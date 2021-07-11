«Карасёву могли припомнить, что он не встал на колено». Россиянин — в топ-3 судей Евро

Чемпионат Европы — 2020 запомнят в России не только провалом нашей сборной, но и прекрасной работой судьи Сергея Карасёва. Арбитр отсудил в поле три матча (в том числе игру 1/8 финала), трижды отработал резервным арбитром и в Россию возвращается с прекрасной прессой. Удивительно, но есть и разочарование — Карасёву не дали работать в поле на матчах полуфиналов или финала, хотя многим казалось, что своей работой он это заслужил. Вместе с арбитром Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой YouTube-канал, подводим итоги Евро для Карасёва и загадываем, как такой турнир скажется на его дальнейшей судьбе.

В России до Евро Карасёва оценивали как среднего арбитра

— Такое выступление Карасёва на Евро — полная неожиданность, — говорит Федотов. — РФС после чемпионата России поставил его в своём рейтинге лишь на 11-е место, в нашем рейтинге он шестой. А на чемпионате Европы Карасёв показал совсем другой уровень — ждём такого и в РПЛ. Такое преображение возможно, но как так получилось — надо спрашивать у Карасёва. Почему к нашему чемпионату он относится пренебрежительно — неужели считает, что в России ему больше нечего доказывать? Это его основная работа, да и на чемпионат он мог не поехать — его кандидатура была под вопросом, за его работой в РПЛ пристально следили. Так что для него стимул был отличный: через чемпионат Европы он может попасть и на следующий ЧМ.

Что вообще Карасёв сделал хорошего, кроме как явно не ошибся?

Восхищаясь работой Карасёва, надо понимать, что дело здесь не только в том, что он ни разу грубо не ошибся. Федотов прежде всего отмечает последовательность в работе российского судьи: «Прежде всего у Карасёва за эти матчи надо отметить одинаковую трактовку единоборств, — объясняет хорошую работу Сергея Федотов. — Многие путают планку допустимых единоборств и планку жёлтых карточек, а это разные вещи. По жёлтым у судей просто есть свои рекомендации. А именно последовательность в решениях у Карасёва была всегда. Даже в игре Нидерландов и Чехии, где во втором тайме Карасёв чуть-чуть подсел, он быстро собрался, не посадил команды на свисток и продолжил гнуть свою линию. Психологию он показал отличную: голландцы активно побежали в атаку, было много стыков, но Карасёв отлично доработал матч до конца. С игроками он много не разговаривал, лишь объяснял решение по красной — хотя к этому вопросов было и не так много. Карасёву особо и разговаривать не требовалось — игроки понимали его решения».

Карасёв действительно был так хорош? А что другие судьи?

По мнению Федотова, Карасёв вошёл в число трёх лучших судей на этом Евро.

— Если говорить про лучших судей на этом Евро, то Бьорн Куйперс стоит особняком, он судит финал, — рассказывает Федотов. — Изначально было понятно, что если он как-то жёстко не ошибётся, то получит финал: так было всегда — завершающим карьеру судьям дают напоследок отработать главный матч. Так что Куйперс — один из трёх лучших на этом чемпионате: он и финал судит, и не ошибался до него. Помимо голландца, надо отметить двух человек — Феликса Бриха и Карасёва. Пускай Брих будет вторым — он судил полуфинал, а Сергей — третий. Другие — Чакыр, Оливер, Тейлор, Орсато — ошибались, а Лаос и Маккели вообще были худшими на этом турнире.

Если Карасёв отлично отработал свои матчи, то почему после 1/8 финала Евро не работал в поле?

В России ждали, что Карасёв продолжит работу на Евро и после матча Чехии и Нидерландов. Надежды оправдались, но не так, как хотелось многим, — Сергей получил назначение лишь резервным судьёй. А причины у этого, по мнению Федотова, далеко не спортивные.

— Если бы не любовь к Данни Маккели, то именно Сергей должен был работать на полуфинале, — объясняет Федотов. — Не повезло, что некоторых судей лоббируют — да, такое бывает: кто-то должен пахать и доказывать, а кто-то получит игру, даже если ошибётся. Но Карасёву могли припомнить, что он не встал на колено (в матче 1/8 финала ЛЧ Сергей Карасёв отказался принять участие в акции BLM. – Прим. «Чемпионата»). Всё-таки матч Англии в Лондоне — история с коленями здесь важна. Да и политика могла вмешаться — на фоне инцидента с их кораблями могли побояться ставить россиянина на матч Англии. В УЕФА постоянно говорят, что футбол — вне политики, но от таких вещей не уйти.

Что теперь будет с Карасёвым — может, он получит назначения на плей-офф Лиги чемпионов?

На Евро футбольная жизнь для Карасёва не заканчивается — скоро начнётся сезон РПЛ, после — еврокубки. И теперь следить за назначениями Карасёва на эти игры в России будут пристальнее: «Сейчас Карасёву 42 года, так что на следующем чемпионате мира он работать может, — говорит Федотов. — Главное, держаться в десятке лучших судей Европы, постоянно качественно работать на матчах Лиги чемпионов. Если он получит на них назначение и хорошо справится с четвертьфиналами или даже полуфиналами, то и финал ЛЧ получить может. Карасёву важно не опускать планку, которую он задрал на Евро, — любую ошибку в РПЛ ему будут ставить в укор гораздо больше, чем раньше.