«Деньги на ветер». Эксперты — о предложенных реформах российского футбола

РФС готовит масштабную реформу российского футбола. В апреле организация подписала соглашение с голландской компанией Hypercube, которая ранее стала автором ряда реформ в чемпионатах Нидерландов, Бельгии, Дании и Австрии. Как отметили в РФС, каждый раз эти реформы приводили к подъёму лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов. Hypercube выяснил, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и, исходя из них, оценивал каждый потенциальный вариант реформ. Теперь новые идеи сформулированы и готовы к воплощению.

«Чемпионат» узнал реакцию экспертов на возможную реформу российского футбола. Вот мнения профессионалов, бывших менеджеров и тренеров.

Известный советский футболист и тренер Александр Тарханов:

«Реформ было много. Сёмин сказал, что надо делать реформы развития детско-юношеского футбола — это сейчас самое главное. А то, как будем играть в чемпионате… Сто лет в Советском Союзе играли, и всё было нормально. Такая система была и в Болгарии — лучше не стало. Надо собрать специалистов, обсудить развитие детско-юношеского футбола, какие нужны реформы. Швейцария — немного другая страна, но все ведущие футбольные страны играют по ритмичному календарю в два круга. В Бразилии была сложная система реформы, но они от неё отказались. Хоть кто-то из руководителей сказал бы, что нужен детско-юношеский футбол. Может, система и хорошая, но почти везде календарь в два круга. Реформы надо делать осознанно и обдуманно. Сделали «осень-весна» — лучше же не стало».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков:

«Дюков уже давно говорит, что нашему чемпионату не хватает интенсивности — для этого нужно меньше проходных матчей. Идея реформы правильная. Правильно и то, что РФС будет обсуждать эту реформу. Нужно время, чтобы понять все плюсы и минусы. Клубы тоже должны высказать своё мнение. Клубы из нижней части таблицы будут против, однако это не вина РФС, что они не развиваются. Реформа ориентирована на топ-клубы РПЛ.



Я — сторонник ужесточения лимита. Легионеры закрывают места для наших молодых футболистов, которых нужно искать и развивать. Многие считают, что молодые не растут из-за нехватки конкуренции. Чалов три года назад подавал большие надежды, а потом сдулся. Все говорили, что это из-за того, что в ЦСКА нет конкуренции. Потом появились: Гайч, Рондон и Шкурин. Чалов сел на лавку. И что, лучше стало? Проблема не в системе, а в работе с молодыми футболистами».

Экс-президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко:

«Я слышал, что на реформу потратили несколько сотен тысяч евро. Можно было найти в России… Да даже меня попросить: я бы, наверное, за недельку этот бред написал, может, и в два раза больше.



Понятно, что надо отвлечь людей: показывать деятельность. Объясните тогда, каким образом в Англии, Испании, Италии в нормальном ключе проходят чемпионаты? Их команды являются топовыми на европейском и мировом уровне. Может, дело не в формуле проведения чемпионата, а в том, что проводят его не те люди? Игры на выбывание у нас есть — Кубок России, к которому довольно-таки прохладное отношение. Это говорит о том, что все эксперименты с плей-офф не очень воспринимаются людьми. Они не могут выстроить процессы, пытаются развить деятельность там, где она не нужна. Сама формула — бред сивой кобылы. Очередные деньги на ветер».

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв:

«Если РФС примет такое решение, то, наверное, там специалисты понимают, что делают. Другой вопрос, чего мы хотим достичь: клубного высокого уровня или развития национального футбола? Если новая система будет способствовать развитию спорта и достижению уровня мирового футбола, то она должна приветствоваться. Мне всё равно: швейцарская, итальянская, французская. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках, но бледно на международных соревнованиях — как национальная команда. Любой тренер вряд ли справится с задачей побед на международных турнирах. Мы должны увидеть количество россиян, играющих за рубежом в лучших клубах, — после этого мы всё поймём. Украинцев, да и тех же датчан больше. Можно сколько угодно говорить, но обмануть друг друга не сможем».

Украинский и российский тренер Игорь Гамула:

«Когда у нас происходит что-то провальное, мы сразу начинаем что-то придумывать. Если ничего не происходит — значит, всё хорошо. Хотят реформ? Дай бог, чтобы это помогло. В РФС сидят люди с большими головами, они всё знают».

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили:

«Для того чтобы разработать реформу российского футбола, её нужно обсуждать в очень широком кругу профессионалов. Если бы РФС объединился с Прядкиным, собрал заслуженных ветеранов футбола, в число которых я вхожу, то это было бы правильнее, чем делать швейцарскую реформу. Правильнее решать с людьми, которые в нашем футболе что-то понимают. Люди выше не знают футбола, и они готовы согласиться на любые предложения извне.



Нужно создать комитет, где будут Ярцев, Шалимов, Ловчев, Кавазашвили, Романцев и много других ветеранов. Можно даже Аршавина взять. Надо послушать аргументы человека, который это предложил. Пока ничего не понятно.



Налог на иностранных игроков — это ужасная идея. Главное — следить за количеством легионеров. У нас сейчас не из кого выбирать состав сборной. В таком случае надо приглашать легионеров и договариваться, чтобы они через год получали российское гражданство. Тогда всё будет логично. Лимит отменять нельзя».