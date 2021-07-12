Праздник, который хочется забыть. На финале Евро Лондон утонул в мусоре и моче

За три часа до финального матча Евро-2020 центр Лондона погряз в стекле от разбитых бутылок, помятых пивных банок и прочем мусоре. Болельщики сборной Англии начали отмечать то ли игру своей сборной в финале, то ли «возвращение футбола домой», то ли уже победу, поэтому район около Leicester square и Piccadilly Circus стал адом.

Под ногами трещали осколки, подошвы прилипали к асфальту – по дорогам текло разлитое пиво, смешанное с мочой (народ не стеснялся и справлял нужду где придётся). Гулять в этот момент «величественного праздника» по Лондону было не столько неприятно, сколько опасно: над головой летали бутылки и банки, а уже изрядно подвыпившие фанаты не вызывали никаких симпатий. Молодёжь чуть ли не бросалась на встречавшихся им на пути итальянцев, крича «Пошла нахрен, Италия» – и всё это с такой злостью, будто соперники по финалу убили кого-то из их родственников.



Англичане затягивались косячками прям на глазах у полиции, бросались «факами» и вообще особо себя не сдерживали. Светофоры их тоже не волновали, поэтому движение в центре сильно затруднилось: полицейские пытались разгонять толпу, чтобы машины всё же могли без проблем проехать, но через пару минут дорога заполнялась новыми людьми.



Напротив Трафальгарской площади, где расположилась фан-зона, у памятника Карла I (ему на голову к тому моменту уже успели надеть дорожный конус) тоже была своя вечеринка: над головами летало пиво, фанаты пели и танцевали (те, кто ещё мог – некоторые уже «отдыхали» на земле) – пока их не разогнала полиция.

Перед началом матча народ рассредоточился: кто-то засел в заранее забронированных барах, тот, кому повезло больше, – пошёл в фан-зону. В Лондоне попасть туда не так просто: нужно было заранее отправлять заявку на получение билета, а потом из тысячи заявок путём жеребьёвки определялось, кто их получит. Тем, кому не досталось места ни там, ни там, смотрели футбол с телефонов прямо на улице или пытались мельком ухватить кусочек трансляции из-за стекла паба.

После финального свистка ещё пару часов назад празднующий центр города погрузился в тишину. Разрывали её иногда лишь отдалённые крики надвигающихся итальянцев в место, где весь Евро развлекались англичане, – Leiсеster square и Piccadilly Circus. На улицах всё отчётливее становилась слышна до боли знакомая мелодия, но уже с иными словами: «It’s co-o-o-ming ROME!»



На площади у Piccadilly Circus быстро собрались итальянцы, которые до матча явно где-то прятались, не решаясь показываться пьяным англичанам. Тут они осмелели – и устроили уже свой праздник. В ход пошли файеры, дуделки, бубны и, конечно же, песни.

На их веселье болельщики сборной Англии сначала смотрели молча, закрытые кордоном из полицейских.

А потом тоже подключились – площадь разделилась на две части, между которыми встали блюстители закона.

Вокруг всё было в мусоре – люди допивали напитки, бросали всё на асфальт и шли веселиться дальше. Лишь изредка попадались те, кто выбрасывал пустые бутылки в мусорки.

Потом бросать стало некуда: англичане опрокинули несколько баков на асфальт и начали один из них бить. А потом прыгать на нём. И падать, скатываясь, словно с горки. Через минут пять от пластикового контейнера остались только разбросанные по земле части.

В какой-то момент в меня прилетела стеклянная бутылка – её содержимое залило джинсы, но с этим ещё как-то можно было справиться. А вот вторая прилетела уже в плечо – и это было больно. «Снаряды» летели со стороны англичан: итальянцы на своей волне скакали с бубнами и файерами, запуская салюты и сопровождая всё песнями.

Не обошлось и без конфликтов: изрядно подпитые англичане, которым явно не нравился чужой праздник на их земле, начали бросаться на итальянцев с флагами. Но до драки не дошло – полиция, которая весь вечер внимательно следила за происходящим, моментально вмешалась и растащила желающих помахаться.



Спустя какое-то время англичане буквально вытеснили итальянцев с площади: они начали надвигаться на толпу со флагами Италии с криками «Пошли вы … !». Ну а те и ушли – прошлись по проезжей части с флагами и снова с песнями.



Сказать, что находиться в Лондоне 11 июня было нестрашно, – соврать. И, если честно, это не та самая атмосфера Евро, которую хочется проживать: вместо искренней радости тебя не покидает ощущение, что вокруг тебя животные, которые мусорят, ссут где придётся, бросаются пивом, ломают светофоры и прыгают на мусорных баках. Просто потому, что могут.



Сложно представить, что бы случилось с Лондоном, если бы Англия всё же победила. И да, с таким подходом к веселью в Катаре им придётся непросто.