гимн, развернулась после поражения в четвертьфинале ЧМ-1998 от Франции. Спортивные журналисты Италии, проникнувшись «Марсельезой» в исполнении французов, заговорили о том, что землякам стоит поучиться у них.
На ЧМ-2002 давление итальянских СМИ на футболистов достигло максимума, и многие игроки принципиально молчали во время гимна.
Кристиан Вьери возмущался после дубля в ворота Эквадора: «Я уже устал от этой истории с гимном. Мы единственная страна, которая теряет время на обсуждение таких вещей. У нас свободная страна, каждый делает то, что ему нравится. Почему пение гимна – такая необходимость? Кто хочет петь, тот пускай и поёт».
Алессандро Неста не пел гимн, но обещал журналистам, что скоро всё изменится: «Просто некоторые в тот вечер пели мягко и не слишком громко. Но дайте им время – скоро громкость увеличится».
На ЧМ-2006 итальянцы приехали крепкой и сплочённой командой. Во время пения гимна эмоции чувствовались от каждого игрока. Сборная Италии выиграла чемпионат мира. С тех пор победную традицию итальянцы не нарушают.
Когда футболисты стали воодушевлённо петь гимн, многие спортивные издания вспомнили слова Винстона Черчилля: «Итальянцы воюют так, будто играют в футбол. А играют в футбол так, будто воюют».
А футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи говорил: «Мы не поём гимн – мы его живём». Красиво сказано.
Гари Линекер призвал английских болельщиков не освистывать итальянский гимн на «Уэмбли»
В своем «твиттере» великий английский футболист призвал болельщиков на трибунах финала Евро-2020 не освистывать гимн Италии и соблюдать предматчевый ритуал с уважением:
«Если вам посчастливится получить билет на финал, пожалуйста, не освистывайте итальянский гимн.
А) Это замечательный гимн, его стоит послушать.
Б) [Освистывать гимн] Это чертовски грубо, неуважительно и совершенно бесклассово»».
Напомним, в полуфинале Евро-2020 фанаты на «Уэмбли» освистали гимн Дании.
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