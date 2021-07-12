На решающий пенальти тренер Англии отправил 19-летнего мальчишку. Саутгейт точно психолог?

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по серии пенальти. Они заслужили эту победу не меньше, чем Англия, но всё решил один удар – его нанёс 19-летний англичанин Букайо Сака. И решение главного тренера сборной хозяев отправить бить пенальти именно его невозможно объяснить.

Вся Англия больше полувека ждала эту победу. Всё складывалось идеально – достаточно несложная сетка, домашний полуфинал и финал, отличный первый тайм с Италией. Не получилось – окей, есть серия пенальти.

У тебя в составе есть несколько опытных игроков. Есть лидеры своих команд – Гриллиш, Хендерсон (но его перед пенальти зачем-то сняли), Шоу, да даже Филлипс. Но решающий пенальти было решено отдать 19-летнему Саке. Зачем?!

Сака настолько молод, что ещё ни разу(!) не бил пенальти на взрослом уровне.

Про Саутгейта в Англии многие говорят – он мог бы стать великолепным психологом. После такого «гениального» хода хочется, мягко говоря, подставить этот тезис под сомнение. И будет очень радостно, если Сака – 19-летний мальчишка, не сломается после этого удара. Невозможно представить, как будут уничтожать его местные фанаты из числа неадекватных, невозможно представить, что чувствует этот пацан, который подвёл команду и страну, для которой в этом титуле чемпиона Европы была вся жизнь. Как он уснёт сегодня? И уснёт ли вообще? На его слёзы после промаха было невозможно смотреть.

И Сака в этом не виноват. В этом виноват его главный тренер, который слишком поверил в парня, у которого перед решающим ударом тряслись коленки. А ещё вопрос есть к Кейну и его партнёрам. Почему в такой момент никто не взял ответственность на себя? Вратарь Англии – Пикфорд, отразил пенальти в момент, когда всё было практически решено. Италия после такого могла поплыть – тем более под нажимом стадиона. И в этот момент должен был найтись человек из числа игроков, который сказал бы Саке «нет». Да, это своего рода демарш против тренера. Но это необходимый демарш. Из всех футболистов, готовых пробить решающий пенальти, должен был найтись хоть кто-то старше 19 лет и хоть кто-то, хоть раз в жизни бьющий пенальти на взрослом уровне. Кто – уже написано выше.

Про Англию часто говорили – они играют в трусливый футбол. Но настоящая трусость – это когда никто не может взять ответственность на себя в решающий для сборной и страны момент. И отправляет «под пули» 19-летнего пацана.