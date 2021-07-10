Тренер сборной Англии назвал лучшего игрока команды. Он не провёл на Евро ни минуты

Это точно не прикол? Как такое может быть?

Ассистент главного тренера сборной Англии Стив Холланд после полуфинального матча с Данией (2:1) дал интервью BBC, в котором назвал лучшего игрока своей команды на Евро-2020. Вы удивитесь, но им стал футболист, который не провёл за англичан ни одного матча на турнире! Рассказываем, что это за уникум такой.

Холланд сравнил его с Джоном Терри

«Для меня игроком турнира является Конор Коди. Он ещё не появлялся на поле, но на тренировках отдаёт всего себя. А в раздевалке перед играми разговаривает как капитан. И это несмотря на то, что он ни разу не вышел на поле. Это невероятно сложно делать», — отметил ассистент Гарета Саутгейта в сборной Англии.

При этом Холланд сравнил Коди с бывшим защитником лондонского «Челси» Джоном Терри.

«Честно говоря, у меня уже был подобный опыт в «Челси» с Антонио Конте в 2017 году, когда Джон Терри сыграл только семь матчей», — сказал он. — Это был год, когда «Челси» стал чемпионом со схемой 3-4-3 и у нас в защите играли Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта и Давид Луис.

Терри сыграл пять или шесть игр, но в раздевалке на ежедневной основе и на тренировочном поле, после игр и перед играми, вносил вклад, который оказал огромное влияние на успех команды.

Такой самоотверженный подход нелегко демонстрировать. Но у нас есть замечательные примеры игроков, идущих по этому пути, и это действительно вдохновляет. Я упоминал Конора, но есть другие, такие же, как Джордан Хендерсон», — сказал Холланд.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Коди является воспитанником «Ливерпуля», но сейчас выступает за «Вулверхэмптон», где носит капитанскую повязку и считается одним из лидеров команды. На Евро-2020 он пока не сыграл ни минуты и вряд ли появится на поле в финальном матче с Италией.

Забавная история с участием Коди

В октябре 2020 года с ним приключилась неловкая, но в то же время забавная история. После победы над «Лидсом» капитан «Вулверхэмптона» пришёл на интервью со студией Sky Sports. Конору задали вопрос про его партнёра по центру обороны 23-летнего Макса Килмана. Оказалось, что именно его признали игроком матча, но Коди подумал про себя, забавно отреагировав на вопрос журналиста.

Журналист: «Что вы думаете об игре Макса Килмана, который уже два матча играет рядом с вами? Сегодня он стал лучшим игроком встречи».

Коди: «Правда он? Ох, ну ладно!» — и засмеялся.

Но потом всё же взял себя в руки и дал развёрнутый ответ на вопрос.

«Макс полностью заслуживает это! Он тренируется с нами уже несколько лет, знает все манёвры. Он — прекрасный парень. Добавил нам баланса ближе к левому флангу. Макс был хорош в последних двух играх и продолжает развиваться… Прекратите уже ржать и выставлять меня на посмешище», — с юмором ответил Коди.

28-летний футболист дебютировал за сборную Англии только в сентябре прошлого года, а из-за высокой конкуренции в обороне на Евро-2020 был вынужден уступить место в защите Гарри Магуайру и Джону Стоунзу. Но в раздевалке Коди остаётся настоящим лидером и ментальным вожаком команды.