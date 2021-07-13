«Трусливые крысы». В Англии встали на защиту футболистов, смазавших пенальти в финале Евро

Футболисты сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака после проигранного финала Евро на «Уэмбли» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов. На игроков накинулись после незабитых пенальти в послематчевой серии.

Но были и те, кто встали на защиту английских темнокожих футболистов, выразив им слова поддержки. Рассказываем, как Англия продолжает бороться против расизма со стороны своих же болельщиков.

Поддержка со стороны УЕФА, правительства и футболистов

Первой на защиту своих игроков встала сборная Англии, а лондонский «Арсенал» выступил с публичным заявлением в поддержку своего полузащитника Букайо Саки. Полиция Лондона даже начала расследование из-за расистских оскорблений в адрес английских игроков в соцсетях, заявив, что такое поведение фанатов абсолютно неприемлемо.

Резко выступил на брифинге для прессы и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Для тех, кто отправлял расистские оскорбления некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам. Надеюсь, вы заползёте обратно под скалу, из-под которой вылезли», — сказал политик.

УЕФА и Футбольная ассоциация Англии также осудили оскорбления, потребовав наказать виновных самым жёстким образом.

«УЕФА решительно осуждает омерзительные расистские оскорбления в адрес ряда игроков сборной Англии, написанные в социальных сетях после финала Евро. Подобному нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы поддерживаем игроков и присоединяемся к призыву Футбольной ассоциации Англии наказать виновных самым жёстким способом», — сказано в сообщении.

За Рашфорда, Санчо и Саку вступились коллеги-футболисты, в том числе Кейн, Холанд, Мингз и Погба. А бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд назвал английских болельщиков невежественными и трусливыми крысами.

«Сразу после игры социальные сети превратились в токсичное и безопасное для расистов место — для невежественных и трусливых крыс, которые стали изрыгать свои отвратительные чувства.

Укрытые и надёжно защищённые соцсетями эти отвратительные люди могут постоянно оскорблять наших игроков, зная, что они в безопасности и сохранят анонимность.

Просто позор, что кому-то адресована такая ​​ненависть в интернете. Только подумайте об этих идиотах, которые всего несколько дней назад отмечали великолепие Стерлинга, Саки или Уокера, отдавая им должное за усилия в футболке сборной Англии. Можно поставить последний фунт на то, что эти люди пели песню про Рахима Стерлинга, да так, что у них чуть жилы не лопались», — написал Фердинанд.

Стена Рашфорда и его обращение к фанатам

Граффити в Манчестере с изображением нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии испортили вандалы, которые изрисовали стену оскорблениями. Но нашлись добрые люди, которые заклеили надпись и поверх неё написали Рашфорду пожелания и слова благодарности.

Сам Маркус написал большое письмо болельщикам, в котором извинился за незабитый пенальти, затронув и тему расизма.

«Я стал частью спорта, в котором читаю о себе: будь то цвет моей кожи, место, где я вырос, или то, как я решил проводить время вне поля. Я могу критиковать свою игру целый день, мой пенальти был недостаточно хорош, он должен был быть забит, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда я. Я не чувствовал большей гордости, чем носить этих трёх львов на груди и видеть, как моя семья болеет за меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтал о таких днях.

Сообщения, которые я получил сегодня, были очень приятными. Я чуть не расплакался. Я Маркус Рашфорд, мне 23 года, я чернокожий из Витингтона и Уитеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все сообщения с добрыми словами. Я вернусь сильнее. Мы вернёмся сильнее», — написал Рашфорд в «Твиттере».