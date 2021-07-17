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«Зенит» — «Локомотив», прямая трансляция матча, Суперкубок России, онлайн матча «Зенит» — «Локомотив», 17 июля 2021

«Зенит» — «Локомотив». Онлайн. Соскучились по российскому футболу?
Андрей Буров Кирилл Закатченко
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«Зенит» — «Локомотив». Онлайн
Аудио-версия:
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Подробности матча за первый трофей сезона.

Привет, друзья! Не успели мы как следует отойти от Евро-2020, как пришла пора чемпионата России. Сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок. Сегодня, 17 июля, чемпион России «Зенит» встретится в Калининграде с победителем Кубка страны «Локомотивом». Кто станет обладателем первого трофея? Присоединяйтесь к нашему онлайну — будет интересно.

Суперкубок России. Финал
17 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Live Кирилл Закатченко

👇 Дмитрий Зимин считает, что нынешний сезон получится для «Зенита» очень сложным. У соперников есть хорошая возможность оставить питерцев без чемпионского титула. А что думаете вы по этому поводу?

У «Зенита» проблемы. Идеальный момент для Москвы, чтобы вернуть золото? У «Зенита» проблемы. Идеальный момент для Москвы, чтобы вернуть золото?
10:08 Кирилл Закатченко

🔝 Если вы ещё по каким-то причинам не читали наш эксклюзив с легендой «Зенита» Андреем Аршавиным, то самое время сделать это. Там много всего интересного.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
10:05 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матч «Зенит» — «Локомотив»

📺 Посмотреть трансляцию матча за Суперкубок России можно на Первом канале. Прямой эфир начнётся в 18:50 мск.

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Теги Футбол РПЛ ФК Зенит ФК Локомотив •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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