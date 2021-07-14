«Спартак» Витории уже впечатляет. Супергол Зобнина и 8:0 за два матча!

Уже через 10 дней «Рубин» и «Спартак» сыграют в первом туре нового сезона РПЛ. А сегодня Леонид Слуцкий и Руй Витория смогли познакомиться с будущим соперником благодаря матчу в предсезонном турнире. Кстати, перед этой встречей новый тренер красно-белых опубликовал позитивный пост на своей странице в «Инстаграме»: «Очень доволен адаптацией всех игроков».

Любопытно, что Витория почти повторил тот стартовый состав, что был в его первом матче на «Открытие Арене», в котором красно-белые тремя днями ранее разгромили ещё одного участника еврокубков — «Сочи» (4:0). Разве что в воротах Селихов заменил Максименко, а Мозес играл вместо Игнатова. Видимо, новый тренер уже определился с теми, кого считает сильнее, и потом будет добавлять к ним участников Евро-2020 (Джикию, Зобнина, Соболева, Крала, Промеса и Ларссона).

«Спартак» Витории опять впечатлил. Красно-белые мощно начали, выходили в атаку через пас, эпизодически неплохо комбинировали, хорошо выбегали в контратаки и быстро перестраивались при потере мяча. Да и вообще в первом тайме игра смотрелась, был приличный темп для спарринга межсезонья. Более того, московская команда забила быстрый гол. У хозяев несколько атак прошло через левый фланг Мирзова. За счёт одной из них «Спартак» заработал угловой, а затем и пенальти: пришедший помогать защитникам в свою штрафную Деспотович ударил по ноге Мелкадзе. Мозес пробил с «точки» в левый от себя угол, а вратарь Дюпин не угадал, куда полетит мяч.

Полтайма спартаковцы отыграли достаточно агрессивно, после чего сели глубже в оборону. Возможно, причина в физической готовности на данный момент, а может, команда выполняла какие-то тактические требования португальца. Тогда у «Рубина» появились моменты. Гапонов не уследил за Деспотовичем на стандарте (перекладина), Рассказов не помешал пройти проникающей передаче на Кварацхелию (грузинский вингер простил). Кстати, в целом Рассказов нормально закрывал свою зону, по крайней мере, нельзя утверждать, что Хвича его разрывал. Селихов так и не получил шанса показать себя новому тренеру по-настоящему яркими сейвами.

В перерыве Витория прогнозируемо сделал большое количество замен: вышли Максименко, Джикия, Зобнин, Игнатов и Соболев. Среди тех, кто отправился отдыхать, был Мирзов. Но, кажется, Резиуан, сделавший 1+1 в матче с «Сочи» и активно бравший игру на себя с «Рубином», убедит португальца в том, что нужен «Спартаку».

На исходе часа игры спартаковцы выдали потрясающий отрезок и забили три мяча в течение шести минут. Причём все получились красивыми. Сначала отличился изголодавшийся за время Евро-2020 по голам Соболев. Центрфорвард начал второй тайм с двух опасных ударов головой, а потом, сыграв в стенку с Игнатовым, оставил за спиной двух защитников и точно пробил с левой. После этого супергол забил Зобнин. Тот же Игнатов придумал тонкий пас на Романа, который словно ножом разрезал оборону «Рубина» по центру. Ушёл от нескольких защитников, обыграл Дюпина и довёл счёт до крупного. Закончил это шестиминутное представление гол Джикии: защитник сборной России продемонстрировал, что способен исполнять штрафные не хуже, чем какой-нибудь Дамсгор на Евро.

Конечно, это всего лишь контрольный матч межсезонья. Но «Спартак» уже большими отрезками показывает цельный, умный и зрелищный футбол, а например, Игнатову по силам совершить прорыв сезона. Теперь через четыре дня красно-белые смогут отточить свои действия в спарринге с «Химками» перед встречей с «Рубином» в чемпионате.