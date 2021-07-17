«Зенит» — «Локомотив». Онлайн. Соскучились по российскому футболу?

Привет, друзья! Не успели мы как следует отойти от Евро-2020, как пришла пора чемпионата России. Сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок. Сегодня, 17 июля, чемпион России «Зенит» встретится в Калининграде с победителем Кубка страны «Локомотивом». Кто станет обладателем первого трофея? Присоединяйтесь к нашему онлайну — будет интересно.