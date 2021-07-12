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Чемпионат Европы по футболу, финал, Италия — Англия, подборка лучших мемов про фол Кьеллини на Саку

«Иди сюда, сынок». Момент с финала Евро стал вирусным в сети
Михаил Рождественский
Момент с финала Евро стал вирусным в сети
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Самый суровый фол чемпионата Европы.

Сборная Италии — чемпион Европы! Команда Роберто Манчини переиграла Англию на «Уэмбли» в серии пенальти, о которой болельщики и журналисты будут вспоминать ещё долго. Но этот финал запомнится нам ещё и новым мемом.

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На последних минутах, когда счёт уже был 1:1, англичане получили шанс на опасный момент. Юный Букайо Сака обхитрил опытного Джорджо Кьеллини на фланге, не дал мячу уйти за боковую линию и собирался умчаться к воротам. У возрастного защитника, уступавшего сопернику в скорости, не оставалось выбора — пришлось фолить. Кьеллини схватил Саку за футболку и отправил его на газон. Вышло откровенно по-хамски, но эпизод получился ярким. И тут включилось народное творчество. Момент стал вирусным в сети. Ниже — подборка из лучших мемов на эту тему.

«Кьеллини спасает Саку от прыжка со скалы».

«СуперКьеллини!»

«Ваше Величество, футбол возвращается домой!»
Кьеллини:

«Сака пытается выбраться с картины «Танец», но Кьеллини тащит его назад».

«Кьеллини сказал Саке: «Иди сюда, сынок».

Ещё шутки про Саку и Кьеллини:

«Кьеллини нарушает правила на Саке».

А какие у вас рождаются сравнения, когда вы вспоминаете фол итальянца на англичанине?

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