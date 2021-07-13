Кто может заменить в «Зените» Лунёва? У чемпиона только один опытный вратарь на сезон

Переход Андрея Лунёва из «Зенита» в «Байер» — хорошее событие для российского футбола. Не так много наших игроков выступают за клубы из топ-5 европейских лиг. Возможно, это плюс и для самого голкипера, ведь если Лунёв выиграет борьбу за место в основе у финна Лукаша Градецки, то может стать первым номером сборной России в отборочном цикле и (будем надеяться на успешную квалификацию) финальной стадии ЧМ-2022.

А вот с точки зрения «Зенита» пока сложно найти что-то положительное в уходе Лунёва. Сейчас, всего за четыре дня до первого матча в сезоне-2021/2022 (за Суперкубок России с «Локомотивом») санкт-петербургская команда осталась лишь с одним опытным вратарём — Михаилом Кержаковым. За его спиной только 18-летний Даниил Одоевский, который, как говорят знающие этого голкипера специалисты, хоть и талантливый, но ещё сырой для выступления за «Зенит» игрок. Между тем Кержаков пропустил в декабре 2020-го и в феврале-апреле 2021-го около полутора месяцев из-за травм. Если у Михаила опять возникнут какие-то проблемы, команда с юным голкипером в воротах рискует недосчитаться нескольких очков, которых не хватит на финише чемпионата.

Очевидно, что эта ситуация беспокоит главного тренера Сергея Семака. «Зенит» не проиграет от ухода Лунёва только в одном случае — если найдёт как минимум равноценную замену. Сделать это непросто. Приобрести легионера невозможно из-за лимита, а вратаря уровня сборной — из-за цен на российских игроков, завышенных по причине того же лимита. Финансовый фэйр-плей и падение доходов на фоне пандемии коронавируса вынуждает затягивать пояса все клубы, включая «Зенит».

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке», — признался в недавнем интервью Семак.

Действительно, в последний раз «Зенит» покупал российского игрока у другого клуба РПЛ за 5 млн евро или дороже ещё в августе 2013-го, когда забрал Олега Шатова у «Анжи». А в последние годы возвращал только собственных воспитанников — Дмитрия Чистякова (3,25 млн), Данила Кругового (2 млн), Алексея Сутормина (нужно ли напоминать цену?).

В связи с вышесказанным кажутся маловероятными шансы «Зенита» заполучить Юрия Дюпина (его, по слухам, хотел видеть в команде Семак) и Илью Лантратова (с ним вроде бы договорился ЦСКА). Про Матвея Сафонова, Антона Шунина, Маринато Гильерме, Александра Максименко и тем более Игоря Акинфеева и говорить нечего. Все рассуждения о трансфере кого-либо из этих голкиперов — не более чем фантазии.

Неужели чемпион РПЛ подойдёт к Лиге чемпионов лишь с одним проверенным голкипером? В это тоже непросто поверить. Давайте проанализируем наш вратарский рынок, чтобы понять, кого, скорее всего, рассматривают в «Зените» на замену Лунёву.

Сослан Джанаев

Пожалуй, самый напрашивающийся вариант. Джанаев имеет опыт игры и за сборную России, и в Лиге чемпионов. О его трансфере с «Сочи» наверняка будет проще договориться по двум причинам: во-первых, у двух клубов добрые партнёрские отношения, а, кроме того, возрастной голкипер (Сослану 34 года) вряд ли стоит дорого. Тем более у «Сочи» есть замена Джанаеву в лице перешедшего из «Краснодара» Дениса Адамова, которого в академии «быков» считали даже перспективнее Сафонова.

Кстати, «Чемпионат» ещё в марте писал о возможном переходе Джанаева в «Зенит». Болельщиков сине-бело-голубых может смущать разве что его спартаковское прошлое. Вдобавок Сослан до сих пор залечивает травму, из-за которой пропустил Евро-2020.

Александр Беленов

Семак работал в «Уфе» с Беленовым, так что прекрасно знаком с его игровыми качествами и характером. Для мастера отражений пенальти это последний шанс попасть в топ-клуб, ведь Александру тоже уже 34 года. Беленова давно не приглашают в сборную России, хотя он один из самых стабильных голкиперов РПЛ. Кстати, «уфимец» был близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга ещё в 2016-м:

«Я мог оказаться в «Зените» и, наверное, не оказался там благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше работал», — вспоминал Александр.

В прошлом сезоне Беленов выдал семь сухих матчей за «Уфу», несмотря на то что команда боролась за выживание.

Станислав Крицюк

Если сильных российских голкиперов не найти в России, то почему бы не вспомнить про наших легионеров, выступающих в Европе? Как вариант — Крицюк. Станислав провёл хороший сезон в Португалии, чья лига никак не слабее РПЛ, пропустил за скромный «Белененсеш» всего 27 мячей в 27 матчах и выдал 11 «сухарей». Отразил 77% ударов — это один из лучших результатов в Примейре.

Несомненно, 30-летний Крицюк смог бы составить конкуренцию Кержакову в борьбе за место в основе «Зенита». Правда, есть одно «но»: пару недель назад Станислав подписал контракт с «Жил Висенте». Однако португальский клуб вряд ли будет просить крупную сумму за вратаря, который достался ему свободным агентом.

Юрий Лодыгин

Самый неожиданный вариант — Лодыгин. Бывший основной вратарь «Зенита» переживает в Греции вторую молодость. В январе 2021-го Юрий стал игроком «ПАС Янина» и в новом клубе расцвёл. Из 13 матчей в чемпионате Греции шесть отыграл на ноль, пропустил всего 11 мячей. Лодыгин отражал 76% ударов, попав по этой статистике в группу самых надёжных голкиперов греческой лиги. У него такая же ситуация, как и у Крицюка: в мае россиянин продлил контракт с «ПАС Яниной» на год, но в 31 год не может стоить дороже, чем восемь лет назад, когда переходил в «Зенит» за 800 тыс. евро. Лодыгин по-прежнему включает себя в топ-3 российских вратарей и мечтает вернуться в сборную.

Егор Бабурин

По большому счёту это все более-менее подходящие по соотношению цена-качество кандидаты, имеющиеся на рынке для «Зенита». Впрочем, есть ещё и компромиссный вариант подписания достаточно опытного сменщика под Кержакова — аренда или выкуп Бабурина. Клуб из Санкт-Петербурга любит возвращать своих воспитанников, так что о Егоре наверняка помнят. На заре карьеры в «Зените» Бабурин выдал уникальную для дебютантов команды серию — 304 «сухие» минуты. В семи играх за сине-бело-голубых у него всего два пропущенных мяча. В прошлом сезоне и в «Ростове», и в «Краснодаре» он был «вторым номером», провёл всего шесть матчей в РПЛ. Это не то, о чём мечтал Бабурин, уходя из «Зенита» два года назад за игровой практикой.

Остаётся добавить, что санкт-петербургскому клубу по-прежнему принадлежит Александр Васютин. В феврале этого года его отдали в аренду «Юргордену» с правом выкупа. Но Васютин в конце мая получил тяжёлую травму и выбыл на полгода.