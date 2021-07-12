Саутгейт не виноват. Разбираем все «странные» решения тренера Англии в серии пенальти

Англия проиграла Италии по пенальти и не смогла взять долгожданный международный титул. Серия 11-метровых получилась очень яркой и необычной: Саутгейт специально перед ней провёл две замены на 120-й минуте, выпустив Рашфорда и Санчо, но оба свежих футболиста смазали свои попытки. А решающий удар не реализовал совсем молодой Сака, также вышедший на поле по ходу матча. И никто не понял, почему для такого важного действия выбрали именно его.

Теперь Саутгейта называют лузером, который своими решениями отдал сопернику итоговую победу. Только это всё же не объективное, а эмоциональное мнение, сформировавшееся исключительно на основе результата. Чтобы лучше понять произошедшее, давайте отмотаем плёнку назад, представим, что идёт 117-я минута игры и нам уже нужно готовиться к серии 11-метровых.

В чём изначально была проблема Англии

Главная проблема англичан перед 11-метровыми: общая молодость и мизерный опыт большинства футболистов. Имею в виду именно опыт исполнения пенальти: только Кейн делает это стабильно в клубе и сборной (52 зафиксированные попытки за карьеру, 88% успешности). Данные на картинке снизу рассчитаны уже с учетом вчерашнего финала.

Далее идёт Рашфорд, у всех остальных футболистов – менее 10 ударов с 11-метровой точки. Причём у некоторых игроков, заканчивавших овертайм, опыт был даже не минимальным, а ничтожным. У Грилиша – два удара, у Шоу и Стоунза – по одному, у Уолкера – ноль, у Хендерсона – два, но ни одного удачного. И если взять того же опытного заменённого Хендерсона, то он смазал попытку на ЧМ-2018 с Колумбией и не забил пенальти в спарринге с Румынией перед Евро-2020.

А вот для сравнения список пенальтистов в сборной Италии. Даже без заменённых Иммобиле и Инсинье здесь гораздо больше опыта. В таблицу снизу, наоборот, ещё не внесли данные финала – то есть картина именно такая, какой была до матча.

С Англией били Берарди, Белотти, Бонуччи, Бернардески, Жоржиньо. Из всех перечисленных только Бернардески и Бонуччи набрали за карьеру менее 10 ударов, но и они двое превосходили большинство англичан: у Бернардески – 7 из 9 с 2015 года, у Бонуччи – 5 из 6. Тот же Бонуччи всегда принимает участие в сериях пенальти, почти никогда не подводит. Если взять единственный промах – в четвертьфинале Евро-2016 с Германией, то там он тоже пробил неплохо, просто Нойер дотянулся до сложного мяча.

Почему Саутгейт провёл роковую двойную замену

Всё очень просто: тренерскому штабу нужно было повышать суммарный специфичный опыт. Поэтому на поле незадолго до конца овертайма вышли Рашфорд и Санчо. Как видим из самой первой картинки, они занимают второе и третье места в сборной по количеству 11-метровых.



Рашфорд – вторая опция пенальти в «Манчестер Юнайтед» после Бруну Фернандеша. Его манера исполнения всегда одинаковая: много коротких шагов, заминка, далее – реакция на действия вратаря. Если голкипер делает движение влево или вправо, то Рашфорд разводит его и мяч по разным сторонам. Если оппонент стоит до последнего, то Рашфорд старается пробить чётко в угол, чтобы не было возможности среагировать по факту. Против Доннаруммы нападающий всё сделал здорово, выдержал паузу, заставил вратаря завалиться – просто не попал в створ.

У Санчо до воскресенья было 8 из 8. Он не поменял по сравнению с последним двумя ударами угол, и Доннарумма угадал.

А теперь резюмируем. Мы уже знаем, что Рашфорд и Санчо не забили. Но если бы Саугтейт не доверился им перед серией, учитывая их успешный опыт, это стало бы ещё более странной историей.



Тренер выпускал лучших. Лучшие его подвели. Так бывает.

Почему решающий удар бил юный Сака? Где был лидер команды – Стерлинг?!

Сразу ответим насчёт Стерлинга: пенальти – не его сильная сторона. Всего 44% успешных попыток – ничтожно малый показатель. Рахим бьёт 11-метровые как получится, нет поставленного удара или сложившейся манеры. Много ударов по центру, поэтому Стерлинга было бы легче читать. Полагаю, Стерлинг подошёл бы к мячу шестым, а невключение его в основной список понятно и логично.

Ставка на Саку – спорное решение, за которое Саутгейту придётся нести ответственность. Но ещё раз повторим: более явных кандидатов не было. Филлипс давным-давно трижды бил за «Лидс», но не забивал стабильно. У Шоу лишь один удар, в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» — успешный, хотя по исполнению получился откровенно плохим (слабым и нечётко в угол), вратарь чудом не взял.



А Саку пятым поставили не потому, что он должен был решать матч, а потому, что четыре более сильных в 11-метровых ударах партнёра находились в списке выше – и была надежда закончить всё раньше. До сих пор юный вингер «Арсенала» бил 11-метровые на юношеском уровне и однажды забил послематчевую попытку в выставочном матче с «Реалом».

Саутгейт опирался на статистику и конкретных футболистов, но психология и фактор невезения оказались сильнее его логики. Винить тренера за поражение точно нельзя. Так получилось, что Италия оказалась более опытной командой на бумаге и доказала это в нужный момент. Пенальти – это не совсем лотерея, как принято считать.



Использованы данные Wyscout.