Не только Месси и Неймар: что вы знаете о соперничестве Бразилии и Аргентины? Тест

Бразилия против Аргентины – это семь выигранных чемпионатов мира на двоих. Каждый третий Кубок мира отправлялся либо в Рио, либо в Буэнос-Айрес. Двадцать три победы на Копа Америка из сорока шести возможных – уже скоро у бразильцев и аргентинцев будет больше внутренних побед, чем у всех остальных южноамериканских команд, вместе взятых. Бразилия – единственная сборная, которая не пропустила ни одного ЧМ. Аргентина не пропускает турнир уже полвека – и почти всегда обе сборные входят в самый узкий круг фаворитов.

Очередной матч заклятых соперников невозможно переоценить по значимости. Национальная сборная Аргентины не выигрывает титулов с 1993 года – уже большая часть команды родилась после этого момента. Для Лионеля Месси и многих его партнёров (Ди Марии, Агуэро, Отаменди) этот Кубок Америки – возможно, последний шанс что-то выиграть с национальной командой. Но для этого нужно историческое достижение: сборная Бразилии выиграла все предыдущие Кубки Америки, которые проходили у неё дома.

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