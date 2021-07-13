Чем запомнится Кубок Америки — 2021? Главное

Накануне финала Копы многие аргентинцы делились в соцсетях красивейшим рисунком, который целиком и полностью передавал их общее отношение к этой игре. На нём была фигурка ангела в футболке Аргентины с 10-м номером, в которой легко угадывались очертания Диего Армандо Марадоны. Присев на колени на краю облака, он осторожно вглядывался в бездну – туда, где далеко внизу кружили птицы, сверкали крыши многочисленных окрестных фавел, а чуть в стороне огромным овалом величественно проплывал красавец-стадион. Там, на «Маракане», Аргентине предстоял первый финал на этом свете без Дона Диего, но все аргентинцы свято верили в то, что он и с неба изыщет возможность поболеть за свою команду.

Всё для Диего

А значит, и поможет своим присутствием. И он действительно выручил: на 22-й минуте дух Марадоны как будто вселился в Родриго де Пауля, выдавшего гениальную передачу на ход Анхелю Ди Марии, и уже другой, земной ангел, отправил мяч туда, где его мечтали увидеть все соотечественники, – в бразильские ворота. Отдалённо всё это очень напоминало другой великий гол Аргентины Бразилии на крупном турнире – ЧМ-1990, когда бесподобный дриблинг Марадоны, стянувшего на себя миллион бразильцев, привёл к пасу на одинокого Каниджу, который своим голом выбил Селесао из турнира. Теперь то же самое сделали де Пауль, проведший сказочный финальный матч, и Ди Мария.



Редко кто из аргентинцев не вспоминал Марадону и после финального свистка. «Как бы он радовался, как сам помчался бы на поле, как для нас важна его поддержка…» Тот же Месси, к слову, всё время говорит о нём как о живом человеке. Уже после возвращения в Буэнос-Айрес Лео опубликовал пространный пост в соцсетях, в котором, поблагодарив свою семью, всегда дававшую силы двигаться вперёд, всех друзей, всех людей, что помогают сборной, и все 45 миллионов аргентинцев, которые наконец-то порадовались большому успеху, не забыл и про Марадону: «Эта победа ещё и для Диего, который, несомненно, поддерживал нас, где бы он сейчас ни был»…

Объятие великих

Второй раз подряд большой титул аргентинцам принёс именно Ди Мария – 13 лет назад в олимпийском финале в Пекине Анхель также забил единственный мяч Нигерии. Но по большому счёту олимпийский турнир ведь до сих пор – соревнование молодёжных команд; будь иначе, все разговоры о невезении Месси и его поколения были бы не актуальны. А так, фактически одним росчерком пера Ди Мария закрыл гештальт для себя, для Месси – и всех тех, кто ждал этой большой победы долгие 28 лет, с тех пор как Аргентина в последний раз (1993) выиграла Копу.



Глаза Месси светились неподдельной безудержной радостью, когда его подбрасывали к небу партнёры; когда он наконец поднял «взрослый» трофей над головой; а уж тем более – когда он по мобильному, прямо на поле, позвонил домой. «Сиро, посмотри! Видишь это?» — кричал он в экран, показывая не только младшему, но и остальным детишкам, и жене Антонелле, заветную золотую медаль. Счастливее человека, чем Лео, в ту секунду не было во всей Вселенной. Наконец-то!!! Только однажды за этот вечер Месси стёр улыбку с лица – когда его подошёл поздравить Неймар, ещё минутой ранее ливший слёзы. Два великих футболиста современности на минуту замерли в крепчайшем объятии, в то время как в метре от них вся остальная команда Альбиселесте, собравшись в кружок, прыгала, пела и плясала, наслаждаясь победой. Там, где начинается счастье для одних, всегда есть повод для огорчения у кого-то другого. И это тоже – жизнь…

Их обоих, кстати, накануне финала признали лучшими игроками турнира – и это тот редкий компромисс, на который организаторы пошли сознательно, потому что не могли разорваться в своих симпатиях. За Неймара обидно, поскольку финал он провёл очень хорошо, играя сразу на нескольких позициях: в первом тайме, когда он частенько оказывался в роли чистого нападающего – и во втором, когда всё чаще оттягивался назад и раздавал шикарные передачи, исполняя уже привычные по клубу и сборной функции плеймейкера. Но уже не так эффективен был его лучший напарник на Копе Лукас Пакета, которого аргентинцы основательно прихватили. Так и не удалось разбежаться Ришарлисону (хотя он во втором тайме и сравнял счёт – правда, из офсайда) и Эвертону Себолинье, а потом и Фирмино с Жуниором Винисиусом, вышедшим на замену. Поэтому как раз Неймара упрекнуть в этом поражении очень сложно – он сделал всё, что мог. И всё-таки Бразилия проиграла, и не из-за того, что Аргентина прыгнула выше своей головы. Просто сама Селесао в финале так и не смогла выйти на свой обычный уровень.

Поражение во благо

Ещё месяц назад казалось, что победить такую крепкую Бразилию, тем более в её логове, просто нереально. Тот же президент Бразилии Жаир Болсонару перед самым финалом на селекторном совещании руководителей стран Южной Америки с улыбкой высказался в том духе, что Альберто Фернандес (президент Аргентины) ему друг, но в финале Селесао победит, не напрягаясь, 5:0 – тем самым невольно дополнительно мотивировав соперника. Аргентинцы и сами очень осторожно высказывались на счёт своих перспектив на турнире, но понятно, что совсем не из-за неуверенности: в команде идёт масштабная перестроечная работа — а она всегда требует тишины. Немногие верили в Скалони после назначения, и это неверие усугубилось два года назад после проигрыша Бразилии в полуфинале предыдущей Копы.



Но за эти два года выяснилось, что и он знает толк в своём ремесле. Отчасти это очень напоминает ту Аргентину, что была при Алехандро Сабелье на ЧМ-2014, когда они дошли до финала. Но в чём-то Скалони уже сейчас удалось зайти дальше. Команда обновилась, перестала проигрывать, а уже на турнире довела эту серию до 21 матча – вторая по продолжительности во всеаргентинской истории. Даже по ходу нынешней Копы чувствовалось, что Альбиселесте прибавляет от игры к игре и становится лучше, всё изощрённее используя командный прессинг. И такой подход выгодно отличал ее от Селесао, которая изначально, устами Тите, продекларировала другой режим работы – экспериментальный, лабораторный. Возможно, на долгую полученная здесь информация окажется для Тите полезной, но результата прямо здесь и сейчас она не принесла: второе место дома – это провал.

Чему, впрочем, в Бразилии, кажется, расстроились немногие. Это не парадокс – просто явление времени: ведь в большинстве своём болельщики (равно как и сами футболисты) были против такого экстренного переноса Копы в их страну в то время, когда Бразилия в неравной схватке бьётся с коронавирусом. Но перед самим финалом, когда сигналов о том, что простые бразильцы будут поддерживать Аргентину, становилось всё больше, это действительно вызвало недоумение у многих звёзд настоящего и прошлого. Однако особой трагедии в Бразилии это поражение, повторюсь, не вызвало – скорее наоборот. Исторически каждой из пяти побед Селесао на чемпионате мира предшествовала какая-то серия неудач на континентальном уровне – поэтому было бы куда тревожнее, если бы накануне Катара всё шло настолько по накатанной.

Сражались все

В целом же Копа Америка прошла весьма позитивно, пожалуй, для абсолютного большинства её участников. Даже для Венесуэлы с Боливией, которые предсказуемо вылетели уже после группового этапа. Но Винотинто, даже обескровленная потерей из-за травм и коронавируса большого количества своих лидеров, всё равно сражалась до последнего матча – и в сильнейшем составе, конечно, могла рассчитывать на большее.



Удивительно, но не разочаровала и Боливия, которая, проиграв все свои матчи, тем не менее старалась играть в созидательный комбинационный футбол – и это на равнине, где, казалось бы, априори у неё шансов немного. Тренером там сейчас работает как раз венесуэлец Сесар Фариас, который активно стал курировать молодёжный и юношеский сектор, подключать игроков оттуда – через пару-тройку лет, к следующей Копе, такая Боливия способна прибавить.



Активнейшим образом задействует свою талантливую молодёжь Эквадор, который, пусть и не одержал ни одной победы на турнире, бился со всеми, даже с Бразилией (у которой вырвал ничью) и Аргентиной в четвертьфинале. Весьма симпатично смотрелся Парагвай, у которого не так много европейских звёзд (фактически только Альмирон), но полным-полно игроков крепких по латиноамериканским меркам, в первую очередь защитников. Подтвердили свой высокий статус перуанцы, финалисты предыдущей Копы, которые на сей раз дошли до полуфинала. Великолепно в обновляющуюся атакующую линию, уже без Герреро и Фарфана, вписался Джанлука Лападула, который демонстрировал остроту в каждом матче.

Есть жизнь без Хамеса

Так и не вышел на проектную мощность Уругвай, хотя добирал с каждым матчем. Скорее всего, свою последнюю Копу провели Суарес, Кавани, Годин и Муслера – многие из них уже не раз говорили, что мундиаль-2022 станет для них лебединой песней. Но талантливая смена видна уже сейчас: почти вся полузащита (Бентанкур, Валверде и примкнувший к ним на этом турнире Де Ла Крус) ещё молода, да и Весино может поиграть ещё несколько крупных турниров. Плюс есть талантливая молодёжь в атаке во главе с Факундо Торресом. А вот чилийцам в ближайшее время придётся несладко. Для самого талантливого поколения в истории во главе с Видалем нынешняя Копа может стать последним крупным турниром; за их же спинами и близко нет игроков, которые по уровню дотягивали бы до звёзд предыдущего десятилетия. Хотя если в той же Европе отыщется ещё несколько таких же игроков, как Бен Бреретон (чилиец наполовину), дышать Ла Рохе станет несколько легче.



И, конечно, отдельный разговор про колумбийцев. Казалось, без Хамеса, которого отцепил от турнира новый главный тренер Рейнальдо Руэда, и при бледной игре основных забивал, Сапаты и Муриэля, Лос Кафетерос мало что светит. Но в такой ситуации Руэда буквально за пару матчей перевёл акцент на фланги, на атаки вторым темпом – и если Куадрадо справа просто поддержал свою марку, то игра Луиса Диаса стала настоящим откровением. Хавбек «Порту» и отдавал, и забивал, причём нередко – в акробатических прыжках, и заслужил всеобщее признание. Кажется, теперь Хамесу с его нестабильной игрой в последнее время вернуться в сборную будет крайне тяжело.



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