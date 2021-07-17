«Зенит» — «Локомотив». Онлайн. Соскучились по российскому футболу?

Привет, друзья! Не успели мы как следует отойти от Евро-2020, как пришла пора чемпионата России. Сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок. Сегодня, 17 июля, чемпион России «Зенит» встретится в Калининграде с победителем Кубка страны «Локомотивом». Кто станет обладателем первого трофея? Присоединяйтесь к нашему онлайну — будет интересно.
👇 Дмитрий Зимин считает, что нынешний сезон получится для «Зенита» очень сложным. У соперников есть хорошая возможность оставить питерцев без чемпионского титула. А что думаете вы по этому поводу?
🔝 Если вы ещё по каким-то причинам не читали наш эксклюзив с легендой «Зенита» Андреем Аршавиным, то самое время сделать это. Там много всего интересного.
Где смотреть онлайн матч «Зенит» — «Локомотив»
📺 Посмотреть трансляцию матча за Суперкубок России можно на Первом канале. Прямой эфир начнётся в 18:50 мск.
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