Без него Месси не взял бы трофей со сборной. Неожиданный герой Кубка Америки

Один из главных моментов прошедшего Кубка Америки — психологическая битва вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с игроками сборной Колумбии в полуфинальной серии пенальти. «Я знаю, что ты нервничаешь. Смотри мне в глаза. Я сожру тебя, я знаю, куда ты пробьёшь», — после этих слов Мартинес спокойно потащил удар Йерри Мины. Также вратарь «Астон Виллы» парировал выстрелы Санчеса и Кардоны и вывел Аргентину в финал.

Удивительно, но ещё два года назад Мартинес был глубоким резервистом «Арсенала», хотя находился в структуре лондонского клуба с 2010-го. Аргентинец катался по арендам, а сезон-2018/2019 провёл в составе «Рединга» в Чемпионшипе. В своё время в Англию его вытащил Арсен Венгер, обративший внимание на молодого голкипера «Индепендьенте» на одном из предсезонных турниров.



Для Мартинеса, выросшего в бедности, это был шанс всей жизни: «Когда я играл за «Индепендьенте», видел свою семью два раза в месяц. Все остальное время жил в академии клуба – там меня кормили, одевали. Так было экономнее. Я помню, как отец плакал – у него не было денег на оплату счетов. Меня это угнетало. Я хотел это исправить, футбол был моим единственным шансом». Вскоре после разговора с Венгером 18-летний голкипер сказал маме: «Я еду в Англию. Я хочу помочь семье». И улетел в Лондон.

Эмилиано Мартинес Фото: Scott Heavey/Getty Images

Пробиться в основу «Арсенала» тогда было невозможно из-за бешеной конкуренции. За место в воротах боролись Альмуния, Щенсны, Фабьянски и Манноне. И даже в тот момент, когда Фабьянски и Щенсны сломались, «Арсенал» вернул ушедшего на пенсию Йенса Леманна во второй половине сезона-2010/2011. Поэтому тренерский штаб обкатывал Мартинеса в молодёжке и подыскивал вариант с арендой.



В 2012-м Мартинес впервые сыграл несколько матчей за основу клуба — например, поучаствовал в легендарной игре Кубка Лиги с «Редингом». Матч закончился победой «Арсенала» со счётом 7:5, а один из голов в ворота Мартинеса забил Павел Погребняк.

Впрочем, путь к регулярной игре в стартовом составе был всё ещё закрыт. Менялись вратари, каждый из которых превосходил Мартинеса — Чех, Оспина, Лено. Аргентинец в это время путешествовал по разным клубам — «Ротерхэм», «Вулверхэмптон», «Хетафе», «Рединг».



Ситуация изменилась в концовке сезона-2019/2020, когда основной голкипер «Арсенала» Лено получил травму и выбыл на продолжительный срок. Артета доверился Мартинесу, с которым команда взяла Кубок Англии. К тому же Мартинес стал одним из лучших игроков «Арсенала» в концовке сезона АПЛ. В девяти матчах аргентинец оформил 33 сейва с 81% успешности и средним показателем 1.05 xGA. Несмотря на маленькую выборку, это был очень надёжный показатель.



К 27-летнему вратарю мгновенно возник интерес среди клубов АПЛ. Но сначала Мартинес хотел получить гарантии от Артеты по поводу игры в основе. Однако тренер сообщил, что, скорее всего, первым номером останется Бернд Лено. Вскоре Мартинес заявил об уходе из «Арсенала» и без лишних скандалов перебрался в «Астон Виллу» за € 17,4 млн.



Изначально английские эксперты со скепсисом восприняли выбор Мартинеса — «Астон Вилла» чудом не вылетела в Чемпионшип, демонстрируя слабую игру на протяжении всего сезона-2019/2020. Но Дин Смит в межсезонье благодаря точечным усилениям перестроил «Астон Виллу», которая удачно стартовала в новой кампании. Одним из новых героев команды стал как раз Мартинес, потащивший пенальти от Ландстрема уже в первом туре с «Шеффилдом».

Несмотря на неудачи во второй половине сезона (когда из-за травмы вылетел Джек Грилиш), Мартинес продемонстрировал высокий уровень игры и стал одним из лучших голкиперов АПЛ по многим статистическим показателям. По проценту успешности сэйвов он уступил только Эдерсону (причём минимально — 78,2% против 78,3). Стал вторым по количеству сухих матчей (14). А также набил лучший показатель предотвращенных голов (+7,6 Post-ShotxG, грубо говоря спас команду от семи с лишним пропущенных мячей).



«Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру, и самое важное для меня — это игровое время. Сражаюсь за то, чтобы стать первым номером сборной Аргентины, это моя мечта. «Астон Вилла» — огромный клуб, и у меня не было сомнений насчёт перехода сюда. Каждый думает, что переход из «Арсенала» в «Виллу» – это шаг назад, но лично я думаю, что это шаг вперёд в моей карьере», — делился соображениями по поводу развития карьеры Мартинес.



У Лионеля Скалони, главного тренера сборной Аргентины, не было сомнений касательно выбора основного вратаря. Мартинес занял место в рамке и провёл Кубок Америки на сумасшедшем уровне. Помимо гениальной игры в серии пенальти против сборной Колумбии Мартинес оформил несколько важных спасений в финальной встрече с Бразилией.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Мартинеса признали лучшим вратарём Кубка Америки, за последний год его трансферная стоимость выросла с 8 до 30 млн евро — в 28 лет он наконец-то стал настоящей звездой. «Астон Вилла» и сборная Аргентины могут не переживать за вратарскую позицию — кажется, в карьере Мартинеса всё ещё только начинается.



А чем ещё запомнился Мартинес? Во-первых, празднованиями победы с Месси и респектами от него: «Временами было трудно, но у нас есть Эми, а он феномен. Мы ему доверяем».



А во-вторых, яркими перформансами после побед.

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