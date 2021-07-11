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Чемпионат Европы по футболу, финал Англия — Италия, история стадиона «Уэмбли»

Стадион финала Евро — сердце футбола. Как спасли, снесли и заново построили «Уэмбли»
Полина Куимова
Стадион финала Евро – сердце футбола
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Сегодня на легендарной арене состоится финал Евро-2020.

Финал Евро-2020 пройдёт на «Уэмбли» — культовом стадионе, история которого уходит далеко в прошлое. Здесь сборная Англии выиграла свой единственный трофей в 1966 году, здесь же вышла в финал нынешнего розыгрыша чемпионата Европы. Стадион реконструировали в начале 2000-х (стройка растянулась на долгие годы), но историчность места и его значимость остались нетронутыми.

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Пеле называл старый «Уэмбли» сердцем футбола. Стадион решили перестроить в 90-х и снести культовые башни

Первый «Уэмбли» изначально назывался «Стадионом Империи», потому что его строили под Британскую Имперскую выставку, проходившую в 1924-25 гг. Арену возвели ровно за 300 дней (обошлось это в 750 тыс. фунтов) и открыли в 1923 году. Через четыре дня после завершения строительных работ там уже провели первый финал Кубка Англии между «Болтоном Уондерерс» и «Вест Хэм Юнайтед». На тот матч пришли примерно 300 000 человек — поговаривают, что никаких билетов не было, поэтому на «Уэмбли» собралась рекордная толпа.

Фото: Keystone-France/Getty Images

Начало игры задержалось на 45 минут, потому что собравшийся народ вывалился на поле, а конная полиция долго не могла оттеснить всех на трибуны.

Фото: Allsport Hulton/Getty Images

Открывал матч король Георг V — дедушка нынешней королевы Елизаветы II.

Фото: Central Press/Getty Images

Главной особенностью возведённого стадиона стали «Башни-близнецы»: их установили на входе на центральную трибуну.

Фото: The Print Collector/Getty Images

После проведения выставки «Уэмбли» хотели снести, но председатель выставки, Джеймс Стивенсон, предложил сделать стадион «сердцем футбола» — арену спасли от разрушения. Но очень быстро стало понятно, что финансово она неуспешна, поэтому её продали Джеймсу Уайту, который планировать перепродать все здания, строившиеся к выставке, и заодно расчистить территорию. Помогал ему в этом Артур Элвин — его нанял Уайт для контроля за продажей.

Спустя девять месяцев тотальной распродажи Элвин решился выкупить «Уэмбли» в ипотеку за 127 000 фунтов с первоначальным взносом в 12 000 фунтов. Но всё немного пошло не по плану, когда Уайт внезапно покончил с собой: из-за этого Элвину пришлось собирать нужную сумму за две недели. Он создал компанию Wembley Stadium and Greyhound Racecourse Company, собрал деньги, а потом продал стадион своей же фирме.

«Уэмбли» сохранили не просто так: здесь проводили финалы Кубка Англии, Олимпиаду-1948, множество музыкальных фестивалей, соревнования по регби, мотогонки и даже гонки борзых. Культовый статус стадион принял после того самого финала, в котором англичане одолели сборную ФРГ и стали чемпионами мира.

«Это кафедральный собор футбола. Это столица и сердце футбола», — сказал однажды про «Уэмбли» Пеле.

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В начале 2000-х легендарную арену снесли. Не пощадили и башни, которые стали символом стадиона

В конце 90-х был представлен проект нового «Уэмбли»: стадион, возведённый в начале XX века, заметно постарел, а проводить реставрацию не было какого-либо смысла — строительство новой арены в перспективе было финансово выгоднее. Начало сноса стадиона пришлось отложить, потому что власти не могли договориться по поводу легендарных башен: одни говорили, что сносить их нельзя, другие — что это ничего не значащий кусок бетона. К соглашению пришли только в 2002-м — спустя два года после последнего матча на «Уэмбли».

Башни в итоге снесли, а стройка растянулась на долгие годы: проект был сложным, из-за чего рабочие запаздывали (а каждый просроченный день стоил денег), потом ещё и бастовали — из-за неоплаченных сверхурочных. В 2006-м, когда стадион должны были сдать, там сначала на 46 см рухнули стальные стропила в крыше, а потом прорвало канализацию — и открытие снова отложилось.

В итоге обновлённый «Уэмбли» сдали в марте 2007 года. Первый матч, который прошёл на новом стадионе, — товарищеская встреча Англии и Италии. Закончилась она ничьёй 3:3.

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Несколько фактов об обновлённом «Уэмбли»: 98 кухонь и самое большое количество туалетов в мире

  • В день матча траву на «Уэмбли» подстригают трижды, чтобы она была нужной высоты.
  • Под стадионом зарыта капсула времени, в которой находятся оригинальные эскизы архитектора культовой арки, памятные сувениры, связанные с заявкой города на проведение Олимпийских игр 2012 года и фрагменты предыдущей арены.
  • При желании на стадионе можно припарковать 25 000 автобусов. А если захочется залить всё пивом, то понадобится 7 миллионов пинт.
  • На «Уэмбли» 98 кухонь, которые работают в день матча. И самое большое количество туалетов в мире – 2 618.
  • По крайней мере один человек из каждого графства Англии принял участие в строительстве.
  • Арку собирали на земле, а потом возвышали над стадионом. Она настолько велика, что под неё поместится знаменитое колесо обозрение London Eye (высота 135 метров). Но её функция не столько эстетическая, сколько важная для конструкции – при помощи неё распределяется вес крыши.
  • Изначально стоимость стадиона должна была составить чуть более 300 млн фунтов, но в итоге цена выросла до 1 млрд фунтов.
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