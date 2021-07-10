Не только Месси и Неймар: что вы знаете о соперничестве Бразилии и Аргентины? Тест

Бразилия против Аргентины – это семь выигранных чемпионатов мира на двоих. Каждый третий Кубок мира отправлялся либо в Рио, либо в Буэнос-Айрес. Двадцать три победы на Копа Америка из сорока шести возможных – уже скоро у бразильцев и аргентинцев будет больше внутренних побед, чем у всех остальных южноамериканских команд, вместе взятых. Бразилия – единственная сборная, которая не пропустила ни одного ЧМ. Аргентина не пропускает турнир уже полвека – и почти всегда обе сборные входят в самый узкий круг фаворитов.
Очередной матч заклятых соперников невозможно переоценить по значимости. Национальная сборная Аргентины не выигрывает титулов с 1993 года – уже большая часть команды родилась после этого момента. Для Лионеля Месси и многих его партнёров (Ди Марии, Агуэро, Отаменди) этот Кубок Америки – возможно, последний шанс что-то выиграть с национальной командой. Но для этого нужно историческое достижение: сборная Бразилии выиграла все предыдущие Кубки Америки, которые проходили у неё дома.
Перед суперматчем мы подготовили онлайн-викторину.
Смотрите матчи Кубка Америки, аналитические программы и обзоры эксклюзивно на «Okko Спорт».
- 10 июля 2021
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:38
-
20:10
-
20:07
-
19:58
-
19:58
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:20
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:42
-
16:38
-
16:30
-
16:04
-
15:52
-
15:38