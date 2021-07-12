«Львов превратили в щенков». Итальянские СМИ после победы на Евро иронизируют над Англией

Чемпионат Европы — 2020 закончился победой Италии. Англичане были уверены в своём успехе, в силе поддержки болельщиков (в том числе Тома Круза и Дэвида Бекхэма) и родных стен «Уэмбли». Но по итогам серии пенальти в историю вошёл соперник. Теперь итальянская пресса не жалеет комплиментов в адрес своих футболистов и колкостей — для чужих.

La Gazzetta dello Sport пишет: «Да, мы сделали их синими, и мы сделали это у них дома, на глазах у шестидесяти тысяч их буйных болельщиков в течение 120 минут. Три льва приручены, мы превратили их в щенков, и Манчини удалось сделать всё это, веселясь и развлекая болельщиков в течение целого месяца. Мы победили как протагонисты, а не как оппортунисты, в чём нас часто обвиняли (и обвиняют): это наша самая большая заслуга».



Газета не скупится на колкости в сторону английской сборной.



«Мы оказались сильнее добрых пожеланий королевы Елизаветы, поддержки Бориса Джонсона и удачи Тома Круза, потому что на этот раз невыполнимую миссию выполнили итальянские актёры, — проводит автор аналогии с известным фильмом. — Манчини венчает благородный путь, начатый три года назад и завершённый в исключительно быстрые сроки, подарив нам титул. Помимо пополнения трофейной комнаты в Коверчано, этот титул может помочь перезапуску целой нации со всех точек зрения».



Одна из главных итальянских газет Corriere della Sera выделяет главные факторы триумфа «Скуадра адзурра». Итальянский дух превосходит любые тактику, хитрости и изначальную уверенность в победе.



«Даже самый безудержный оптимист не мог бы представить себе такого эпилога, зная, с чего мы начали три года и восемь месяцев назад, когда Швеция лишила нас Кубка мира в России, а итальянский футбол отправился прямиком в ад. Последний матч, с гигантской Англией, дома у королевы и на враждебном стадионе — это прекрасное страдание. Италия победила, потому что у нее было больше сердца, души и стального характера».



Italy24 News не упускает возможности похвалить итальянских футболистов и поиграть на чувствах английских болельщиков, которые во время игр сборной пели «Football's coming home».



«Футбол вернется домой, как уже несколько месяцев пели англичане в преддверии европейского финала на «Уэмбли», но победа — нет».



Итальянцы убеждены, что одним из залогов успеха стал отказ от суеверий и символов. Для них не существовало понятия «родные стены помогают».



«Огромная заслуга этой команды победителей (последнее поражение случилось 10 сентября 2018 года, 0:1 с Португалией, с тех пор 34 игры без поражений, с продолжающейся серией из 15 побед подряд) заключается в нарушении святости «Уэмбли», незыблемой для английской стороны, после самого быстрого гола финалов от Шоу на второй минуте».



И, конечно же, СМИ воздают должное своему тренеру. По мнению Corriere dello Sport, более всех достоин похвалы за победу Италии Роберто Манчини. Итальянцы запомнят то, чего он добился за несколько лет.



«Он [Манчини] создал невероятную команду, сплочённую и очень сильную, которая показала лучший футбол на этом чемпионате Европы, даже не имея в команде многих великих чемпионов, — пишет журналист Corriere dello Sport. — Манчини сбросил напряжение в конце, разрыдавшись: он это заслужил. Этот кубок принадлежит, прежде всего, ему».