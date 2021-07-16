Скандальные цитаты Флорентино Переса ничего не значат. А сам «слив» — просто чушь

В последние дни было трудно увернуться от новостей о слитых высказываниях Флорентино Переса. Слив такого масштаба, при этом с такой громкой начинкой и тем более подтверждённый пострадавшей стороной – это действительно тянет на сенсацию.

На всякий случай – и очень коротко – о предыстории того, что произошло. Газета El Confidencial в течение двух дней опубликовала несколько записей частных разговоров с Флорентино Пересом, в которых он безапелляционно разносит некоторых игроков и тренеров «Реала». Записи старые, сделаны между 2006-м (самая ранняя) и 2012-м (самая поздняя) годами. Клуб подтвердил подлинность и назвал имя человека, который их сделал. Это журналист Хосе Антонио Абельян, который несколько лет шантажировал клуб, угрожая опубликовать записи, если ему не заплатят € 10 млн. Клуб отказался платить, записи всплыли только сейчас. Сам Абеллан отрицает, что хотел продать записи.

Исходя только из этой информации, уже можно сделать вывод: категоричные суждения в резкой форме – это не что-то исключительное для Переса. Нет, если его разговоры были записаны несколько раз на протяжении нескольких лет подряд и везде он говорит в одном и том же узнаваемом стиле, то надо признать, что ему это в принципе свойственно.

Ещё один важный вывод – кажется, Перес не уважает не только Роналду, Касильяса и Рауля: он не уважает вообще никого из футболистов. И он говорит об этом прямо в том же фрагменте от 2006 года, в котором утверждает, что Касильяс – не вратарь для «Реала». Вот эта мысль (в переводе она обычно не встречается, приведу целиком): «Игроки – ужасные эгоисты, на них ни в чём нельзя положиться. Если ты рассчитываешь на них, это глупость, потому что они кинут тебя. Я ужасного мнения о футболистах». Пересу просто не нравятся люди из индустрии, к которой принадлежит и он сам. И в частных разговорах он не стесняется в выражениях, чтобы донести эту мысль.

«Касильяс не семи пядей во лбу. И не вратарь для «Реала». И вообще «плохой вратарь – слишком маленький». «Рауль – аферист, заноза». «Дель Боске не умеет тренировать». «Роналду – «псих», как и Моуринью, оба «оторваны от реальности». Какое впечатление производят эти фразы?

Во-первых, они не слишком умны. Смеяться над назначением дель Боске в сборную Испании – так себе решение, особенно когда уже знаешь, что он с ней выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Но и до того тоже: речь о тренере, который в «Реале» дважды выиграл чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов. О месте Рауля и Касильяса в истории можно спорить, но они точно не аферисты. И да, оторванность Роналду от реальности – одна из причин, по которым он в 36 лет забивает больше молодых звёзд, а оторванный от реальности Моуринью смог вырвать чемпионство у пиковой «Барселоны» Хосепа Гвардиолы.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

А во-вторых, они были сказаны в частной беседе. Составлять мнение о публичном человеке по тем высказываниям, которые не предназначались для всех – не умнее, чем говорить, что дель Боске – не тренер. Почему? Потому что не с чем сравнивать. Мы не знаем, что говорят другие.

Что в личных беседах говорили в семье Аньелли о семье Моратти? Вспомните Кальчополи и представьте. Что говорил Ули Хёнесс о ком угодно (ох, тут можно далеко зайти)? Арсен Венгер и Жозе Моуринью — хорошая пара? А если бы их прослушивали? А что говорит Эд Вудворд о Поле Погба после очередного раунда переговоров о контракте? Боюсь даже предположить, потому что как бы там не оказалось расизма… Теперь действительно острый вопрос: что если вдруг в личных беседах Юрген Клопп – не милый и обаятельный, а циничный и недобрый? Кстати, что говорит Криштиану Роналду о Лео Месси?

Мы не знаем. Частные разговоры потому и называются частными – о них всем знать не нужно.

От президента футбольного клуба не требуется быть приятным человеком. Требуется быть компетентным президентом. Перес уволил дель Боске и назначил вместо него Карлуша Кейруша – этот факт посерьёзнее сливов в прессу. Но, с другой стороны, президент, при котором клуб по пять раз выиграл чемпионат и Лигу чемпионов (хотя именно в годы его правления случилась самая сильная «Барселона» в истории) – точно не так уж плох.

Компетентность — вот что имеет значение. А что он за человек? Кхм, ну кроме того, что и так было, в общем, понятно, насколько это вообще важно?

Кого-то интересует, что за человек в жизни президент «Атлетико» Энрике Сересо? Или тот же Диего Симеоне? Кстати, китайский экс-президент «Милана» оказался мошенником. И что? Он не был так эффективен, как Сильвио Берлускони, при котором клуб доминировал в Европе. Когда болельщики «Милана» ностальгируют о временах Берлускони, их не особо смущают вечеринки «бунга-бунга». Не нужно лишнего морализаторства.

То, как «Реал» прощался с Йерро, Раулем и Касильясом, красноречивее любых слов. Клуб легко отпускает своих легенд. Возможно, чтобы не позволять игрокам нарушать иерархию своим авторитетом. Возможно, из зависти Переса к их влиянию. Неважно, в любом случае расставания проходили некрасиво, и это такая же неотъемлемая часть истории Переса, как 20 с лишним трофеев.

Факты, тем более громкие и значительные, важнее слитых фраз, сказанных не для всех. Уже только это достаточная причина не считать публикации El Confidencial чем-то особенно важным. Но есть и ещё одна причина. Вообще-то это даже нельзя назвать «сливом».

«Фигу? Редкий [чудак] — такой же, как Рауль. Они вдвоём имеют раздевалку как хотят. Бедняга Висенте вообще не вмешивается». Это выглядит, как ещё одна недавняя новость, которую вы случайно не прочитали или которую ещё не перевели на русский язык. Но это не так.

Эта фраза – цитата из книги «Нападение на «Реал»: 838 дней и ночей на пределе». Автор книги – Хосе Антонио Абельян, в соавторстве с Анаклето Родригесом. Книга опубликована в 2015 году. После того как Абельян не смог (или не захотел) продать свои записи, он выпустил книгу, посвящённую внутренней кухне «Реала» и тайным интригам между Флорентино Пересом и Рамоном Кальдероном. В ней использованы те же отрывки, которые сейчас публикует El Confidencial, про «аферистов» Рауля с Касильясо, и про Касильяса отдельно, и про дель Боске, и про необходимость «захватить» газету Marca, чтобы влиять на СМИ. Есть и многое другое. Например, что Перес мечтал об атаке Роналду – Бензема – Месси и всерьёз думал о выплате колоссальных отступных. Если владеете испанским, можете почитать, книга продаётся на «Амазоне» за € 9,5, но есть и в открытом доступе, вот ссылка.

Книга позиционируется как дневник, но написана в жанре мелодраматичного шпионского триллера: «На встрече со мной Рауль так часто оглядывался, что у меня возникло убеждение, будто за ним следят агенты ЦРУ и КГБ. Он говорил тихо и не раз повторял, что на кону сама жизнь». На всякий случай напомню, что сейчас Рауль работает тренером молодёжки «Реала». Ну, по крайней мере, он выжил.

Там же описание финансовых махинаций при продаже абонементов и распределении спонсорских контрактов, а ещё фальсификации на президентских выборах (для разнообразия, в пользу Кальдерона). Всё это появилось в открытом доступе шесть лет назад.

Но именно вдруг сейчас стало очень важно, что Перес сказал о дель Боске 15 лет назад. Журналистика, не говоря о журналистских расследованиях, устроена по-другому. А это просто чушь. Старое грязное бельё, с которого пришлось сдувать пыль, потому что нового — не завезли.

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