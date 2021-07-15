«Играет с огнём в глазах и страстью на поле». За кого болели наши читатели на Евро-2020?

Закончился главный футбольный праздник этого года — чемпионат Европы. На протяжении трёх дней после финала мы читали ваши истории. Их, к слову, накопилось более 300! Вы вспоминали и исполнение гимна итальянцами, и теперь уже легендарную выходку Джорджо Кьеллини с майкой Букайо Саки, и горький промах Томаса Мюллера, и даже Нидерланды времён Евро-2000. А мы смогли снова ощутить эти эмоции и разделить их вместе с чипсами Pringles — с ними вкус игры становится ещё острее.

Вы доверили нам самое сокровенное — команду, которую искренне поддерживали на протяжении всего турнира. Так появился рейтинг сборных по версии читателей «Чемпионата».

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Ну а теперь — к вашим историям. Мы собрали десять разнообразных и, на наш взгляд, наиболее интересных точек зрения.

Владислав. «Италия — одна из немногих сборных, которая играет с огнём в глазах и страстью на поле»

Было очень обидно, что ЧМ-2018 прошёл без Италии, но, возможно, это пошло им на пользу. Италия — одна из немногих сборных, которая играет с огнём в глазах и страстью на поле, не сдаётся и ценит своих фанатов. Мне нравится и сборная Германии, но ещё на ЧМ в России я понял, что, пока Лёв будет у руля команды, они уже больше ничего не выиграют. В равной степени мне симпатична и Италия, поэтому в этот раз решил поддерживать её с самого начала. Очень рад за итальянцев, они полностью заслужили этот кубок. До сих пор в памяти остался момент с голом Кьезы в ворота Испании.

Анастасия. «После этого Евро за датчан сложно не болеть — они показали себя с лучшей стороны не только как футболисты»

Три года назад мне посчастливилось попасть в сектор фанатов сборной Дании на матче с Австралией. Это было незабываемо, мы простояли на ногах всю игру из-за того, что фанаты не собирались присесть ни на секунду. Мы искупались в пиве после гола Эриксена. Это было очень эмоционально, круто и оставило большой отпечаток. Во многом благодаря тому матчу, тем людям на трибунах, той атмосфере я уже три года живу футболом. И стараюсь поддерживать сборную Дании и следить за ней на всех турнирах. Тем более после этого Евро за этих ребят сложно не болеть — они показали себя с лучшей стороны не только как футболисты, но и как люди! Во время первого их матча я просто рыдала и молилась, чтобы всё было хорошо… Но запомнился больше не сам факт случившегося, а то, как повели себя игроки во главе с капитаном. Только слова восхищения этим прекрасным людям!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

artur-ar7. «С 2000 года поддерживаю Португалию. Мне сразу же понравилась их форма»

С 2000 года поддерживаю Португалию. Первый матч, который я посмотрел в сознательном возрасте, был игрой Англии и Португалии (2:3) в группе на Евро-2000. Когда португальцы проигрывали 2:0, потрясающий по красоте выстрел Луиша Фигу переломил ход матча. И, пожалуй, мне сразу же понравился их домашний комплект игровой формы. А на Евро-2020 — три забитых гола в концовке будущей команде-сенсации — сборной Венгрии.

Вадим Фофанов. «После промаха Мюллера я закричал, что англичане обязаны наказать»

Я поддерживал Германию (в стоимость билета по понятным причинам входят и Австрия со Швейцарией). Это началось в 2004 году с португальско-греческого Евро, который стал для меня началом футбольной части моей жизни. Уже тогда я как-то понял, что Латвия очень странно участвует в итоговом континентальном турнире. Примерно как Северная Македония в 2021 году, но там было 16 команд. И вот после этих нулей немцев со скромными балтийцами я понял, что эта боль сделала меня неравнодушным. А спустя два года немецкая «болезнь» увеличилась в разы после крутейшего домашнего мундиаля, который болезненно завершился матчем с чемпионами Европы-2021… Матч за третье место был сладкой пилюлей, не более того.



На этом Евро запомнился промах Мюллера, после которого я закричал, что англичане обязаны наказать. Этот промах был так же болен, как поражение от Кореи три года назад… Спасибо, что дали напомнить (сарказм).

Евгений. «В финале мы увидели худшую Англию прошедшего чемпионата Европы»

Состав сборной Англии всегда очень качественный, но бывают и игроки не из топ-клубов — этакие работяги, как Филлипс и Райс. Также, помня их неплохое выступление на ЧМ-2018, ждал высокого результата. Хотя если проще говорить, то ждал, когда они уже покажут результат, игроки-то ведь у них всегда очень высокого класса.



После забитого гола в финале показалось, что команда сама не верит, будто может победить, особенно во втором тайме. К сожалению, в финале мы увидели худшую Англию прошедшего чемпионата Европы — до этого даже ничьи в группе выглядели не так плохо.

Фото: Getty Images

Bencomo. «Малыш Педри — открытие этого Евро»

Я живу в Испании больше 20 лет — вторая родина, можно сказать. А малыш Педри — открытие этого Евро — вообще с нашего острова, с Тенерифе. И в его родном городке Тегесте живёт мой приятель Франциско и его очаровательная жена Каролина. У них там винодельня — вино исключительного качества.



Конечно, запомнились матчи с хорватами и с чемпионами турнира итальянцами. Надо же, ирония судьбы. Те двое, что за десять минут до конца основного времени затащили Испанию в овертайм, в результате оба смазали пенальти. Ольмо и Мората. Жаль!

Павел. «Фарт влюбился в Украину, хотя она была ничем не лучше наших»

Россия — это моя родина. И я могу по-разному относиться к тренерскому штабу этой сборной — любить его или ненавидеть, но не симпатизировать нашим для меня невозможно. Очень хотелось, чтобы проявили себя Миранчук, так как я считаю его главным креативщиком нашей команды, и Дюпин, который, к сожалению, не сыграл ни матча.



Черчесов сказал, что не хватило куража, драйва. Но, по-моему, нет большей чести для футболиста, чем представлять свою страну. И мне казалось, что именно кураж, а значит, фарт будет присущ этой сборной России, и именно поэтому мы выйдем из группы. Увы, фарт влюбился в Украину, хотя она была ничем не лучше наших.



А Италию я выбрал с самого начала из-за Роберто Манчини. Мне казалось невероятным вначале, что они могут выиграть. Всё же главным фаворитом шли французы. Я очень боялся, что Доннарумма пропустит какую-нибудь «пенку» или итальянцев засудят. Уже после появились блестящие Кьеллини, Бонуччи и Кьеза, которые олицетворяли эту сборную Италии. Конечно, Италия не выиграла абсолютно все матчи, но всё же именно её признали лучшей потому, что везёт (а серия пенальти — это про везение) сильнейшим.

Михаил. «Ожидал от Швейцарии проигрыша, причём без шансов, а вот оно как!»

Я болел за Италию, Данию и за Швейцарию немного — слишком уж сильно они превзошли все мои ожидания! В Италию поверил прям перед самым началом турнира, не могу сказать почему, но вот как-то захотелось за них болеть. За Данию — потому что понравилась их игра в группе. В каждом матче играли круто, везло не всегда… да и за Эриксена было обидно. За Швейцарию, скажу честно, начал болеть минуты с 30-й во время игры с французами. Ожидал от них проигрыша, причём без шансов, а вот оно как! Обидно было за них после пенок с испанцами…



У Италии понравился гол Инсинье в ворота Бельгии — настоящий оргазм для меня был. У Дании, увы, два печальных момента запомнились больше всего: падение и минуты ожидания, что там с Эриксеном, и пенальти в пользу Англии с двумя мячами на поле… У Швейцарии — голевой пас Джаки на 90-й минуте и тот самый фанат-Гарри Поттер.

Фото: instagram.com/the_swiss_super_fan

Наталья. «Многие хейтят итальянцев за оборонительный футбол, но это давно просто стереотипы»

С 1990 года я только за «Адзурри». Выбрала итальянцев, потому что в то время была девочкой-подростком, а Баджо был самым симпатичным на турнире. За эти годы стала разбираться в футболе, и, конечно, критерии поменялись. Люблю «Адзурри» за лёгкость, красоту игры. Многие хейтят итальянцев за оборонительный футбол, но это давно просто стереотипы — они давно не такие. Серия А стала за последнее время очень зрелищной и забивной. Но футболисты по-прежнему самые симпатичные на всех турнирах!

loxi29. «Македонцы заслуживали занять третье место»

Я болел за Северную Македонию, потому что она — андердог и в последние годы прогрессирует. Результаты в Лиге наций тому пример. Впечатлил второй тайм матча со сборной Украины. Их желание, страсть! Македонцы заслуживали занять третье место.