«Нашёл гимн в YouTube и заставил себя его выучить». Первое интервью с Черышевым после Евро

Денис Черышев редко общается с российскими СМИ. Об этом интервью нам удалось договориться благодаря нашим друзьям из Volkswagen. Бренд является официальным автомобильным партнером сборной России по футболу и прошедшего Евро-2020. Кроме того, в 2020 году он передал Денису премиальный внедорожник Volkswagen Touareg для комфортного передвижения. Мы воспользовались случаем и обсудили с российским полузащитником не только чемпионат Европы, но и «Валенсию», и даже Флорентино Переса.

– У вас сначала был чемпионат Испании, потом сразу Евро, а сейчас вы уже снова на сборах. В отпуск удалось сгонять?

– Да, был с друзьями в Греции и с семьей на севере Испании. Две недельки отдохнул. Всё-таки иногда нужно отключаться. Тем более после такого болезненного вылета с Евро.

– Обычно футболисты говорят: «После окончания матча сразу думают о новой игре». Но ведь после Дании невозможно было выкинуть такое из головы?

– Да, осадок остаётся. Хотя всё равно стараешься забыть и уже настраиваться на новый сезон.

– Почему для нас Евро-2020 сложился настолько хуже, чем ЧМ-2018?

– (вздыхает) Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли её выполнить.

– По поводу установки. Многие критиковали сборную за прямолинейный футбол – навесы на Дзюбу. О необходимости менять стиль говорил и сам Артем.

– У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить. Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный.

Фото: Dmitry Lovetsky/Getty Images

– В матче с Бельгией вы вышли на замену, но потом вас вернули на скамейку. Это первая обратная замена в вашей карьере?

– По-моему, нет. Надо такое принять и отпустить. На этом футбол и жизнь не заканчиваются.

– Некоторые тренеры стараются не производить обратных замен. Черчесов же это делает периодически. Сразу пошли шутки, что вы вошли в клуб Мостового.

– Это вопрос к тренеру, а не ко мне.

– Вопрос к вам: обидно ли оказываться в такой ситуации?

– Конечно, неприятно. Как это может быть не обидно? Но надо сжимать кулачки и идти вперёд – всех рвать, чтобы такого больше не было.

– Черчесов говорил, что собрал команду в Новогорске после вылета с Евро. Вас тоже не отпустили в Испанию?

– Нет, я вернулся вместе с командой и был на собрании.

– Что там говорилось?

– Всё было корректно. Просто Саламыч хотел немного нас взбодрить и посмотреть вперёд, чтобы мы уже думали о следующих сборах.

– Более мощный разговор был в раздевалке после поражения от Бельгии. Почему?

– Мы же провалили игру. Такого не должно быть.

– Вы ведь проиграли первой команде в рейтинге ФИФА. Весьма ожидаемо.

– Понятно, что могли проиграть, но не так, словно сдаёмся. Сами себе пару голов привезли. Конечно, тяжело играть против таких команд, которые сразу наказывают за ошибки, а тебе дают буквально один момент за матч.

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– После увольнения Черчесова вы публично поблагодарили его за работу. Почему посчитали нужным это сделать?

– При нём я больше всего играл в сборной, а ещё только при нём забивал. Посчитал нужным отблагодарить за доверие. Оно ведь было. Понятно, что ты обижаешься, если не играешь, но есть и прошлое. Мне кажется, что так поступать правильно.

– Вы заметили, что стали первым из футболистов сборной, кто его поблагодарил?

– Я не думал о том, что кто-то другой сделал или нет.

– После статей о том, что Черчесова не поблагодарил ни один из игроков сборной, вам не приходило просьб поддержать его публично?

– Прессу я не читал, и меня никто не просил. Мне захотелось – я написал.

– Насколько увольнение Черчесова стало неожиданным?

– В футболе всё возможно. Станислав Саламович и его штаб проделали огромную работу за эти годы. Нужно сказать спасибо за всё. Ожидаемо ли? Мы сыграли неважно на Евро. Наверное, можно было такое ожидать.

– Последнее про Евро. Удалось пообщаться с партнером по «Валенсии» Вассом?

– Да, мы же дружим. После матча говорили около 20 минут. В том числе об игре. Я поздравил его, потому что датчане выдали отличный матч. В результате вообще далеко прошли.

– Вы ведь с Вассом вместе смотрели жеребьевку Евро?

– Да. Мы были в нашем большом массажном кабинете – там по ТВ показывали жеребьевку.

– После ситуации с Эриксеном думали написать Вассу со словами поддержки?

– Если честно, то думал, но решил не беспокоить лишний раз. Всё равно примерно через 10 дней увидимся и поговорим. Конечно, они сильно напугались, когда с партнёром такое случилось. Слава богу, что он жив и здоров.

– Показалось, что эта ситуация во многом сплотила команду. Васс об этом не говорил?

– Нет, но мне кажется, что так и есть. У них вообще сплоченная команда. Васс упоминал, что они постоянно собираются – то игры смотреть, то ещё что-то. Молодцы, добились хорошего результата, хоть и проиграли первые два матча.

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– В Испании пишут, что тренер «Валенсии» Бордалас заявил, что не рассчитывает на вас.

– Это неправда.

– А новости об интересе «Хетафе» к вам?

– Тоже.

– Вы уверены в том, что начнёте новый сезон в «Валенсии»?

– В команде новый тренер, идут сборы, нужно всё доказывать на тренировках. У меня контракт ещё на год. Меня здесь всё устраивает – я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

– За вашу карьеру наверняка вами интересовались российские клубы. Был момент, когда вы оказывались близки к трансферу в РПЛ и прям думали об этом?

– Думать – думал, а близок не был вроде никогда.

– Принципиальная позиция?

– Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги. Если я уже тут играю, то почему мне не пользоваться этой возможностью?

– После окончания карьеры будете жить в Испании или России?

– Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всё-таки я тут вырос, мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провёл в Испании и планирую остаться тут.

– Где вы выучили гимн России, если всю жизнь провели в Испании?

– Помню, когда я играл за молодёжную сборную, то в прессе писали, что я – единственный, кто не поёт гимн. Я нашёл его в YouTube и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил. На следующий сбор с молодёжной командой поехал, уже зная гимн.

– Есть мысли о том, чтобы заканчивать карьеру в России?

– Ну да, мысли такие присутствуют. Хотя пока силы ещё есть, хотел бы играть тут. Посмотрим, как бог даст.

– Кстати, о боге. Вы не так давно в «Инстаграме» опубликовали цитату: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Почему именно этот отрывок из Библии?

– Мне нравится послание. У каждого человека свои трудности в жизни. Кто-то обращается за помощью к психологии, а я – на бога уповаю.

– Вы с детства верующий?

– Это, скорее, пришло с опытом, с ситуациями в жизни, а не из-за того, что меня так приучили. Когда трудно, человек ищет ответы на свои вопросы. В православии в христианстве их можно найти. Об этом не хочется много говорить, потому что у всех свои представления и свои заморочки в голове. Главное, что мне это помогает идти вперёд.

– А в каких ситуациях? Речь про тяжелые травмы?

– У каждого своё. У меня были травмы, у кого-то что-то с женой идёт не так или болезнь какая-нибудь. Важно, чтобы в такие моменты с тобой была сила и что-то успокаивало душу.

– Вы подвержены травмам больше, чем многие футболисты. Пытались разобраться, почему так происходит?

– Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всё на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают.

– Вы привились от коронавируса?

– Нет.

– Почему?

– Не знаю. Как-то так получилось.

– «Валенсия» лояльно к этому относится?

– Абсолютно. Ничего не требуют. Кто хочет – тот может.

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– Про вас Флорентино Перес ничего плохого не говорил?

– Ха-ха! Не знаю, не знаю. Если и сказал, то ничего страшного.

– Когда вы были в «Реале» и видели Переса – каким он вам казался?

– Простым. Мне было с ним комфортно общаться.

– То, что футболисты – эгоисты, это частично правда?

– Да мы все эгоистично думаем. Могу за себя сказать. Даже если команда побеждает, но ты не играешь, то нельзя быть полностью довольным. Если человек счастлив на 100% в такой ситуации, то в нём что-то не так. Это моё мнение. Может, я неправ. Футболист всегда должен оставаться голодным до игр, тренировок и побед. Не играю? Блин, значит, надо доказать сначала себе, а потом и тренеру, что меня нужно ставить.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

– Если бы Роналду не брал так смело и эгоистично игру на себя, то мы бы лишились суперфутболиста?

– Конечно. 36 лет, а он продолжает забивать по 50 голов за сезон. Просто машина!

– Идея с Суперлигой. Вы вообще понимали, что происходило?

– Если честно, то нет.

– А что футболисты говорили между собой?

– Эта тема была два дня. Даже не успели толком обсудить.

***

– Что вообще вас способно отвлечь от футбола?

– Мне нравится, когда ко мне приезжает семья. Или когда друзья навещают. У меня дом в Валенсии. В последнее время многое позакрывалось, все сидят у себя, и я уже привык к этому. Мне даже нравится.

– Дом на берегу?

– Нет. Ближе к базе, чтобы быстрее добираться.

– Последние фильмы и сериалы, которые понравились?

– Недавно смотрел сериал «Ведьмак». А из фильмов назову «Хижину» – хорошее христианское кино. Тяжеловатое, но с глубоким смыслом.

– Вы говорили, что любите водить машину. Давно за рулем?

– В 18 лет получил права. Шофёр мне точно не требуется. Тем более у нас пробок нет, доезжаю быстро – всё в кайф.

– Случались большие поездки?

– Прошлым летом ездил на автомобиле Volkswagen из Валенсии в Мадрид, где живёт семья. Оттуда в Хихон – это север Испании, где мой отец играл. У нас там дом, и мы заехали отдохнуть. Затем снова в Мадрид, а оттуда в Марбелью, которая уже на юге Испании. Там близкий друг, который мне как брат. Побыл с ним три дня и вернулся обратно в Валенсию. Около 2 тысяч километров получилось. Неплохо так прокатился.

***

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