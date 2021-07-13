«Интер» представил новую форму. Впервые с 1995 года на ней нет Pirelli

Президент России Борис Ельцин испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, но отказывается от операции до выборов. Президент США Билл Клинтон впервые после вьетнамской войны устанавливает дипломатические отношения с Вьетнамом, в Ханое открывается американское посольство. «Форрест Гамп» обходит «Криминальное чтиво» и выигрывает «Оскар». Хит Gangsta’s Paradise рэпера Coolio возглавляет чарт Billboard. Производитель шин Pirelli становится спонсором миланского «Интера».
Конечно, последнее событие уступает по значимости всем предыдущим. Но «Интер» и Pirelli были вместо 26 лет. Уникально долго. Они были вместе до соцсетей и даже до Google. Такое редко бывает, но спонсор пережил даже смену владельца, причём не одну.
Сначала был Массимо Моратти. При нём клуб купил множество игроков, которые позднее раскрылись в других командах.
Роберто Карлос
Фото: Getty Images
Таких, как Роберто Карлос. Он был одним из первых трансферов Моратти, но не заиграл, и его продали в «Реал».
Ещё один топ-трансфер, не оправдавший себя – Пол Инс. Он перешёл из «Манчестер Юнайтед» за 7,5 млн фунтов, провёл в Италии два сезона и ушёл в «Ливерпуль» за 4,% млн фунтов.
Пол Инс
Фото: Getty Images
В конце 90-х в команде играли такие звёзды, как чемпион мира Юрий Джоркаефф.
Юрий Джоркаефф
Фото: Getty Images
Легенда сборной Чили Иван Саморано, который запомнился номером 1+8.
Иван Саморано
Фото: Getty Images
И человек, который забрал у него номер 9. Будущий чемпион мира, а пока – просто обладатель «Золотого мяча» (пока одного) суперзвезда и феномен. Роналдо.
Роналдо
Фото: Getty Images
Звёздный состав никак не мог выиграть скудетто. Зато был силён в Европе: в 1997 году дошёл до финала Кубка УЕФА, а в 1998 году выиграл его.
Игроки «Интера» с Кубком УЕФА
Фото: Getty Images
Компанию пополнил Роберто Баджо. Великий итальянец на нашёл общий язык с тренером Марчелло Липпи и быстро покинул команду, но успел забить несколько шедевров и влюбить в себя болельщиков.
Роберто Баджо
Фото: Getty Images
Президент Моратти не мог жить без огромного количества форвардов. Поэтому вместо Роналдо он за огромные деньги купил Кристиана Вьери. А потом Адриано.
Кристиан Вьери и Адриано
Фото: Getty Images
Зато команде не пригодились Кларенс Зеедорф и Андреа Пирло.
Андреа Пирло
Фото: Getty Images
Кларенс Зеедорф
Фото: Getty Images
Под руководством Роберто Манчини «Интер» наконец выиграл скудетто. В звёздной команде были ветераны Луиш Фигу, Альваро Рекоба и Патрик Виейра. А на первых ролях были Златан Ибрагимович, Деян Станкович и Эрнан Креспо.
«Интер» празднует победу в чемпионате в 2007 году
Фото: Getty Images
Конец нулевых – эпоха доминирования «Интера» в чемпионате. А в 2010-м клуб выиграл требл под руководством Жозе Моуринью. Уэсли Снейдер претендовал на «Золотой мяч», а Диего Милито и Самуэль Это’О разрывали защиту.
«Интер» празднует победу в Лиге чемпионов в 2010 году.
Фото: Getty Images
После ухода Моуринью настали трудные времена. У Моратти заканчивались деньги, а футбол ушёл вперёд, теперь топ-клубы зарабатывали в разы больше, чем раньше. «Интер» отстал.
Клуб распродал последних звёзд, а вместо них брал сомнительных игроков на перспективу. Таким образом в полузащите появились Здравко Кузманович и Габи Мудингайи, а на фланге обороны Джонатан.
Джонатан
Фото: Getty Images
Трудно было ожидать, что он заменит великого Хавьера Дзанетти, который закончил карьеру в 2014 году.
«Интер» отмечает завершение карьеры Хавьера Дзанетти.
Фото: Getty Images
Новый президент Эрик Тохир вроде бы и делал дорогие покупки, но они не приносили особой пользы. В 2016 году «Интер» потратил 70 млн евро на Жоау Мариу и Габриэла Барбозу и потом несколько лет не мог избавиться от обоих.
Жоау Маури, Габриэл Барбоза
Фото: Getty Images
Только после того, как клуб купил китайский предприниматель Чжан Цзиньдун, дела пошли на лад. Новый тренер Лучано Спаллетти после долгого перерыва дважды подряд вывел «Интер» в Лигу чемпионов. И в команде снова появилась звезда – Мауро Икарди.
Мауро Икарди
Фото: Getty Images
В 2020-м году его продали, а взамен взяли Ромелу Лукаку. Стало ещё лучше: клуб впервые за долгое время всерьёз претендовал на скудетто.
Ромелу Лукаку
Фото: Getty Images
А в 2021 году под руководством Антонио Конте «Интер» наконец выиграл скудетто, впервые за 11 лет.
«Интер» празднует победу в чемпионате Италии в 2021 году
Фото: Getty Images
Но «Интер» просто не может быть спокойным и стабильным. Творец чемпионства Антонио Конте уже ушёл, но поменялся не только тренер. Победа в 2021 году – последняя, одержанная с надписью Pirelli на футболе. В новом сезоне у клуба будет новый генеральный спонсор.
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