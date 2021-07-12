Этот Евро показал, что футбол в опасности. Саму игру нужно спасти

Это был славный Евро. Такой, со своими тенденциями. Много автоголов, много незабитых пенальти, много Италии без поражений. А ещё много людей, которые выбегают на поле. Последнее раздражало ещё на групповом этапе и продолжилось в плей-офф. Вот и финальный матч не обошёлся без забега.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Есть много причин, почему выбегающие фанаты – зло.

1. Нарушение санитарного регламента.

2. Сбивает игру (сбивает команду, которая больше атакует).

3. Несанкционированная реклама товаров. Зачастую достаточно сомнительных.

4. А ещё, черт побери, футбольное поле – это святое.



Понятно, что последний аргумент – эмоциональный, но это действительно так. Удивительно, как при оцеплении поля стюардами болельщикам всё равно прорываются. И такое происходит на абсолютно разных аренах – от Питера до Лондона. То есть это общая проблема. С ней сталкивались и на ЧМ-2018, и раньше.

Кински Волански на финале ЛЧ-2019 Фото: Getty Images

Модель Кинси Волански устроила забег по полю в финале ЛЧ в 2019 году и рекламировала сайт бойфренда. Теперь примерно то же самое сделала россиянка Мария Шумилина, только у неё на одежде была реклама уже криптовалюты. Здорово, что девушку отстранили от футбола и заблокировали её Fan ID, но ей, судя по всему, пофиг. Она за футболом не следила и, видимо, не планировала вновь появляться на стадионе.



Хочется, чтобы эту проблему решили любым способом. Хоть ставили в цепочку стюардов под руки, хоть делали ров между полем и трибунами, как на «Локомотиве» (туда бы ещё воду и пираньи). Хотя более реалистичный вариант – более строгое наказание для таких акций. Ведь блогер после забега получает несколько миллионов подписчиков и огромные деньги, но это не считается воровством этих самых огромных денег. То есть сейчас сама система подталкивает людей пользоваться дыркой в правилах.

И вот люди уже не просто выбегают на поле. Они могут даже приземлиться на газон на парашюте! На этом Евро такое случилось на матче Франция – Германия. При этом активист запутался в тросах камеры-паук и едва не рухнул на болельщиков. Просто беспредел.



Кстати, у парашютиста был ярковыраженный посыл против Volkswagen – одного из официальных спонсоров Евро-2020. Я прям вижу, как после турнира встречаются директора Volkswagen и Coca-Сola – оба не понимают, зачем быть официальным спонсором, если твой бренд по ходу турнира выставили в негативном свете. Кстати, отдельная ирония в том, что девушка, выбежавшая в Питере, получила билеты от официального спонсора турнира.

Фото: Getty Images

В общем, эти несанкционированные выходы на поле могут сказаться и на здоровье фанатов, и на самой игре, и на экономике турнира. И есть стойкое ощущение, что эта проблема не то, что не решается, а только усугубляется с каждым годом.