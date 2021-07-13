Ещё один российский футболист уехал в Европу. Что ждёт молодого Иосифова в Испании

Вторая хорошая трансферная новость за два дня! Только мы порадовались переходу Андрея Лунёва в «Байер», как полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов тоже уехал в Европу. 20-летний футболист подписал контракт с «Вильярреалом», но его ситуация кардинально отличается от истории экс-вратаря «Зенита». Рассказываем о подробностях перехода и разбираемся в плюсах и минусах сделки.

Что за игрок Иосифов?

Никита родился в Тамбовской области. После выступления в городском первенстве и региональных турнирах он успешно прошёл просмотр в «Спартаке» и стал заниматься в академии красно-белых. В 2018-м Иосифов перебрался в «Локомотив», а спустя два года дебютировал за основную команду.

В декабре Никита впервые вышел на поле в матче Лиги чемпионов — и сразу против «Баварии». После поражения в Мюнхене игрок рассказывал: «Николич сказал мне: «Не бойся и покажи свою игру, как показываешь её на тренировках». О том, что играю против чемпионов мира, не думал. В голове была лишь мысль, что нужно помочь команде и постараться забить гол».

До конца первой половины сезона Иосифов успел сыграть четыре матча в РПЛ, а во второй на поле в чемпионате не появлялся. Единственную игру за «Локомотив» в 2021-м Никита провёл в Кубке России, где команда легко разделалась с «Тамбовом». Этот матч состоялся в феврале, и с тех пор футболист в заявку не попадал.

История ухода из «Локомотива»

В «Локо» видели в Иосифове потенциал и хотели продлить с ним контракт, рассчитанный до лета 2021-го. Но в середине марта стало известно, что хавбек близок к переходу в «Вильярреал». Новость прозвучала громко и неожиданно. В России привыкли, что молодые футболисты не стремятся покидать зону комфорта и прекрасно чувствуют себя с хорошими зарплатами в РПЛ. Но Никита поступил иначе.

Фото: РИА Новости

«Чемпионат» в разгар трансферной саги сообщал о подробностях. Самое важное:

• «Локомотив» не мог договориться с отцом-агентом Иосифова. Тот требовал повышения зарплаты;

• Стороны были близки к продлению контракта незадолго до увольнения генерального директора Василия Кикнадзе. Новое руководство на компромисс уже не пошло;

• Иосифов перестал играть по решению клуба. Руководство поставило Марко Николича перед фактом — Никита не должен даже тренироваться с основой.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус тогда сообщил «Чемпионату» ещё одну любопытную деталь: Иосифов переходил в московский клуб с прицелом на Европу. То есть отъезд в «Вильярреал» не такая уж и сенсация. Скорее Никита следовал своей цели.

Переходу Иосифова обрадовались не все. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, который видел игрока в молодёжке, осудил его: «Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива» и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно. Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду. Плюсов я здесь никаких не вижу. Считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу — не совсем правильный путь».

Самое важное сообщил сам «Вильярреал»: в официальном заявлении клуба говорится, что россиянин будет выступать за вторую команду. «Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне», — написали испанцы. Если верить местным СМИ, полузащитника будут подтягивать к основе, где он будет работать под руководством Унаи Эмери. Популярное издание Marca и вовсе назвало Никиту «русской жемчужиной».

Как складывалась судьба в Испании у других россиян?

Иосифов далеко не первый футболист из России, переехавший в Испанию. Что любопытно, большинство из его предшественников в последние годы оказывались именно в «Вильярреале». Коротко пройдёмся по каждому из них.

Денис Черышев. Его случай — известный и особенный, но требует упоминания. Полузащитник, сын экс-футболиста и тренера Дмитрия Черышева, родился в Нижнем Новгороде, но обучался футболу в Испании и в юности прошёл академию мадридского «Реала». Денис долгое время надеялся пробиться в основу «сливочных», но в основном выступал за вторую команду. В 2013-м у него началась серия аренд. За несколько лет Черышев попробовал силы во всех клубах, стоящих в иерархии испанского футбола сразу после трёх главных грандов. Сначала была «Севилья», затем — хорошо знакомый нам «Вильярреал», а после — «Валенсия». В «Вильярреале» россиянина запомнили и летом 2016-го выкупили. После успешного домашнего чемпионата мира была аренда в «Валенсию», а затем и полноценный контракт.

Черышев играет за «Валенсию» до сих пор, но давно страдает от травм. В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл в чемпионате чуть больше 1100 минут и летом, скорее всего, покинет клуб. В «Валенсии» на россиянина не рассчитывают.

Антон Швец. На молодёжном уровне полузащитник играл в том числе за ЦСКА и «Спартак», а в 2011-м не испугался и укатил в «Сарагосу». Там практически всё время провёл во второй команде, после чего в 2014 году присоединился… Да, всё к тому же «Вильярреалу». Выше молодёжного уровня в Испании Антону прыгнуть не удалось, и после истечения контракта он вернулся в Россию. С тех пор выступает за «Ахмат». В какой-то момент игроком интересовались «Спартак» и «Зенит», но в итоге он остался в Грозном.

В 2018 году Швец претендовал на попадание в заявку сборной на чемпионат мира и даже сыграл в товарищеском матче с Францией. Но Станислав Черчесов сделал выбор в пользу других, и в национальной команде Антона больше не было. Сейчас Швецу 28 лет. Наверное, свой потенциал он так и не раскрыл.

Никита Иосифов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эдгар Севикян. Полузащитник воспитывался в «Локомотиве», а в 16 лет рванул в Испанию и оказался в «Леванте». Россиянин проявил себя в молодёжке, спустя два года получил первый профессиональный контракт. В декабре 2020-го Эдгар дебютировал за основу в Примере, но в дальнейшем максимум попадал на скамейку запасных. Сейчас ему всего 19 лет, так что всё впереди.

Антон Ефремов. Самый свежий пример. Защитник в своей истории будто сочетает перечисленных выше футболистов. Ефремов из Нижнего Новгорода (как Черышев) и учился в академии «Локомотива» (как Севикян). В 16 лет Антон перебрался в «Вильярреал» (как Швец), но в Испании не задержался и спустя год, в 2020-м, вернулся на родину. Сейчас 18-летний Ефремов выступает за «Чертаново».

В Испании Иосифову точно не будет легко, но это интересный и полезный опыт. Хочется верить, что скоро мы увидим ещё одного российского футболиста в матчах с «Реалом» и «Барселоной».