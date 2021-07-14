Перед решающим пенальти капитан сборной Италии прокричал заклинание. И Сака не забил

Сборная Италии стала чемпионом Европы, одержав победу в финале над Англией (1:1, пен. 3:2). Голкипер Доннарумма сотворил потрясающий сейв, отразив решающий удар Саки с точки. А теперь выяснилось, что перед пробитием пенальти капитан итальянцев Кьеллини прокричал слово «кирикочо», которое считается неким заклинанием. Рассказываем о нём.

Откуда оно появилось и что значит?

Колумбийский журналист Хуан Себастьян Перес в своём «твиттере» рассказал, что слово «кирикочо» появилось в 80-х годах в Аргентине, когда известный тренер Карлос Билардо работал в «Эстудиантесе» из Ла-Платы. К ним на открытые тренировки приходил болельщик по прозвищу Кирикочо, который приносил команде одни неудачи. Например, в его присутствии игроки довольно часто получали травмы.

Билардо был суеверным тренером, поэтому решил отправить Кирикочо к соперникам, которые приезжали в Ла-Плату. При этом преданный болельщик продолжал ходить на матчи «Эстудиантеса». В 1982-м году его команда стала чемпионом Аргентины, а сам Кирикочо таинственно пропал.

«Поскольку мы стали чемпионами в том году, то приняли его как наш амулет. Он был хорошим парнем, но вскоре пропал, и я его больше никогда не видел. Потом, когда я в 2003-м вернулся в «Эстудиантес», я спросил о нём, но никто ничего не знал. Хотите верьте, хотите нет, но как-то в Испании тренировал «Севилью», кто-то позади меня прошептал: «Кирикочо, Кирикочо», когда в пользу соперника назначили пенальти. Я не мог в это поверить, пока Чоло (прозвище Диего Симеоне. — Прим. «Чемпионата») не рассказал, что он пару раз произнёс это имя, а остальные подхватили за ним. В Европе! Это кажется выдумками, но, когда вы говорите «кирикочо» – они ошибаются!» — рассказывал Билардо.

Как часто его используют сейчас?

Необычное слово со временем разлетелось по всем испаноязычным странам и даже стало популярным в Европе, особенно в Испании. Его стали использовать при пробитии пенальти или опасного штрафного. А однажды его даже произнёс норвежец Эрлинг Холанд.

В марте 2021 года в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Севильей» (2:2) футболисты вновь вспомнили про слово «кирикочо». На 54-й минуте Холанд после забитого пенальти подбежал к голкиперу Боно, прокричав ему в лицо уже известное заклинание.

Позже выяснилось, что при первой попытке пробития удара с точки (его перебивали) марокканский вратарь крикнул Холанду слово «кирикочо», а норвежец решил за ним просто повторить.

«Я не знаю, что крикнул, потому что просто повторил то, что он крикнул мне после того, как я не забил первый пенальти. Если бы он не нарушил правила, я бы забил с первого удара. Возможно, карма существует», — сказал нападающий «Боруссии».

Теперь слово «кирикочо» можно услышать не только от футболистов, но и от болельщиков. Некоторые произносят его на стадионе или перед экраном телевизора, надеясь, что заклинание сработает.