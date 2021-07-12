В финале Евро была невероятная серия пенальти! Давайте переживём её ещё раз

Победитель Евро-2020 определился в драматической серии пенальти. Поначалу сборная Италии проигрывала, но в конце концов забила больше, чем Англия. Промахи у хозяев допустили, в частности, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, которых главный тренер Гарет Саутгейт выпустил на последней минуте как раз под одиннадцатиметровые. Невероятная развязка чемпионата Европы! Давайте вспомним эту серию пенальти ещё раз.

1. Доменико Берарди

Форвард сборной Италии бьёт в один угол, а голкипер англичан Джордан Пикфорд летит в другой. «Скуадра адзурра» впереди — 1:0.

Фото: Paul Ellis/Getty Images

2. Гарри Кейн

Снайпер сборной Англии бьёт в левый от себя угол. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма угадывает, куда выстрелит Кейн, но не дотягивается до мяча. Ничья — 1:1.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

3. Андреа Белотти

Нападающий сборной Италии подходит к «точке» с подавленным лицом. Кажется, он промахнётся. И точно — Пикфорд прыгает влево и отражает мяч. Ничья — 1:1.

Фото: Paul Ellis — Pool/Getty Images

4. Гарри Магуайр

Центральный защитник англичан, напротив, очень уверен в себе. Магуайр наносит удар в «девятку», а Доннарумма даже не угадывает угол. Англия, к радости переполненного «Уэмбли», уже выигрывает — 2:1.

Фото: Andy Rain — Pool/Getty Images

5. Леонардо Бонуччи

Теперь к «точке» подходит центральный защитник сборной Италии. Бонуччи тоже хладнокровен как Магуайр. Мяч летит под перекладину, Пикфорд не дотягивается. Ничья — 2:2.

Фото: Paul Ellis — Pool/Getty Images

6. Маркус Рашфорд

Форвард англичан перехитрил Доннарумму. Он направил мяч в левый от себя угол, а голкипер итальянцев полетел в правый. Однако гостей спасает штанга. По-прежнему ничья — 2:2.

Фото: Getty Images

7. Федерико Бернардески

Полузащитник сборной Италии придумал хитрый удар. Сработает ли план? Да, Пикфорд прыгает в угол, а Бернардески бьёт по центру. «Скуадра адзурра» снова впереди — 3:2.

Фото: Facundo Arrizabalaga/Getty Images

8. Джейдон Санчо

Свежий вингер англичан, ещё толком не вошедший в игру, не справляется с давлением. Санчо отправляет мяч туда, куда прыгает Доннарумма. Англия на грани поражения, ведь счёт перед двумя последними ударами не изменился — 3:2.

Фото: Paul Ellis — Pool/Getty Images

9. Жоржиньо

Натурализованный бразилец может принести своим ударом золото Италии. Тем не менее полузащитник сборной Италии тоже допускает промах. Пикфорд, полетев вправо, парирует удар Жоржиньо. На табло застыли те же цифры — 3:2.

Фото: Paul Ellis — Pool/Getty Images

10. Букайо Сака

Решающий удар в этой серии. Сака против Доннаруммы. Молодой англичанин бьёт в правый от себя угол, но голкипер итальянцев словно читает его мысли. Джанлуиджи совершает очередной сейв и становится главным героем финала.

Фото: Paul Ellis — Pool/Getty Images

Сборная Италии во главе с Роберто Манчини празднует победу на Евро-2020! Абсолютно заслуженную, пусть и по пенальти. Англия же будет и дальше ждать, когда футбол наконец-то «вернётся домой».