Италия — чемпион Европы. Футбол победил (хоть и по пенальти)

Впервые после чемпионата мира 1966 года Англия добралась до финала большого международного турнира. И это снова случилось дома. Вообще весь Евро можно назвать для англичан домашним: им пришлось один раз выехать в Рим, остальные матчи сборная провела в Лондоне.

Гарет Саутгейт снова выпустил в старте пять защитников. Он так уже делал в матче с Германией, отзеркалив схему соперника, чтобы сдержать его в атаке. С Италией мотив был тем же: лишний человек в защите, чтобы эту линию было труднее перегружать. В роли вингбеков снова оказались Триппьер и Шоу, а Уокер стал третьим центральным. В атаке после смены схемы осталось только три слота, и Саутгейт обошёлся без сюрпризов: вышли Стерлинг, Кейн и Маунт, самые часто играющие футболисты из группы атаки.

Роберто Манчини не сделал изменений по сравнению с полуфиналом. Не изменились и принципы игры. Ассиметричная схема 4-3-3, в которой Эмерсон поднимается выше, чем Ди Лоренцо, Инсинье смещается с фланга в центр, а Барелла в завершающей фазе становится ещё одним нападающим.

Быстрый гол оказал огромное влияние на ход матча. Не в том смысле, что Англия получила возможность играть по счёту — нет, Англия на этом Евро в каждом матче играет так, как будто счёт 0-0 её устраивает. А в том смысле, что Италия ещё ни разу с начала турнира не пропускала первой. Они пропустили от Австрии и Бельгии (в обоих случаях вели 2:0) и от Испании (вели 1:0, дошло до пенальти). Необходимость обязательно отыгрываться — новый тест для Манчини.

Гол можно назвать типичным для всего турнира: забил высоко подключившийся на дальнюю штангу крайний защитник команды, которая играет с тремя центральными. Как Думфрис, Гозенс, Мехле, Торган Азар. То, что голевую подачу выполнил Триппьер, делает гол прямо эталонным: один вингбек на другого, по всем законам использования ширины атаки для этой схемы. Но в то же время гол нельзя назвать типичным — для обороны Италии.

Ди Лоренцо развернулся к дальнему флангу и смотрел только на мяч — и выпустил из внимания зону за своей спиной. Атака англичан была опасной в любом случае, потому что она случилась после углового у ворот Пикфорда: они застали итальянцев на перестроении и сумели здорово разогнаться. Плюс за Шоу обычно возвращался Кьеза, который в данном случае застрял впереди из-за углового. Но всё равно Ди Лоренцо должен был доставить Шоу больше проблем. Ну и сам удар: Люк пробил с ходу и попал так точно под дальнюю штангу, что застал Доннарумму врасплох.

После гола Англия пару раз за тайм использовала возможность убежать в контратаку, но крайне осторожно — чтобы даже в случае потери не подставиться под опасный момент. При розыгрыше Кейн уже привычно стягивался в полузащиту. Это могло быть опасно, если бы его движение было синхронизовано с рывками Стерлинга (или даже Маунта). Но зона в центре просто оставалась пустой. Собственно, удар Шоу на второй минуте остался единственным за весь тайм. По ходу тайма акцент на защиту становился всё более явным, и подключений Шоу и Триппьера в атаку было всё меньше.

Итальянцы больше владели мячом, но не могли преодолеть плотную оборону. Англия постоянно выстраивалась в 5-4-1 (Стерлинг и Маунт несколько раз менялись местами), и даже Кейн отходил в глубину. Сборная Италии сильна центром полузащиты, но у Верратти, Жоржиньо и Бареллы на троих всего три касания в зоне 14 (перед штрафной) за тайм. Их встречали большим числом и вдали от ворот.

Отсюда статистика: 65% на 35% по владению и 6:1 по ударам в пользу Италии, но только Иммобиле бил с линии штрафной (удар заблокировали), остальные — с ещё более дальнего расстояния. То есть при максимальном формальном доминировании итальянцев Англия максимально контролировала игру по факту.

По итогам первого тайма было трудно представить, как Италия может перевернуть игру без замен. Разве что при стандартах.

После перерыва игра пошла по шаблону «автобус против владения». В первые 10 минут тайма владение зашкалило почти до 80% в пользу Италии. Извлечь удалось опасный штрафной, который неточно пробил Инсинье, и неплохую атаку левым флангом, которую завершил очень неточным ударом тот же Инсинье. У него явно не шли удары, и это было тем хуже для команды, что именно Инсинье находил ударную позицию чаще других. В первый час матча он нанёс четыре удара — столько же, сколько остальная команда вместе взятая.

По ходу тайма номинальным хозяевам (идиотская ситуация: формально хозяевами матча на Уэмбли считаются итальянцы) приходилось раскрываться всё больше. В частности, Эмерсон несколько раз попытался сдвоить фланг с Инсинье. Получилось хуже, чем у Спинаццолы, да и соперники оставляли на фланге не меньше двух игроков (иногда трёх).

Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Манчини выпустил Берарди вместо Иммобиле. Это означало перестановки: Инсинье уходил в центр, Кьеза — налево, а Берарди вышел на позицию правого вингера. Впрочем, по ходу игры в центре нападения мог оказаться любой из них.

Владение не приносило моментов у ворот Пикфорда, хотя давление было постоянным. Но помог стандарт. После подачи с углового на ближнюю штангу попытался пробить Кристанте, мяч отлетел на дальнюю штангу, где было сразу несколько попыток замкнуть. Пикфорд справился с ударом Верратти с трёх метров, но уже был отыгран, когда Бонуччи внёс мяч в сетку с двух.

Пропущенный гол на фоне полного контроля над игрой — сильный удар, на который нужен не только тактический ответ, но и эмоциональный. Вряд ли Саутгейта мог устроить двухэтажный автобус с 25% владения и нулём ударов — но именно так и получилось. Первый удар после пропущенного гола англичане нанесли на 85-й минуте — издали и неточно. В то же время Берарди обязан был забивать на 72-й минуте после великолепного заброса Бонуччи.

Сауйтгейт провёл две замены с интервалом в пару минут. Вместо Райса и Триппьера вышли Хендерсон и Сака. Англия перестроилась на более привычную схему 4-2-3-1, Маунт перешёл на позицию под нападающим, Сака — на правый фланг. Через несколько минут Манчини пришлось делать вынужденную замену, когда Кьеза пошёл в обводку на троих и подвернул ногу. Вместо него вышел Бернардески — неравноценная замена, учитывая, что Кьеза был самым полезным игроком в команде.

Концовка основного времени прошла в стиле, которого можно было бы ожидать с самого начала игры, если бы не быстрый гол. Англия наконец вернула мяч и чередовала прессинг в высоком и среднем блоке. Снова неплохой оборонительный контроль, но без остроты в атаке, как будто ничья устраивает.

В начале овертаймов Манчини сделал четвёртую замену. Вместо Инсинье, который, кажется, не мог продолжать игру, появился Белотти. Это означало, что роли в атаке снова будут устойчивыми: Берарди справа, Бернардески слева, Белотти в центре. Пятая замена последовала через несколько минут: Локателли вместо Верратти.



Саутгейт снова долго тянул с заменами, хотя его «скамейка» посильнее, чем у Манчини. Всего две замены в основное место, третья — в конце первого овертайма. Грилиш вместо Маунта — замена по позиции и сразу мощный бонус к штрафным и жёлтым. В предыдущих матчах Грилиш за 150 минут заработал девять фолов — больше всех в команде по соотношению количества к игровому времени.

Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Но, несмотря на это, первый тайм прошёл с преимуществом Италии. После замены Верратти команда перешла на забросы из глубины. После одного великолепного паса низом удалась опасная атака. Самый яркий момент англичан в атаке за первый овертайм — это контратака, в которой Кьеллини эпично схватил Саку за воротник и закономерно получил предупреждение. Это значило, что у итальянцев уже оба центральных защитника висят на жёлтых. Напрашивался выход свежего форварда, и Рашфорд даже стал переодеваться в перерыве, но так и не вышел.

Во втором овертайме Италия впервые за матч надолго села в низкий блок. Это засушило игру ещё больше. Самый яркий момент второго овертайма — жуткий фол Жоржиньо на Грилише, когда он чуть не раздавил тому лодыжку шипами. Очень грубый фол, хотя явно случайный эпизод: нога Жоржиньо соскочила с мяча и ушла в сторону. Возможно, поэтому судья Бьорн Куйперс ограничился жёлтой карточкой.

В концовке Саутгейт сделал двойную замену под пенальти. Вместо Уокера и Хендерсона (обратная!) вышли Санчо и Рашфорд. Англия заканчивала матч с шестью игроками атаки: Стерлинг, Сака, Кейн, Грилиш, Санчо и Рашфорд. Он явно старался предусмотреть всё.

Но два футболиста, которые вышли на последних секундах именно под пенальти — пенальти не забили. Удивительно. А ещё удивительнее, что последний, самый ответственный удар в серии бил 19-летний Сака. А не Кейн, например. Удивительно, что повёрнутый на контроле тренер доверил настолько ответственный удар самому молодому парню на поле, который вообще не бил пенальти в официальных матчах.

Англию по ходу всего турнира упрекали за скучный футбол (я в том числе). Контраргумент был один: англичане приехали не развлекаться и развлекать зрителей, а выигрывать турнир. Они действуют по системе, снижают риск до нуля. И они готовы к пенальти. Оказалось, что нет.

Сборную Англии жаль — но не конкретно эту, которая нанесла один удар за первый тайм и один точный удар за 90 минут. А ту, которой она могла бы быть, с Грилишем и ярким доминирующим футболом. Но её мы на турнире так и не увидели. Поэтому победа Италии, у которой не так много талантов (кто из всей группы атаки тянет на европейскую суперзвезду?), но которая выжала максимум из своего потенциала и при этом весь турнир играла в позитивный футбол, — это победа футбола. Реализованных возможностей над возможностями, которые даже не попытались реализовать.

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