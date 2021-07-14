План реформы российского футбола хорош. Но как его реализовать?

Не понимаю возбуждения от опубликованного исследования по реформам российского футбола. РФС нанял крутых ребят из Нидерландов, за пару месяцев они проанализировали базовые проблемы и выкатили пути решения. Всё. Теперь, по общему мнению, у нас отменят или хотя бы пересмотрят лимит, понизят зарплаты паспортистам и внедрят в РПЛ швейцарскую систему соревнований. Почему-то это воспринимается уже как решённый вопрос. Надо чуть-чуть подождать, и наш футбол резко взлетит на уровень хотя бы датского, где те же самые голландцы быстро всё поменяли.

Но давайте честно: этого не произойдёт. Сильно удивлюсь, если хотя бы часть идей дойдёт до РПЛ в следующем сезоне. Причин несколько. Первое – против уже публично выступили несколько клубов типа «Ростова» и «Урала». А по неофициальной информации, проект не устроил большинство. Второе – система функционирования российского футбола неповоротлива и не приспособлена к реформам. Какое глобальное изменение можно вспомнить за последние 10 лет? Переход на систему «осень-весна», которую продавливали несколько лет. И что-то из локального: изменение формата Кубка России на один сезон.

Александр Дюков – классный менеджер и неплохой стратег. И он лучше других понимает все проблемы. Но все его инициативы не пройдут без одобрения двух ветвей: с одной стороны, Минспорта и правительственные чиновники, которые слабо понимают в футболе, но отвечают перед большими боссами за результат, с другой – клубы, которых тоже не подчинить себе силой. С ними нужно долго разговаривать, предлагать преференции и говорить о реальных аргументах в плюс. Пока не очень понимаю, как утопическая модель новой лиги поможет условному «Арсеналу»? Они могут пойти по пути отказа от легионеров взамен на выплаты «налога на роскошь». Но что дальше? Вероятно, вылет в ФНЛ, уменьшение регионального финансирования и потеря работы теми, кто зарабатывает хорошие деньги прямо сейчас.

Разве это кого-то устраивает? Нет. Глобально реформа пойдёт в плюс клубам, выступающим в еврокубках. Повышение интенсивности, конкуренции и всего остального. Ещё потенциально она увеличит интерес к лиге – ведь станет больше реально важных матчей. Но всё это теоретически. Практическое подтверждение можно получить только после внедрения. Однако реализация сразу всех идей под большим вопросом.

Было бы здорово, если бы часть из них опробовали в ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Это более реалистичный сценарий. Там можно не спрашивать разрешения у главных и пойти путём самодурства: либо так, либо никак. И посмотреть результат. Если он будет – постепенно внедрять некоторые принципы в РПЛ. Так, чтобы никому не было обидно. Но это опять же вопрос нескольких лет, а не одного сезона.



А пока же мы вновь будем ругать сборную, клубы, тренеров за провалы в Европе.



Выстроенную годами систему одним исследованием не сломать.