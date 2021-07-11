Саутгейт с суперсоставом молодёжки не выходил из группы. Теперь он в финале Евро

Впервые за 55 лет сборная Англии вышла в финал крупного международного турнира. Под руководством Гарета Саутгейта англичане без каких-либо проблем (за исключением полуфинала с Данией) добрались до решающего матча чемпионата Европы, где сыграют с Италией. Английский специалист занимается тренерской деятельностью 15 лет и больше половины из них провёл в системе сборных страны.

Как Саутгейт попал в сборную Англии

В 2006 году Саутгейт завершил игровую карьеру в «Мидлсбро» под руководством Стива Макларена. За пять лет в клубе Стив выиграл Кубок лиги, стал финалистом Кубка УЕФА (2006), а затем, уступив должность главного тренера своему бывшему игроку Гарету, возглавил сборную Англии. Однако при Макларене Англия выдала один из худших периодов своей истории, после чего тот был уволен, не попав на Евро-2008.

У Саутгейта карьера складывалась сначала неплохо. Первые два чемпионата Гарет с «Мидлсбро» занимал 12 и 13 места соответственно. Но сезон-2008/2009 провалил, вылетев в Чемпионшип. Невзрачная игра вынудила руководство сменить специалиста после 13 тура следующего чемпионата.

Потом после четырёх лет без футбола Саутгейт вернулся в профессию, когда ему в 2013-м предложили возглавить сборную Англии до 21 года. Карьера англичанина в национальной команде началась с матчей группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы. Подопечные Гарета выиграли все игры, кроме встречи с Финляндией (1:1), и отобрались на Евро-2015. Провала Англии на чемпионате Европы никто не ждал, но это случилось. Располагая такими игроками, как Кейн, Лингард, Редмонд, Уорд-Праус, Ингс, Лофтус-Чик, Таргет, Кин, Стоунз, английская сборная выступила на Евро-2015 крайне неудачно, обыграв только Швецию и заняв последнее место в группе. Но Саутгейт остался и продолжил всех громить в товарищеских матчах, надеясь на то, что на следующем чемпионате Европы ему удастся исправиться.

Тем временем в сентябре 2016 года был отправлен в отставку главный тренер первой сборной Англии Сэм Эллардайс. Тогда-то Саутгейта и назначили исполняющим обязанности. Команда под его руководством не уступила в четырёх встречах, поэтому Гарету доверили национальную команду на постоянной основе.

Молодёжная сборная Англии при Саутгейте одержала 27 побед, три раза сыграла вничью и столько же проиграла (разница мячей 80-20).

Саутгейт в сборной: четвёртое место на ЧМ-2018, бронза Лиги наций и финал Евро-2020

Гарет без проблем отобрался на чемпионат мира в России, не проиграв ни разу. На самом ЧМ-2018 сборная Англии вышла со второго места в группе: обыграла Тунис (2:1) и Панаму (6:1). В плей-офф англичане продемонстрировали стальные нервы, пройдя Колумбию в серии одиннадцатиметровых (1:1, по пенальти 4:3). В четвертьфинале англичане обыграли Швецию (2:0), а в полуфинале попали на хорватов. Те казались проходимым соперником для команды Саутгейта, тем не менее Англия проиграла в дополнительное время (1:2). По окончании турнира, несмотря на поражение в матче с Бельгией (0:2) за третье место, Саутгейт заявил, что сборная уезжает из России как команда, добившаяся большого прогресса. Так и было. Англичане впервые с 1990 года попали в топ-4 на чемпионате мира.

Осенью того же года стартовала Лига наций, и в первом сезоне команда Саутгейта выиграла бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Швейцарию по пенальти. Кстати, в той игре пятый одиннадцатиметровый удар у англичан реализовал голкипер Пикфорд (может быть, опыт пригодится против Италии). В сезоне-2020/2021 англичане не вышли в плей-офф Лиги наций, заняв третье место с 10 очками (проиграли Дании и Бельгии).

Перед стартом Евро-2020 Англия набрала хороший ход в отборочном этапе ЧМ-2022 – взяла девять очков в трёх играх. Теперь же Саутгейту и его команде остаётся сделать последний шаг на пути к первому в истории английского футбола золоту Евро. Поддержка 60 тысяч болельщиков на «Уэмбли» должна помочь хозяевам сыграть так, чтобы потом вся страна наслаждалась моментом триумфа и пела свою любимую песню «It’s coming home».