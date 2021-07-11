«Самый великий официально». Болельщики радуются долгожданному триумфу Месси в сборной

До сих пор Лео только раз становился чемпионом с Аргентиной — на Олимпиаде-2008.

Нападающий Лионель Месси взял первый трофей в главной сборной Аргентины. В финале Кубка Америки его команда обыграла Бразилию со счётом 1:0. Всего на Копе Месси провёл 7 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Пользователи «Твиттера» считают футболиста героем и искренне радуются за него:

Petricas1: Месси завоевал трофей со сборной. Рада за него от земли до неба и обратно. Плачу. Он достоин этого как никто другой. Ребята из сборной молодцы. Особая любовь Эми Мартинесу, Де Паулю, Ромеро и Ди Марии. Просто матч жизни».

Favoritik777: «Бог футбола существует, и он справедлив. Обыграть Бразилию на их поле – это что-то. Ну а Лео Месси становится самым великим официально!»

Sheva10barca: «Многие люди очень ждали это фото, но больше него этого точно никто не хотел».

ArindamMajiKing: «Бог должен быть счастлив сегодня! Поздравляю Аргентину!»

Uchejombo: «Весь футбольный мир хотел этого для него… За всё то, что он отдал игре и до сих пор отдаёт!»

NagaCityzens: «Ожидание закончилось! Наконец-то Месси сделал это!»

DilipVk18: «Сачин и Месси ждали 28 лет, чтобы осуществить свою мечту! Так что никогда не сдавайся!»

ShortFilmMaker: «Фанатам Роналду придётся найти новый аргумент в дебатах!»

Im_DahDude: «История переписана заново. Лео Месси БЫЛ, ЕСТЬ И ВСЕГДА БУДЕТ ВЕЛИЧАЙШИМ!»

Hmzy28: «Жизнь в двух картинках. Независимо от того, как серьёзна неудача, нужно продолжать идти вперёд. Победа преследует нас, если мы вкладываемся на все 100%».

Apdhirahmanu: «Облегчение на лице Лео после всего, что он прошёл со своей страной. Неймар восхищается им, несмотря на то что сам проиграл ему. Все хотели увидеть, как Лео поднимает трофей. Эта легендарная фотография войдёт в историю как одна из лучших фотографий всех времён».