Игроки ЦСКА не хотят вакцинироваться. Опровержения клуба звучат нелепо

Вакцинация и возможный допуск на стадионы по QR-кодам – главная тема российского футбола после выборов нового тренера нашей сборной. Сегодня стало известно, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса.

Что произошло?

По информации двух источников, близких к руководству армейского клуба, игроки ЦСКА отказались от вакцинации: «Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники», — сообщили «Чемпионату».



В пресс-службе клуба опровергли данную информацию: «Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», — ответили в ЦСКА на запрос Sport24.

Что не так с заявлением ЦСКА?

В ЦСКА причиной отказа от вакцинации назвали «высокий уровень антител». Но эти слова звучат нелепо, потому что высокий уровень антител не является медотводом для вакцинации. Об этом в конце июня заявил замминистр здравоохранения РФ Сергей Кучиц.

Также о том, что высокий уровень антител не мешает вакцинироваться, говорили и в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом: «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса».



– Вряд ли для футболистов возможен медотвод из-за заболеваний, – рассказал «Чемпионату» адвокат Андрей Князе. – С заболеваниями, при которых даётся этот отвод, они бы в футбол не играли.



Удивительно, что при «высоком уровне антител» в ЦСКА ни разу не сообщали о том, что кто-то из команды переболел коронавирусом.

Законно ли это?

В январе пресс-служба РПЛ заявляла, что вопрос возможной добровольной вакцинации обсуждался клубами и лигой в рабочем порядке. Но решение о необходимости, сроках вакцинации принимается медицинскими штабами каждого из клубов.



На сегодняшнем брифинге президент Российского футбольного союза Александр Дюков, отвечая на вопрос про отказ игроков ЦСКА от вакцинации, подчеркнул, что команды могут только рекомендовать, но позиция Дюкова – делать это необходимо: «Вакцинация — единственный путь снизить риски. Можно, конечно, не делать, но это игра с огнём. Я знаю людей, которые были отказниками и «атеистами», а потом попали в больницу, тяжело переболели и теперь говорят, какие они были идиоты, что не вакцинировались. Моя точка зрения — делать это нужно. Но мы не можем никого принуждать».

Адвокат Андрей Князев при этом говорит о том, что к ЦСКА претензий быть не может, но ничего не помешает клубу изменить правила, сославшись на эпидемиологическую обстановку:



«К ЦСКА никаких претензий не может быть, пока вроде бы в судебной практике не идёт претензия к работодателям. Но клуб вправе ограничить вход на территорию и выезд на сборы и пускать только вакцинированных, переболевших и обладающих QR-кодом. Вроде бы всё добровольно, но ничего не мешает, сославшись на эпидемиологическую обстановку, изменить правила так, что фактически люди не будут допущены. Как сейчас делают практически все университеты. Думаю, отказ футболистов является временным. И многие будут рисковать рабочим местом. Возьмут, отстранят. Ничего не мешает работодателю или другим органам применять побуждающие санкции или изменения правил».

Ситуация в других клубах

В «Спартаке» ещё неделю назад приступили к вакцинации от коронавируса. Первый этап добровольной вакцинации прошёл на базе в Тарасовке. Тренерский и медицинский штаб уже привились. По нашей информации, процесс вакцинации идёт сейчас.

В «Зените» заявляли, что данная мера носит рекомендательный характер, но отметили высокий уровень сознательности команды и сотрудников клуба. Сергей Семак же привился ещё зимой.



Также первую вакцину ещё 25 июня сделали игроки «Рубина», а ранее прививку сделали члены тренерского штаба и персонал клуба. В «Уфе» тоже планируют привиться, а часть игроков «Ростова» вместе с Валерием Карпиным вакцинировались ещё в конце апреля.

Скоро в список вакцинированных добавится и «Урал» – там команде предстоит второй этап вакцинации. В полном составе привился и «Ахмат».