У «Зенита» проблемы. Идеальный момент для Москвы, чтобы вернуть золото?

У «Зенита» много проблем. В такой ситуации команда не оказывалась с 2018-го, когда Сергей Семак только пришёл и долго разбирался с кадровым наследием Роберто Манчини. Не будем трогать коронавирусный период, тогда сложности воз-никали у всех. Но в этот раз и правда слабо верится, что у Питера получится забрать четвёртый титул подряд.

Дело не во внутренних конфликтах, эмоциональной усталости игроков от тренера и даже не в том, что соперники стали сильнее. Я неделю наблюдал за тренировками команды в Австрии, и показалось, что атмосфера внутри максимально доброжелательная. Но уж слишком много факторов, которые могут помешать превратить позитив в реальные результаты.



Первое – трансферы. Любая команда нуждается в обновлении. Два последних игрока основы перешли в «Зенит» в 2020-м – Ловрен и Вендел. Но костяк чемпионской команды собирался ещё по ходу сезона 2018/19 – пришли Азмун, Барриос, Ракицкий, позже купили Дугласа и Караваева. Для РПЛ все эти игроки – топ-уровень. Но смущает то, что за это время никто так и не ушёл в топ-чемпионат. Значит, им здесь мегакомфортно. Следовательно – останавливается прогресс. А как итог – ухудшатся результаты. «Зениту» необходима пара новых футболистов взамен нынешним. Полагаю, что Семак не будет держаться практически ни за кого из легионеров. Он понимает, что они уже дали команде максимум, поэтому пора начинать новый цикл. Проблема в другом – в клуб на них не приходят хорошие предложения. Если бы за Азмуна кто-то дал 20+ миллионов евро, Семак вряд ли возражал бы, то же самое касается Барриоса и Дриусси. Их с удовольствием проводили бы в аэропорт, а на полученные деньги купили других лидеров.



Но сейчас ситуация такова: нельзя купить легионера, не избавившись от имеющегося. Российский рынок для «Зенита» также недоступен из-за высоких цен. Поэтому и приходится всеми силами искать клуб для Мамманы, чтобы с чего-то начать. Вот только его уход глобально ничего не изменит. На контрактах всё равно останется во-семь легионеров – максимум для заявки в РПЛ. И их уже так просто никуда не денешь.



Не исключаю, что этим летом у «Зенита» вообще не будет покупок. Хотя с Клаудиньо уже обо всём договорились. Но и он не будет ждать, пока клуб кого-то продаст. Вы-берет другой вариант, ведь предложения есть не только из России.

За две недели до Суперкубка «Зенит» официально лишился и основного вратаря. В штабе рассчитывали, что Андрей Лунёв всё-таки примет финальное предложение и переподпишет соглашение. Но он выбрал «Байер». Начинать сезон с Михаилом Кержаковым в качестве основного рискованно, учитывая его последние травмы. А за ним только 18-летний Одоевский. Насколько я понимаю, Семак пока не готов использовать его в качестве полноценной альтернативы, несмотря на весь талант. Лучший сценарий для молодого голкипера – уйти на сезон в аренду в клуб РПЛ, где он сможет играть. Но тогда в любом случае нужен опытный голкипер. Интересным выглядит вариант с приходом Беленова из «Уфы». Впрочем, едва ли Шамиль Гази-зов с лёгкостью отпустит основного вратаря. Других вратарей за небольшие деньги, с невысокой зарплатой и опытом найти очень сложно.



А теперь давайте добавим к этому странный календарь, при котором «Зенит» четыре из пяти первых матчей играет на выезде, и очередные завышенные ожидания от Лиги чемпионов с последующей критикой – и на выходе получим мрачные перспективы. Идеальный момент для Москвы, чтобы вернуть золото усилиями «Спартака», «Локомотива» или ЦСКА.

Но если Семак вновь проявит чудеса дипломатии, выбьет усиление, а ещё окажется лучше всех в чемпионате России и залетит в плей-офф Лиги чемпионов, то руководству точно придётся всерьёз подумать о том, чтобы применить в клубе концепцию Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Наделить Сергея полномочиями менеджера и дать максимальную свободу.



Хуже точно не будет.