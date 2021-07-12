«Он будет жить с этим вечно». Драма английского футболиста в финале Евро-2020

Сборная Италии стала победителем Евро-2020, победив Англию на её стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



Перед серией пенальти главный тренер англичан Гарет Саутгейт произвёл две замены. Вместо Хендерсона и Уолкера на поле появились Санчо и Рашфорд. Именно эти двое не реализовали одиннадцатиметровые, а потом решающий пятый пенальти смазал 19-летний вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Теперь болельщики в соцсетях винят Саутгейта в том, что он доверил исполнять решающий удар столь молодому и неопытному футболисту.

Реакция болельщиков на поражение Англии

Интересно, что при этом многие встали на защиту Сака, жалея и поддерживая его.



«Саутгейт во многом виноват в этом провале Англии… На мой взгляд, плохое решение в последнюю минуту. Мне жаль Сака, 19-летнего парня, на которого возложили такую огромную ответственность. Более опытные игроки должны были взять на себя исполнение пенальти».

Некоторые считают, что незабитый пенальти очень сильно повлияет на карьеру вингера «Арсенала».



«Сака никогда этого не забудет. Ему 19. Шансы на то, что он когда-нибудь снова попадёт в такой поворотный момент на турнире с Англией, практически равны нулю. Он будет жить с этим вечно. Это на Гарете Саутгейте».

«О чём думал Саутгейт, позволяя Сака и Санчо взять на себя последние два пенальти? Они в подростковом возрасте, и на них нельзя было оказывать такое давление».

«Единственный человек, которого Англия должна винить в этом поражении – Саутгейт, потому что он подставил их под удар. Но, к сожалению, Рашфорд, Санчо и Сака будут нести этот крест всегда».

Самые горячие головы называют Саутгейта очень глупым тренером.



«Саутгейт облажался. Вместо того, чтобы сыграть на всех парах и сделать 2:1 против итальянцев, у которых получилось атаковать только во втором тайме, Англия зашла в серию пенальти. А потом он взял и позволил 19-летнему Сака пробить последний пенальти».

«Почему Саутгейт возложил надежды Англии на победу именно на Сака? Очень глупый тренер».

«Саутгейт — абсолютный идиот, который оказывает такое сильное давление на Сака и не использует Рашфорда раньше. Он выполнял этот пенальти абсолютно «замороженным», не имея времени, чтобы попасть в нужное пространство над головой. Саутгейт играл только для того, чтобы утомить другие команды, игнорируя сильные стороны Англии».

Особенно обеспокоены за своего футболиста болельщики лондонского «Арсенала».



«Саутгейт вызовет ещё большую расовую напряженность и неприязнь среди болельщиков Англии из-за своего глупого решения. Сака – наш мальчик, и как он мог позволить ему дать бить пятый пенальти, ради бога».

«Самым обеспокоенным человеком на планете должен быть Артета. Гарет Саутгейт поставил Букайо Сака в очень трудное положение, когда ему пришлось принять последний и решающий пенальти в жизни Англии. Это может морально и эмоционально разрушить карьеру этого мальчика».

Теперь болельщики требуют смену тренерского штаба.



«Смените тренеров, и Англия выиграет 3:0! Но она никогда не выиграет трофей с Саутгейтом. Он поставил весь турнир на двух парней, которые даже не сыграли в матче, выпустив их за минуту до окончания игры. К тому же 19-летнего Сака… Грилиш должен был бить раньше Сака. Ужасные замены и негативный настрой».