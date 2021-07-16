«Спартак» летом забивает много и красиво. Но главное достижение Витории – вовсе не атака

Изменения и улучшения в позиционной обороне – вот на что нужно обращать внимание прежде всего.

В «Спартаке» сейчас происходит много интересного: команда при Витории сильно меняется структурно и стилистически, приятно удивляют некоторые недавние резервисты или футболисты, которые, казалось, уже были отвергнуты клубом. Мы изучаем команду и её возможности заново – и это, безусловно, очень любопытный этап в жизни красно-белых.

Мы не знаем, каким «Спартак» войдёт в сезон, но сейчас он выглядит мощно и ярко. Команда много забивает (15 голов за пять спаррингов), катком проходится по соперникам в товарищеском турнире – «Сочи» и «Рубин» получили по четыре мяча каждый. Глядя на такую феерию, кто-то скажет, что Витория делает ставку на атакующий футбол – но это будет ошибкой.

На мой взгляд, текущая результативность «Спартака» немного сбивает с толку, поскольку она завышена. Залетает действительно очень много, в том числе сверхкрасивых голов дальними ударами. Команда забила аж шесть раз из-за штрафной и ещё два – из её пределов, но тоже из статистически не самых опасных для ударов зон. Восемь мячей из 15 – это больше половины. Сомневаюсь, что такая сумасшедшая эффективность сохранится на дистанции.

Безусловно, изменения в атакующих принципах тоже есть – и мы обязательно поговорим о них позже. Сегодня же хочется затронуть тему обороны, поскольку её показатели на сегодня видятся даже более существенным достижением нового тренерского штаба. «Спартак» не просто не пропустил от «Сочи» и «Рубина» — ещё он позволил создать у своих ворот минимум моментов. «Рубин» нанёс девять ударов и набрал 0,46 xG, «Сочи» — те же девять ударов, но 1,38 xG (немало, но визуально реально опасным был только один эпизод). Да и в целом красно-белые летом ни разу не допускали по своим воротам более девяти ударов за 90 минут. По прошлому сезону РПЛ, например, в среднем было 11,23.

А так выглядит карта всех ударов по воротам «Спартака» за пять летних спаррингов. Сравните её с самой первой картинкой – и прочувствуйте разницу.

По моему мнению, именно изменения в обороне – главное достижение Витории на сегодняшний день. Уже заметно, что команда постепенно осваивает новые принципы, закрепляет их от матча к матчу. Об улучшениях пока стоит говорить очень осторожно – но уже можно это делать.

Пока Витория отказался от активного высокого прессинга. В матчах с «Сочи» и «Рубином» отрабатывалась позиционная оборона

В самом первом матче при новом тренере с «Нефтчи», когда ещё не было никого из сборников, «Спартак» пытался играть очень агрессивно. Команда прессинговала весь второй тайм, отняла вверху много мячей – и показалось, что в дальнейшем ставка на агрессию сохранится.

Но Витория решил иначе. Постепенно он уменьшил частоту прессинга у чужой штрафной, а оба матча на товарищеском турнире в Москве посвятил отработке позиционной обороны. «Спартак» выстраивался по системе 4-4-2, пытался соблюдать компактность, перемещаться в зависимости от положения мяча, выдавливал соперников на фланги и учился терпению.

В таблице выше мы видим, как менялась интенсивность прессинга при Витории: PPDA был низким в первых двух матчах (то есть соперникам удавалось выполнить меньше передач при выходе в атаку), а против «Рубина» и «Сочи» он составил 12,2 и 18,6 соответственно, что, скорее, намекает на отсутствие высокого давления. И визуально эти наблюдения подтверждаются.

Не стал бы делать долгосрочных выводов – прессинг в любой момент может вернуться. Просто сейчас для Витории важнее обучить команду ключевым оборонительным принципам. Она должна научиться защищаться не только агрессией, но и головой. Тем более изменилась не только базовая схема, но и некоторые требования.

Высота линии – главная задача. Ключевой игрок, организующий поджимания, — Жиго

Вообще, компактность между линиями – неизменный атрибут любой классной команды, Тедеско тоже к ней стремился, поэтому немного странно записывать в текущие достижения Витории тот факт, что он старается поднять линию обороны и заставляет её максимально выжимать пространство.

Но стремление получить компактный и очень мобильный оборонительный блок настолько бросается в глаза, что о нём говорят вообще все. «Спартак» сейчас пытается использовать каждую возможность для того, чтобы поднимать линию. Любой пас соперника назад или вынос мяча – и красно-белые моментально бегут по направлению к центральному кругу на рывке. Абсолютно ключевым игроком в этих перестроениях является Жиго. Именно он чаще всего выступает инициатором движения и командует голосом.

«Спартак» не боится оставлять пространство за спинами даже в эпизодах, когда мяч находится на его трети поля. Команда не падает раньше времени в штрафную, оставляет соперников в офсайде (и этим создаёт неудобства чужим нападающим). Приоритетная задача – защитить пространство между линиями. Вторая задача – заставить оппонента направить атаку на фланг (а там организовать ловушку) или спровоцировать пас за спину (который, как правило, отдать сложнее – нужно рисовать траекторию).

Проблемы в среднем блоке, само собой, есть – пока нет нужного объёма от центральных полузащитников (Хендрикс и Умяров, ставшие основной парой на летних сборах из-за отсутствия Крала и Зобнина, не всегда успевали перемещаться и контролировать зону), да и тому же Бакаеву, когда он выходит вторым нападающим, нужно учиться быстрее реагировать – именно он в рамках структуры 4-4-2 при обороне заужает позицию и играет по чужому опорнику.

В матче с «Сочи» у «Спартака» в какой-то момент начались сложности, поэтому Витория внезапно выпустил на позицию атакующего полузащитника/оттянутого нападающего Зобнина. Как раз для того, чтобы Роман мобильнее двигался и агрессивнее играл по разыгрывающим соперникам в центральной зоне.

Улучшилась оборона против фланговых подач. Теперь центральные защитники – всегда в створе

Что пока особенно нравится: то, как «Спартак» защищается при фланговых атаках соперника. Ключевой принцип – фланги страхуются строго опорниками, а центральные защитники туда не сдвигаются. Они должны находиться в створе ворот для игры по прострелу или подаче. На дальней от мяча штанге им помогает дальний фланговый защитник.

Плюсы подхода: «Спартак» находится в комфортной для реакции на навесы структуре. Очень много мячей снимается, почти не возникает моментов с численным перевесом соперника.

Даже самый опасный момент в матче с «Сочи» после подачи состоялся, когда команда позиционно располагалась правильно. Просто Гапонов не сыграл по мячу, а Айртон зазевался и в последний момент отключился.

Минусы подхода: требуется качественная страховка и большой объём от опорников. Зобнин с такими задачами справится, а тому же Хендриксу пока тяжело. Голландский полузащитник всё понимает, реагирует на чужие движения, добегает – но не с той скоростью и агрессией, которые позволяли бы блокировать прострелы.

Хендрикс в целом до сих пор производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, в последнем матче с «Рубином» мы увидели много его полезных действий с мячом: классных разворотов, чётких передач вперёд без потери темпа. Он улучшает контроль мяча и принимает правильные решения. С другой стороны, Хендрикс даёт минимальный объём борьбы и слишком низкий уровень движения. Яркий пример: за 90 минут с «Сочи» у него зафиксировано лишь одно единоборство. Это очень странные показатели для опорника. Если Хендрикс не прибавит в движении, то в 4-4-2 ему будет тяжеловато.

Проведена работа над «стандартами». Пока «Спартак» неплохо воспринимает новый метод

Теперь уже можно сказать, что «Спартак» полноценно перешёл на зонный метод обороны при угловых – и это революция для команды, поскольку «персоналка» использовалась годами при разных тренерах.

Витория выстроил «зону» таким образом, что центральные защитники обороняют самое центральное пространство вратарской, а ближняя штанга может закрываться менее высокими игроками: с «Рубином» в первом тайме там играли Мелкадзе и Умяров. Это не самые высокие футболисты, и в таких сочетаниях ближняя штанга может стать уязвимой. С другой стороны, после перерыва туда встал Соболев – а это уже совсем другие габариты.

Об эффективности спартаковских «стандартов» расскажет лишь дистанция. Пока же осторожно зафиксируем: команда не пропустила ни одного гола за пять матчей ни с угловых, ни со штрафных.

Уменьшилось количество потерь. А значит – и переходов владения

«Спартак» меняет принципы атакующих действий – команда меньше бьёт вперёд в расчёте на габариты и борьбу центрфорварда, старается сохранять мяч и иметь в матче больше фаз, когда она контролирует происходящее на поле и находится в структуре, а не носится туда-сюда (а любой вынос – это ситуация «50 на 50», контроля быть не может).

Для сравнения: в среднем по сезону-2020/2021 «Спартак» допускал 114 потерь за 90 минут, а с «Рубином» и «Сочи» их было зафиксировано по 87, то есть на четверть меньше. Возросла средняя продолжительность одного владения. Всё это приводит к уменьшению количества переходных фаз и ситуаций, комфортных для контратак соперника.

Само собой, «Спартаку» нужно прибавлять – тот же Мирзов явно не выполнил установку, поскольку почти каждая его встреча с мячом завершалась потерей. Но мы говорим об общей тенденции: красно-белые стремятся к уменьшению неконтролируемых ситуаций.

Резюме

В таких случаях, когда команда играет ярко и результативно на подготовительных сборах, все обычно призывают к осторожности: слишком рано судить о мощи, всё покажет сезон.

Ни в коем случае не спешу делать выводы и я. Но для меня главный итог предсезонки: «Спартак» изменился, и это действительно уже команда Витории с его прослеживающейся идеологией и без всякого чужого багажа. Португалец успел внедрить свои принципы как в атаке, так и (особенно!) в обороне – и теперь важно их зафиксировать и закрепить.

Тогда уже можно будет говорить и о качестве. Время для этого ещё есть.

Использованы данные InStat, Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.