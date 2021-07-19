«Нашёл гимн в YouTube и заставил себя его выучить». Первое интервью с Черышевым после Евро

Денис Черышев редко общается с российскими СМИ. Об этом интервью нам удалось договориться благодаря нашим друзьям из Volkswagen. Бренд является официальным автомобильным партнером сборной России по футболу и прошедшего Евро-2020. Кроме того, в 2020 году он передал Денису премиальный внедорожник Volkswagen Touareg для комфортного передвижения. Мы воспользовались случаем и обсудили с российским полузащитником не только чемпионат Европы, но и «Валенсию», и даже Флорентино Переса.
– У вас сначала был чемпионат Испании, потом сразу Евро, а сейчас вы уже снова на сборах. В отпуск удалось сгонять?
– Да, был с друзьями в Греции и с семьей на севере Испании. Две недельки отдохнул. Всё-таки иногда нужно отключаться. Тем более после такого болезненного вылета с Евро.
– Обычно футболисты говорят: «После окончания матча сразу думают о новой игре». Но ведь после Дании невозможно было выкинуть такое из головы?
– Да, осадок остаётся. Хотя всё равно стараешься забыть и уже настраиваться на новый сезон.
– Почему для нас Евро-2020 сложился настолько хуже, чем ЧМ-2018?
– (вздыхает) Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли её выполнить.
– По поводу установки. Многие критиковали сборную за прямолинейный футбол – навесы на Дзюбу. О необходимости менять стиль говорил и сам Артем.
– У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить. Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный.
Фото: Dmitry Lovetsky/Getty Images
– В матче с Бельгией вы вышли на замену, но потом вас вернули на скамейку. Это первая обратная замена в вашей карьере?
– По-моему, нет. Надо такое принять и отпустить. На этом футбол и жизнь не заканчиваются.
– Некоторые тренеры стараются не производить обратных замен. Черчесов же это делает периодически. Сразу пошли шутки, что вы вошли в клуб Мостового.
– Это вопрос к тренеру, а не ко мне.
– Вопрос к вам: обидно ли оказываться в такой ситуации?
– Конечно, неприятно. Как это может быть не обидно? Но надо сжимать кулачки и идти вперёд – всех рвать, чтобы такого больше не было.
– Черчесов говорил, что собрал команду в Новогорске после вылета с Евро. Вас тоже не отпустили в Испанию?
– Нет, я вернулся вместе с командой и был на собрании.
– Что там говорилось?
– Всё было корректно. Просто Саламыч хотел немного нас взбодрить и посмотреть вперёд, чтобы мы уже думали о следующих сборах.
– Более мощный разговор был в раздевалке после поражения от Бельгии. Почему?
– Мы же провалили игру. Такого не должно быть.
– Вы ведь проиграли первой команде в рейтинге ФИФА. Весьма ожидаемо.
– Понятно, что могли проиграть, но не так, словно сдаёмся. Сами себе пару голов привезли. Конечно, тяжело играть против таких команд, которые сразу наказывают за ошибки, а тебе дают буквально один момент за матч.
– После увольнения Черчесова вы публично поблагодарили его за работу. Почему посчитали нужным это сделать?
– При нём я больше всего играл в сборной, а ещё только при нём забивал. Посчитал нужным отблагодарить за доверие. Оно ведь было. Понятно, что ты обижаешься, если не играешь, но есть и прошлое. Мне кажется, что так поступать правильно.
– Вы заметили, что стали первым из футболистов сборной, кто его поблагодарил?
– Я не думал о том, что кто-то другой сделал или нет.
– После статей о том, что Черчесова не поблагодарил ни один из игроков сборной, вам не приходило просьб поддержать его публично?
– Прессу я не читал, и меня никто не просил. Мне захотелось – я написал.
– Насколько увольнение Черчесова стало неожиданным?
– В футболе всё возможно. Станислав Саламович и его штаб проделали огромную работу за эти годы. Нужно сказать спасибо за всё. Ожидаемо ли? Мы сыграли неважно на Евро. Наверное, можно было такое ожидать.
– Последнее про Евро. Удалось пообщаться с партнером по «Валенсии» Вассом?
– Да, мы же дружим. После матча говорили около 20 минут. В том числе об игре. Я поздравил его, потому что датчане выдали отличный матч. В результате вообще далеко прошли.
– Вы ведь с Вассом вместе смотрели жеребьевку Евро?
– Да. Мы были в нашем большом массажном кабинете – там по ТВ показывали жеребьевку.
– После ситуации с Эриксеном думали написать Вассу со словами поддержки?
– Если честно, то думал, но решил не беспокоить лишний раз. Всё равно примерно через 10 дней увидимся и поговорим. Конечно, они сильно напугались, когда с партнёром такое случилось. Слава богу, что он жив и здоров.
– Показалось, что эта ситуация во многом сплотила команду. Васс об этом не говорил?
– Нет, но мне кажется, что так и есть. У них вообще сплоченная команда. Васс упоминал, что они постоянно собираются – то игры смотреть, то ещё что-то. Молодцы, добились хорошего результата, хоть и проиграли первые два матча.
– В Испании пишут, что тренер «Валенсии» Бордалас заявил, что не рассчитывает на вас.
– Это неправда.
– А новости об интересе «Хетафе» к вам?
– Тоже.
– Вы уверены в том, что начнёте новый сезон в «Валенсии»?
– В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает – я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.
– За вашу карьеру наверняка вами интересовались российские клубы. Был момент, когда вы оказывались близки к трансферу в РПЛ и прям думали об этом?
– Думать – думал, а близок не был вроде никогда.
– Принципиальная позиция?
– Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги. Если я уже тут играю, то почему мне не пользоваться этой возможностью?
– После окончания карьеры будете жить в Испании или России?
– Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всё-таки я тут вырос, мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провёл в Испании и планирую остаться тут.
– Где вы выучили гимн России, если всю жизнь провели в Испании?
– Помню, когда я играл за молодёжную сборную, то в прессе писали, что я – единственный, кто не поёт гимн. Я нашёл его в YouTube и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил. На следующий сбор с молодёжной командой поехал, уже зная гимн.
– Есть мысли о том, чтобы заканчивать карьеру в России?
– Ну да, мысли такие присутствуют. Хотя пока силы ещё есть, хотел бы играть тут. Посмотрим, как бог даст.
– Кстати, о боге. Вы не так давно в «Инстаграме» опубликовали цитату: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Почему именно этот отрывок из Библии?
– Мне нравится послание. У каждого человека свои трудности в жизни. Кто-то обращается за помощью к психологии, а я – на бога уповаю.
– Вы с детства верующий?
– Это, скорее, пришло с опытом, с ситуациями в жизни, а не из-за того, что меня так приучили. Когда трудно, человек ищет ответы на свои вопросы. В православии в христианстве их можно найти. Об этом не хочется много говорить, потому что у всех свои представления и свои заморочки в голове. Главное, что мне это помогает идти вперёд.
– А в каких ситуациях? Речь про тяжелые травмы?
– У каждого своё. У меня были травмы, у кого-то что-то с женой идёт не так или болезнь какая-нибудь. Важно, чтобы в такие моменты с тобой была сила и что-то успокаивало душу.
– Вы подвержены травмам больше, чем многие футболисты. Пытались разобраться, почему так происходит?
– Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всё на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают.
– Вы привились от коронавируса?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю. Как-то так получилось.
– «Валенсия» лояльно к этому относится?
– Абсолютно. Ничего не требуют. Кто хочет – тот может.
– Про вас Флорентино Перес ничего плохого не говорил?
– Ха-ха! Не знаю, не знаю. Если и сказал, то ничего страшного.
– Когда вы были в «Реале» и видели Переса – каким он вам казался?
– Простым. Мне было с ним комфортно общаться.
– То, что футболисты – эгоисты, это частично правда?
– Да мы все эгоистично думаем. Могу за себя сказать. Даже если команда побеждает, но ты не играешь, то нельзя быть полностью довольным. Если человек счастлив на 100% в такой ситуации, то в нём что-то не так. Это моё мнение. Может, я неправ. Футболист всегда должен оставаться голодным до игр, тренировок и побед. Не играю? Блин, значит, надо доказать сначала себе, а потом и тренеру, что меня нужно ставить.
Фото: Denis Doyle/Getty Images
– Если бы Роналду не брал так смело и эгоистично игру на себя, то мы бы лишились суперфутболиста?
– Конечно. 36 лет, а он продолжает забивать по 50 голов за сезон. Просто машина!
– Идея с Суперлигой. Вы вообще понимали, что происходило?
– Если честно, то нет.
– А что футболисты говорили между собой?
– Эта тема была два дня. Даже не успели толком обсудить.
***
– Что вообще вас способно отвлечь от футбола?
– Мне нравится, когда ко мне приезжает семья. Или когда друзья навещают. У меня дом в Валенсии. В последнее время многое позакрывалось, все сидят у себя, и я уже привык к этому. Мне даже нравится.
– Дом на берегу?
– Нет. Ближе к базе, чтобы быстрее добираться.
– Последние фильмы и сериалы, которые понравились?
– Недавно смотрел сериал «Ведьмак». А из фильмов назову «Хижину» – хорошее христианское кино. Тяжеловатое, но с глубоким смыслом.
– Вы говорили, что любите водить машину. Давно за рулем?
– В 18 лет получил права. Шофёр мне точно не требуется. Тем более у нас пробок нет, доезжаю быстро – всё в кайф.
– Случались большие поездки?
– Прошлым летом ездил на автомобиле Volkswagen из Валенсии в Мадрид, где живёт семья. Оттуда в Хихон – это север Испании, где мой отец играл. У нас там дом, и мы заехали отдохнуть. Затем снова в Мадрид, а оттуда в Марбелью, которая уже на юге Испании. Там близкий друг, который мне как брат. Побыл с ним три дня и вернулся обратно в Валенсию. Около 2 тысяч километров получилось. Неплохо так прокатился.
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