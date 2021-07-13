В РПЛ появится ещё один нищий клуб? Сезон не стартовал, а «Нижний» уже просит денег

Над круговоротом проблемных клубов в РПЛ не хочется даже иронизировать. Бесполезно пинать РФС и их систему лицензирования, взывать к совести руководителей регионов и вновь рассказывать о глобальных реформах, существующих только в PDF-файлах. Всё равно ничего не меняется. Раз за разом мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами, будто существует уникальный код их получения: в новом сезоне в чемпионате России сыграет клуб, бюджет которого закончится уже к осени.

Сигнал SOS заранее запустил «Нижний Новгород». Пошли по классическому для бюджетников пути — настрочили слёзное обращение к министру спорта Олегу Матыцину. Правда, не по линии руководителя региона. Как сообщает «Коммерсант», обращение составил президент федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. Он попросил Матыцина помочь клубу с поиском генерального спонсора. Иначе бюджет останется в районе 300 миллионов рублей. А с ним в РПЛ можно доиграть максимум до конца осени.

Интересно, на что рассчитывал Афанасьев? Что ему тут же зашлют пул крупных предприятий на выбор? И он решит, кто больше подходит? Конечно, это возможно только в мире, где инвестиции в футбол экономически оправданы. В России же финансирование осуществляется либо по личным договорённостям, либо по принуждению под видом социальной ответственности. Но ради «Нижнего Новгорода» вряд ли кто-то будет напрягать связи.

Вообще у клуба был план. Насколько мне известно, большие ожидания руководство связывало с приходом Александра Кержакова. Якобы существовала договорённость, что вместе с ним в клуб залетят ещё 300 миллионов рублей. Не знаю, какой именно спонсор обещал накинуть такую сумму, но вполне возможно, что речь шла об одной из дочерних компаний «Газпрома». Вероятно, в финале истории что-то пошло не так. Кержакова действительно назначили главным тренером, но спонсор так и не появился. Оставшуюся сумму (ещё около 300-350 миллионов) в Нижнем рассчитывали получить комплексно (коммерческая деятельность, выплата от ТВ-контракта, локальная спонсорская поддержка, продажа игроков зимой).

Но весь этот план бесполезен, если к началу сезона генеральный спонсор так и не появится. На пару месяцев, возможно, денег и хватит, а потом в ход пойдут классические истории для нищих клубов: задержки по зарплатам, гарантийные письма в авиакомпании и отели, странные букмекерские коэффициенты — и в итоге получим команду, которая абсолютно не способна создавать конкуренцию и интенсивность борьбы. А ведь именно об этом так пекутся чиновники из РФС.

Снова вернёмся к тому самому лицензированию. РФС не допустил в РПЛ «Оренбург» — клуб с максимально устойчивым финансовым положением, но без нужного стадиона. Зато с радостью включил в состав участников «Нижний Новгород», у которого нет ничего, кроме построенной к чемпионату мира арены и дотаций от региона.

Интересно было бы узнать, как клуб проходил лицензирование по финансовой части. Но вряд ли нам об этом расскажут. Собственные косяки у нас долго не признают.

Вы же так скучали по второму «Тамбову» в РПЛ. Всё идет к тому, что мы его получим.