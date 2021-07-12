20 причин, почему мы не забудем Евро-2020

Евро-2020 – всё. Исторический турнир. Исторический во всём: в дате, формате и обстоятельствах. А ещё он был разным: очень драйвовым, но местами лицемерным из-за странных стандартов безопасности. Драматичным и местами грустным. Для кого-то вообще закончился на стадии группового этапа.

После этого удивительного турнира я собрал 20 поводов, почему не забуду Евро. Если у вас есть что добавить – давайте устроим перепись самых памятных моментов в комментариях.



А пока – порция ностальгии от меня. Ностальгии по турниру, который закончился день назад.



1. Венгры напомнили нам, что футбол важнее политической или общественной обёртки. Получили за это наказание из двух матчей без зрителей, но влюбили в себя как минимум пользователей «Чемпионата». Футболом, отдачей и чёткой концепцией: футбол превыше всего.

Фото: Darko Bandic — Pool/Getty Images

2. Перед матчами садились на колено. Италия акцию не поддержала, но на финале присела из солидарности к англичанам. В остальном кто-то садился. Кто-то нет. Кого-то это раздражало и вдохновляло на обвинения в предательстве. Поддержка или отказ от акции BLM — каждый раз это становилось новостью.

Фото: Frank Augstein/Getty Images

3. Английские фанаты. После просмотра видео с их пьяных вечеринок хотелось одного – помыться. Загаженные центры городов, распятые голые люди с английским флагом, прорыв безбилетников на «Уэмбли» и драки внутри стадиона – всё это про Евро-2020 и футбол, который вернулся домой в извращённом виде.

Фото: HGL/Getty Images

4. It’s coming home, превращённая в It’s coming to Rome!



5. Праздничный и футбольный Петербург. Где можно было забыть про окружающую обстановку пандемии, восхищаться приезжими фанатами и их дружбой с нашими. Финны в масках филинов и играющие в футбол прямо в вагоне метро. Или шведы в женских костюмах. Прилетевшие через кучу пересадок бельгийцы и швейцарцы.



6. И прекрасная дружба наших неанглоязычных болельщиков. Например, на пляже с видом на питерский стадион русская пара подошла к шведам и попросила сфотографироваться в их футболках. С посылом, что в России все вакцинированы и это безопасно. Было заметно: мы рады гостям!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

7. Болеющий за слабых и проигрывающих Петербург. Здесь пели во имя Зоммера и сборной Польши – и сделали для дружбы наших стран гораздо больше, чем любой политик.



8. Зоммер! И его фраза: «Собираюсь позвонить Роберту Де Ниро и спросить, не хочет ли он сыграть меня в кино!»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

9. Кьеза. По версии меня – лучший и самый полезный игрок не только Италии, но и всего Евро. Правша, исполняющий левой ногой. Скромняга на лицо и автор очень понятных, но очень эффективных ложных замахов и разворотов. От его игры веет дворовым артистизмом, именно поэтому Кьеза и его игра понятны и близки народу. А ещё он и его папа – единственные отец и сын, забивавшие на чемпионате Европы.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

10. Напряжённые отношения России и Украины. На фан-зоне в Петербурге радовались голам команды Шевченко. В комментариях писали разное. На стадионе в Глазго досталось человеку с флагом России и в ушанке.



11. Сергей Карасёв – совесть этого Евро. Дошёл до полуфинала, где исполнял роль резервного арбитра, а после турнира записал обращение болельщикам из дачного домика с электрогитарой.

12. Футбольная магия. Особенно в день матчей 1/8 финала. Особенно с участием Испании и Швейцарии. Благодаря этим командам футбол точно получил новых болельщиков, а все мы – матчи, которые хочется пересмотреть.

13. Сплочённая сборная Дании. Команда, окружённая пивным дождём и народной поддержкой. Кажется, что выход в полуфинал ещё не предел. И ещё больше кажется, что многие захотят посетить эту страну.



И, конечно, Эриксен. За него было очень страшно. Но с этого Евро он увёз одну большую и очень важную личную победу.

Кристиан Эриксен Фото: Getty Images

14. Патрик Шик и его волшебная пушка.



15. Статный и уверенный в себе тренер Андрей Шевченко и его пресс-конференции на русском языке. А также капитанская мощь Ярмоленко, выраженная в шикарном голе голландцам, позитивной пресс-конференции с бутылками и убойном для соперника движении по ходу матчей.

16. Весёлые и колдовские движения Кьеллини перед сериями пенальти. В полуфинале он обнимал, целовал и одновременно клевал Альбу, а перед финальной серией подошёл к стоящим в кругу англичанам, уверенно и свысока на них посмотрел и пошёл к своей команде.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

А ещё на чемпионской пресс-конференции его партнёр по команде и автор итальянского гола в финале Бонуччи глотнул пива и запил его колой (отсылка к действиям Криштиану).



Итальянские опытные защитники – вы супер!



17. Разъярённый лев Левандовски показал, как он умеет психовать. Его дубль шведам и почти состоявшийся камбэк – уникальный пример самоотверженного и индивидуального представления на этом Евро.

18. Пижоны из сборной Франции. Погба не отрабатывал в обороне – тогда на его родственников на трибуне набросилась мать Рабьо. А французская пресса критиковала лидеров, которые ночью вместо полноценного сна играли в приставку и смотрели НБА.

19. Не самый везучий и забивной Мората, но очень талантливая и стильная сборная Испании. Через год в Катаре эта банда подтвердит, что она банда. Ольмо, Педри и их друзья подрастут и все вместе станут ещё более тренерской командой Луиса Энрике.



20. Замены под пенальти от Саутгейта. И страшная для английского футбола закольцованность: на том же стадионе ровно 25 лет назад тогда ещё игрок сборной Саутгейт не забил пенальти немцам в полуфинале. В 2021-м его подвели игроки, в которых в этой серии он верил больше всего.



История закольцевалась.



Италия – чемпион!



А Евро – спасибо за футбол и сюжеты.