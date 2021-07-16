Судья Карасёв зашёл на Евро дальше сборной России. И рассказал, как это было

Сергей Карасёв – главный герой Евро-2020 из России. Вместе с бригадой из Игоря Демешко и Максима Гаврилина дошёл до полуфинала и принял участие в шести матчах чемпионата, где успешно пользовался VAR, улыбался футболистам и чётко отрабатывал спорные моменты.

Мы уже рассказывали, что Карасёв уважает тяжёлую музыку, знает советские комедии наизусть, репетирует в бане и полгода назад выступил на рок-фестивале.

Но как Сергей работал на Евро?

Где судьи жили во время турнира и могли ли гулять по городу?

Предъявляли ли ему игроки за отменённые голы и удаление?

Кто из игроков учил его итальянским ругательствам?

Заставляли ли судей вставать на колено?

И почему Карасёв не остался до финала?

Жизнь и работа Сергея Карасёва на Евро-2020 – в большом интервью, которое начинается прямо сейчас.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Вы провели в Европе почти месяц. Каким было возвращение?

– Невероятно соскучился по жене, детям и первым делом поехал к ним на дачу – очень уж хотелось их обнять. С ними также живёт наша бабушка, моя тёща – она пенсионерка и помогает жене с детьми, когда я в отъезде. А так приехал в девять вечера, как раз перед началом второго полуфинала.



– Смотрели все вместе?

– Краем глаза. Пока ужинали, чуточку посматривали, но за ходом игры не следили.



– Во время командировок общаетесь с семьёй по видеосвязи?

– Каждый день! Однажды, когда моему среднему ребёнку не исполнилось двух лет, я уехал в долгую командировку, и, когда вернулся, – сын меня не узнал. Звучит смешно, но весёлого в этом мало. Жена перед Евро шутила: «Вернёшься – и ребёнок снова тебя не узнает». Поэтому мы постоянно созванивались, – пускай на пять минут, но дочка, которой всего годик, видела папу, радовалась и жестикулировала.



– Как жена оценила ваша работу на Евро?

– Всё отлично, очень довольна. Говорила: «Супер, молодец, для нас ты – звезда». Она вообще специалист в вопросах судейства: знает всех арбитров, смотрит матчи, на которых я работаю. При этом один судья рассказывал, что лет 20 назад после очередной игры его начали мочить на разборе полётов, и, выходя из зала, он сказал: «Вы можете думать, что угодно, но для жены я – лучший судья». Для семьи мы всегда лучшие.



– Какие сувениры вы привезли семье с Евро?

– Честно сказать, никаких, потому что и привозить нечего. Было очень много ранних перелётов и переездов, времени на магазины не оставалось, а покупать ненужное и на ходу я не стал. Только в Риме неожиданно наткнулся на официальный магазин «Ювентуса» и купил семилетнему сыну форму Криштиану Роналду – он ему очень нравится.



– Форма, в которой вы судили на Евро, осталась на память? Или её нужно сдать обратно?

– Форма дома. Каждому арбитру УЕФА выдал специальный набор с лейблами на рукаве и приклеенной к футболке эмблемой. Раньше перед началом сезона нам такие нашивки присылали отдельно, и кто-то цеплял их на скотч, кто-то пришивал. А тут всё продумали заранее!



– Не понимаю, почему не сделать так, чтобы все нашивки были заранее прикреплены к форме?

– Объясняю. Один производитель делает форму для ФИФА, другой – для УЕФА. Получается, разные матчи мы должны судить в разных формах. Но форм на каждый матч каждого турнира не хватит, а логотипов дают всего три штуки на сезон.



На матчи РПЛ международные арбитры (например, наша бригада) выходят с эмблемой ФИФА. Плюс обновление: год назад УЕФА решил ввести свои эмблемы для арбитров, и теперь судьи, работающие на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, должны менять эмблему ФИФА на УЕФА.



– Вы эмблему пришиваете?

– Я использую двусторонний скотч, но порой эмблема отваливалась, так что с прошлого года я дополнительно прикалываю её сверху булавочкой. Чтобы не отвалилась даже в сильный дождь.

Судейская бригада Сергея Карасёва (в центре) Фото: Attila Kisebenedek — Pool/Getty Images

Команда Карасёва: кто они? Называют ли его боссом?

– Расскажите про вашу судейскую бригаду. Кто в неё входит, как живут?

– Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин из Владимира. Игорь – самый старший среди нас, но при этом самый молодо выглядящий. Ко мне в Европе часто подходят и говорят: «Классно, что у тебя такой молодой ассистент, ещё много куда с тобой сгоняет». И когда они узнают, что этот человек 1978 года рождения, то выпадают.



– Что вас объединяет? Музыка, кино?

– Просто все хорошие, добрые люди. Тяжёлую музыку, которая нравится мне, ребята на постоянной основе не слушают, но мою хард-роковую тему приветствуют. Иногда ставлю что-нибудь мелодичное, и они спрашивают название песни.

– Видитесь вне работы?

– Скажу больше, с Игорем мы вообще соседи, живём в 15 минутах друг от друга на севере Москвы, пешком ходим в гости, а перед началом сезона вместе тренируемся в Химках, набираем физическую форму. Максим живёт во Владимире, тоже недалеко, и, когда мы отправляемся в командировки, Максим перед вылетом приезжает в Москву и ночует у Игоря.



– Перед играми подбадриваете друг друга? Встаёте в круг, как футболисты, и кричите «Мы всё можем»?

– Нет, такого нет. Судьи во время матча должны сохранять спокойствие. Мы и так внутри настолько накалены, что иногда лучше разрядить обстановку.



– Вас называют боссом?

– Нет! Общаемся по именам и иногда неформально: Серёга, Геннадич, Игорь Андреевич.



– Игроки в футбольной раздевалке могут стащить вещи, как-то подшутить. Возможно ли такое в судейской?

– Ой, нет, судьи – немного другие. С одной стороны, мы такие же веселые ребята. Но с другой – прекрасно понимаем, что на работе захлёстываться эмоциями не стоит. В большом коллективе это производит эффект тимбилдинга: вместе посмеяться, что-то украсть, прибить ботинки, подрезать галстук. Здесь – нет, у нас просто шутки.

Сергей Карасёв Фото: Alberto Lingria — Pool/Getty Images

Месяц Евро в стамбульском отеле, изучение команд перед матчами и судейские чаты

– Как вы попали на Евро?

– 21 апреля мы судили кубковый матч «Локомотив» – ЦСКА. На время игры я, как всегда, отключил телефон. И когда после неё вышел на связь, то увидел огромное количество сообщений с поздравлениями. Открываем новости – поверить не можем. Перед прошлым Евро я узнал о назначении за полгода, здесь – за два месяца.



– Правда, что вы могли не поехать на Евро, потому что сезон в РПЛ был средним?

– Сезон РПЛ был хорошим. Мы качественно отсудили много матчей, включая те, которые я всегда мечтал судить.



– Это какие?

– Матчи топ-клубов Москвы с не Москвой. Ещё год назад этого нельзя было делать, но возможность появилась после отмены географической принадлежности. Раньше я не мог проводить матчи Москвы и, к примеру, Санкт-Петербурга, потому что москвич. Нам говорили о необходимости соблюдать нейтралитет: мол, что же в таком случае подумают петербургские фанаты. Но мне кажется, что в этом вопросе много лишнего напряжения. И с этого года я отсудил несколько топовых матчей, дерби ЦСКА и «Спартака».



– Что говорил ваш товарищ и босс европейских судей Роберто Розетти перед назначением на Евро? Были напутствия?

– Нет, я сразу уехал на сборы в Женеву – сдавать нормативы в штаб-квартире УЕФА. Только после этого со всеми нами поговорил Розетти. Он, кстати, всегда на связи и любит общаться по видеосвязи – ему нравится смотреть на того, с кем разговаривает.



– Все сдали нормативы? Или были те, кто провалился и не поехал на турнир?

– Такое невозможно представить – настолько все атлеты и профессионалы. Я вообще удивляюсь тому, как они это делают в 45-48 лет.



– У судей есть собственный чат?

– В УЕФА чаты создают только на турнирах. В России есть отдельные чаты судей РПЛ, арбитров VAR и ассистентов.



– В такие чаты могут прислать смешные картинки?

– Всё стерильно и только для важной информации: чаты рабочие, и мы просим их не засорять. Мне самому не нравится, когда в беседе по 50-60 человек, и, если каждый начнёт прикалываться, нельзя будет найти нужную информацию. Мы пишем только по делу – тем более в чате РПЛ есть глава судей Виктор Кашшаи, он тоже может туда написать.



– Как вы изучали команды, которые будете судить на Евро?

– Для этого в судейском штабе УЕФА работают два аналитика-методиста – они разбирают тактику поведения команд. Как только арбитр получил назначение на матч, ему на почту приходит письмо с подробным анализом основного состава: кто и сколько фолит, кто чаще играет грязно. Например: «Инсинье может упасть в штрафной, а эти игроки чаще других бегают к судьям на разборки». Письмо – для ознакомления. Потом вместе с бригадой и аналитиком мы 30-40 минут досконально просматриваем описанные моменты на видео.



– В РПЛ такого нет?

– К сожалению, пока нет.



– Во время Евро все судьи базировались в Стамбуле. У вас было что-то вроде судейского лагеря?

– Да, это был закрытый отель в районе Бешикташ, в 30 минутах езды от аэропорта. Там мы жили, питались, тренировались, ходили на массаж и к физиотерапевтам – в общем, готовились к матчам. Наша бригада провела там три недели, потом четыре дня в Лондоне — и домой.



– Распишите ваш стамбульский график. Что делали? Были ли выходные?

– Отсудил матч. На следующий день летишь в Стамбул. Приезжаешь – и практически сразу должен отправиться на индивидуальную восстановительную тренировку. Всё чётко расписано для каждой группы судей. Затем – день отдыха. После – подготовка к следующей игре, тренировки на поле возле отеля, массажи.



– Что делали в выходной?

– Отдых – нечастая роскошь. У нас было три игры, а значит, только три выходных (у резервных такого нет). Так что я лежал в номере, смотрел по smart-ТВ русские комедии и детективы. «Афоню», например, пересматривали всей бригадой и параллельно общались. Ещё нам было важно увидеть все матчи Евро: как судят коллеги, какой уровень арбитража на турнире.



– Судья может за кого-то болеть в матче, который он не судит?

– Конечно, мне хотелось, чтобы сборная России достойно себя показала, но других пристрастий, по крайней мере у меня, не было. Футбол смотрел с профессиональной точки зрения.



– Футболисты во время Евро находились в «пузырях». Было ли такое предусмотрено для арбитров?

– Никакого «пузыря» для нас не было, просто через день сдавали ПЦР-тесты. Ещё нам посоветовали носить маски, соблюдать социальную дистанцию и без надобности не выходить в город.



За всё время мы только раз выехали в центр: пообедали в Старом городе и попали под такой мощный ливень, что выбирались в свой район два-три часа. Настолько сложно было найти такси!



Добраться до отеля нам помог ассистент Чакыра по имени Тарик, который перед поездкой в центр давал нам рекомендации и менял деньги на турецкие. Тарик по телефону что-то долго объяснял водителю, который не хотел нас везти. В итоге я дал понять, что мы платим два счётчика (как в анекдоте, где пассажир дал водителю два электросчётчика), и тогда двери для нас сразу открылись – мы поехали.



Из-за постоянной работы и того ливня в Стамбуле мы ничего толком не увидели – только набережную Босфора возле нашего отеля. В бассейне отеля тоже не купался.



– У судей были прецеденты с положительными тестами?

– К счастью, обошлось без этого.



– А если бы такая история приключилась, то как бы разворачивались события? С игроком всё ясно – его бы отстранили от сборной, как Мостового. А что с судьями?

– Не могу сказать, потому что таких ситуаций не было.

Сергей Карасёв — резервный арбитр на матче сборной Италии, будущих чемпионов Европы Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Евро глазами Карасёва: никакого пива, итальянцы учили ругательствам, спокойствие при удалении де Лигта

– На игры вы летали вместе с обычными туристами?

– По возможности УЕФА организовывал перелёты бизнес-классом регулярными рейсами. Отправлялись на игру мы в составе пяти человек: я, два ассистента, резервный арбитр и его ассистент. Все судьи VAR работали из Женевы.



– Как выглядит судейский полёт? Можете поиграть в карты, выпить бокал вина?

– В полёте мы ни во что не играли. Общение было сведено к минимуму из-за банальной усталости: летали мы обычно рано утром, а во время таких рейсов хочется только спать.



И, конечно, никакого вина, никаких картишек, потому что, не дай Бог, кто-то тебя увидит в людном месте с алкоголем – пускай даже пивом. Такого быть не должно! Это даже не наставление УЕФА, просто фотографии печатаются в прессе, и каждый прекрасно понимает, что он арбитр международного уровня.



– Италия – Швейцария. Ваш первый матч. Как ощущали себя после него?

– Мы поняли, что отработали хорошо. Особенно на следующий день, когда анализировали работу: я посмотрел момент с отмененным голом итальянцев и понял, что увидеть касание мяча рукой Кьеллини невозможно. Но VAR, к счастью, нашёл ракурс и подсказал, что гол засчитывать нельзя. Самостоятельно арбитр не смог бы рассудить этот эпизод.



– Было чувство благодарности к VAR? Если бы не он, было бы грустно.

– Судьи уже привыкли к этому. VAR подчистил момент – это классно.

– Вы судили итальянцев, будущих чемпионов Европы. Какие они вблизи?

– Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле – это прекрасно.



Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?». Я отвечал, что и так всё знаю (смеётся).



– Когда судишь, удаётся понять, как команда играет в футбол?

– Мы с бригадой сошлись во мнении, что итальянцы на этом турнире показали нестандартный атакующий футбол. Все привыкли, что они катают от обороны, а в этот раз были невероятно продуктивны на чужой половине поля.



– Затем вы судили матч Венгрия – Германия. Почувствовали весь драматизм?

– После игры ко мне подошёл капитан венгерской сборной Салаи и поблагодарил за работу. И выпалил риторический вопрос в воздух: «Почему же так получается? Опять во втором тайме». Имея в виду пропущенные голы в концовках вторых таймов во всех матчах группового этапа. В тот момент я понял, как много потеряли эти люди.



– И ваш третий матч. Нидерланды – Чехия. С удалением в начале второго тайма. Самый сложный момент этого Евро?

– Наверное, да. Момент сложный с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку жёлтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.



– Почему сразу не удалили де Лигта?

– Здесь всё решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника. Вдруг игрок падает. Мне, как судье, в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле.

– Пёрли ли потом на вас голландцы? Они всё же остались в меньшинстве.

– Никаких проблем не возникло: без возмущения со стороны голландцев, только чешские игроки подходили и спрашивали по поводу красной карточки. Глобально на этом Евро футболисты играли чисто, относились с уважением к соперникам и судьям. Работать было комфортно и технически достаточно просто. В среднем за матч всего 15 фолов – это невероятно мало для турнира такого уровня.



– В комментарии под ваши посты в «Инстаграме» пришли голландские болельщики и писали про вас гадости.

– Во время Евро «Инстаграм» не открывал ни разу. Уже потом увидел большое количество комментариев на русском языке и много иностранных. Видимо, часть из них и была на голландском, но я их не читал.



– Отменённый гол итальянцев после руки Кьеллини – тоже спокойная реакция?

– Да, никаких экспрессивных возмущений. Свистнул – показал карточку – играем дальше. Только Бонуччи подошёл ко мне и переспросил, была ли игра рукой. Повторюсь: все футболисты на турнире вели себя порядочно, не было агрессии.



– Какая рекомендация из письма с разбором поведения игроков помогла вам во время работы?

– Раз уж мы вспомнили сборную Италии, то выделю Инсинье. Техничный лёгкий игрок упал в одном из эпизодов в штрафной площади. Симуляции не было – так не самый крупный человек отреагировал на контакт со стороны соперника. Я это знал, оснований для пенальти не заметил и продолжил игру.



– Какой музыкой настраивались на матчи Евро?

– Колонку в этот раз не брал: всё же вместе с нами ездили резервные ассистенты и инспекторы. Я тихонько в шкафчике включал песни на телефоне – чтобы слышал только я, а другим бы это не мешало. Выбирал мелодичный хард, который не будоражит нервы, а наоборот – успокаивает. Crystal Ball, Crazy Lixx, Edguy.



– Вас много раз спрашивали про BLM. Просто хочу зафиксировать. Вам намекали, что стоит принять участие в акции на Евро и встать на колено?

– Нет, это дело добровольное.



– И глобально. Почему вы не вставали на колено весной перед матчем Лиги чемпионов?

– Потому что я и так уважаю всех людей – независимо от национальности.

– Ваша бригада отсудила три матча, ещё на трёх вы были резервным. Рассчитывали ли вы на большее?

– Конечно, мы были счастливы получить матч 1/8 финала. Каждый судья амбициозен. Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра – уже невероятный успех.



– Были надежды, что можете попасть на финал?

– Никаких.



– Почему?

– На чемпионате было как минимум трое возрастных и опытных арбитров. Достойных получить назначение на финал.



– А когда вам сказали, что для вашей бригады турнир закончен и номер в Стамбуле больше не продлевается?

– Последней точкой на Евро для нас стал Лондон, где за два дня до полуфинала Италия – Испания к нам подошёл Роберто Розетти и сказал, что один из ассистентов должен лететь домой. То есть мы с Максимом Гаврилиным судим полуфинал, а Игорь Демешко возвращается в Москву. Это значит, что дальше бригада работать не может, ведь изначально нас трое.



– Волнуетесь, когда работаете резервным арбитром?

– Конечно, это большая ответственность. Пускай и вне игрового поля. Я также вижу все моменты и в наушник высказываю своё мнение. Плюс больше возможностей посмотреть матч со стороны и оценить игру команд.



– То есть вы хорошо посмотрели матч Испания – Италия из нулевого ряда?

– Да, столько эмоций! Великолепный был матч. После каждого пенальти команды выбегали на поле метров на пять. Приходилось их возвращать обратно.

Сергей Карасёв (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карасёв выбирает самых-самых: сборные, тренеры, ныряющие игроки

– Голландцы писали, что Бьорн Куйперс заработал за матчи турнира € 50 тысяч. Каким был ваш гонорар?

– Гонорар был достойным. Больше, чем за матч Лиги чемпионов.



– Сколько стоит отработать матч ЛЧ?

– Около четырёх-пяти тысяч евро.



– Что судить сложнее: матч плей-офф Евро или «Спартак» – «Зенит»?

– Если на матче «Спартак» – «Зенит» произойдёт странная ситуация, и не спасёт VAR – страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата.



– Как думаете, почему за работу в РПЛ вам предъявляют, а за Евро благодарят и уважают?

– В последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с прессой, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны. Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?». Знают моё отчество!



– Где комфортнее работать: в РПЛ или на Евро?

– На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию – с Англией. В каждой стране есть своя специфика. Всё лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро – это кайф, это хороший рок.



– До вас долетали мемы: «Карасёв – единственный русский, добравшийся до полуфинала Евро»?

– Я был приятно шокирован, что такое отношение возможно к судье.



– В Европе стали узнавать?

– Только русскоговорящие. Даже в Баку, во время прогулки по старому городу, со мной здоровались соотечественники.



– Как, кстати, спите после матчей?

– Я после каждого матча долго не сплю, до двух-трёх часов ночи, а потом само вышибает. Могу включить какой-нибудь фильм и под него уснуть.

Фото: instagram.com/refkarasev79

***

– Теперь про самых-самых. И как их видит футбольный арбитр. Кто самый ныряющий игрок, с которым вы работали?

– Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра – но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался.



– Самый грубый игрок, с которым приходилось работать?

– Вернблум, скорее всего. Хотя первые два сезона он не был таким жёстким.



– Ситуация с Эриксеном. Самое страшное на поле, что вы видели, работая арбитром?

– Не дай Бог. Не видел и не хочу видеть. Не было.

– Лучший игрок этого Евро?

– Люблю креативных футболистов типажа Андреа Пирло, но в футбол я играл защитником, поэтому эта позиция привлекает меня сильнее. Лучшая связка защитников на Евро – Бонуччи и Кьеллини.

– Лучший тренер Евро?

– Назову тренеров Италии и Испании. Я работал резервным арбитром на этой встрече, и ни Роберто Манчини, ни Луис Энрике не доставили проблем, оба спокойные.



– Лучшая команда Евро? Необязательно по игре.

– Я ещё в начале турнира думал, что Дания преподнесёт сюрприз. Ждал сильной игры от Италии. Эти две сборные и назову.



– Лучшие фанаты?

– В Будапеште запомнился полный стадион венгров. Это точно одно из ярчайших впечатлений от турнира.



– Где смотрели финал?

– На даче всей семьёй. С женой выпили по бокалу вина.



– Когда вас через какое-то время попросят закрыть глаза и вспомнить Евро-2020, что первым придёт в голову?

– Я вспомню атмосферу и прекрасное общение с коллегами – и это несмотря на то, что все судьи — конкуренты и каждый хочет отработать больше матчей. Перед Евро мы проводили квиз на общие вопросы: культуру Турции, музыку, историю футбола. Я был в команде с Майклом Оливером, сыграли неплохо – финишировали в середине таблицы.



– Оцените свою работу на Евро-2020.

– Четыре из пяти.



– Почему?

– Мы хорошо справились с работой. Идеального ничего не бывает, но к этому надо стремиться



– И последнее. О чём мечтаете?

– Мечтаю о финале. Любом. Помечтать-то можно.