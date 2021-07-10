Просто последите за ними перед финалом – завораживающее зрелище!

Итальянцы эмоциональнее всех на Евро поют гимн. А когда-то принципиально молчали

На Евро-2020 сборная Италии запомнилась не только классной игрой на футбольном поле. «Скуадра адзурра» ещё и эмоциональнее всех, с надрывом исполняла гимн своей страны перед матчами. Для футболистов это давняя традиция, а для болельщиков других стран – не совсем понятная история. Рассказываем, в чём дело.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Спинаццола из-за травмы не смог сыграть в полуфинале, но гимн исполнил дома вместе с сыном

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола не смог сыграть в полуфинале Евро-2020 из-за тяжёлой травмы. Футболист порвал ахиллово сухожилие в матче против Бельгии и сейчас восстанавливается дома после операции.

Но даже травма не стала поводом нарушить итальянскую традицию петь гимн перед матчем. Спинаццола исполнил его лёжа на кровати вместе с маленьким сыном.

Но так было не всегда. В 90-х итальянцы даже не знали слов гимна

Ещё в конце 90-х на итальянских стадионах раздавали листовки со словами гимна. Разумеется, не для красоты. Не все итальянцы знали текст.

Большая дискуссия о том, что итальянские футболисты не поют гимн, развернулась после поражения в четвертьфинале ЧМ-1998 от Франции. Спортивные журналисты Италии, проникнувшись «Марсельезой» в исполнении французов, заговорили о том, что землякам стоит поучиться у них.

На ЧМ-2002 давление итальянских СМИ на футболистов достигло максимума, и многие игроки принципиально молчали во время гимна.

Кристиан Вьери возмущался после дубля в ворота Эквадора: «Я уже устал от этой истории с гимном. Мы единственная страна, которая теряет время на обсуждение таких вещей. У нас свободная страна, каждый делает то, что ему нравится. Почему пение гимна – такая необходимость? Кто хочет петь, тот пускай и поёт».

Алессандро Неста не пел гимн, но обещал журналистам, что скоро всё изменится: «Просто некоторые в тот вечер пели мягко и не слишком громко. Но дайте им время – скоро громкость увеличится».

На ЧМ-2006 итальянцы приехали крепкой и сплочённой командой. Во время пения гимна эмоции чувствовались от каждого игрока. Сборная Италии выиграла чемпионат мира. С тех пор победную традицию итальянцы не нарушают.

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Когда футболисты стали воодушевлённо петь гимн, многие спортивные издания вспомнили слова Винстона Черчилля: «Итальянцы воюют так, будто играют в футбол. А играют в футбол так, будто воюют».

А футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи говорил: «Мы не поём гимн – мы его живём». Красиво сказано.

Гари Линекер призвал английских болельщиков не освистывать итальянский гимн на «Уэмбли»

В своем «твиттере» великий английский футболист призвал болельщиков на трибунах финала Евро-2020 не освистывать гимн Италии и соблюдать предматчевый ритуал с уважением:

«Если вам посчастливится получить билет на финал, пожалуйста, не освистывайте итальянский гимн.

А) Это замечательный гимн, его стоит послушать.

Б) [Освистывать гимн] Это чертовски грубо, неуважительно и совершенно бесклассово»».

Напомним, в полуфинале Евро-2020 фанаты на «Уэмбли» освистали гимн Дании.