Бердыев может возглавить сборную России. Где он был последние два года?

Кажется, в вопросе нового главного тренера сборной России появляется некоторая определённость. Телеграм-канал Baza сегодня сообщил, что бывший наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев вылетел из Казахстана и в скором времени проведёт встречу с руководством РФС. Учитывая, что президент союза Александр Дюков собирается назначить нового тренера сборной в течение ближайшей недели, шансы на договорённость выглядят неплохими.

Но где был Бердыев последние два года? Новости про него стали появляться редко, и ведёт он себя довольно тихо. Разбираемся, куда пропал кандидат в сборную России.

Что делал Бердыев после ухода из «Рубина»?

Летом 2019 года Бердыев покинул «Рубин» после второго пришествия. Клуб, испытывавший финансовые трудности, был недоволен высокой зарплатой тренера (3 млн евро в год), да и результаты команды такие траты не оправдывали. Есть в этой истории и загадка — писали, что Бердыев был готов сократить оклад до 300 тысяч, но у руководства «Рубина» нашлись и другие претензии к тренеру. Спустя месяц Курбан Бекиевич оборвал последние связи с клубом, перестав быть его совладельцем.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С момента ухода из «Рубина» прошло совсем немного времени, а Бердыев уже стал кандидатом в другой клуб РПЛ. В июле того же года написали, что специалист может возглавить московское «Динамо». Команду в тот момент тренировал Дмитрий Хохлов, и руководство было не в восторге от результатов. Но в итоге он остался при должности.

В сентябре 2019-го у Олега Кононова всё сыпалось в «Спартаке», и появились слухи, что клуб может вернуться к кандидатуре Бердыева, с которым велись переговоры ещё в 2016-м. Курбан Бекиевич всё быстро опроверг.

«Несколько дней назад в прессе появилась информация, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ. Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вёл переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», — заявил он Sport24.



Затишье продлилось недолго — в ноябре Бердыев оказался близок к тому, чтобы возглавить «Сочи». Клуб тогда как раз уволил Александра Точилина. Но произошло то, что случалось до этого не один раз: с Бердыевым не договорились, и команду стал тренировать Владимир Федотов.



После этого Бердыев ушёл в тень. Среди клубов РПЛ не было тех, кто расставался со своим тренером и видел в нём нового наставника. Спустя год после истории с «Сочи», в ноябре 2020-го, случилось дежавю — Бердыев снова стал кандидатом в «Динамо». Бело-голубые в итоге выбрали Сандро Шварца, а член совета директоров Сергей Степашин и вовсе заявил, что «Бердыева кто-то придумал».

Однако журналист и блогер Василий Уткин косвенно подтвердил, что экс-наставник «Рубина» реально претендовал на пост: «В «Динамо», очевидно, было две партии, и одна из них была за Бердыева. Я не знаю, кто её олицетворял, кто за это голосовал и кто это продавливал. Тем не менее, это решение не прошло».

Бердыев, у которого в очередной раз не сложилось с назначением в клуб РПЛ, пропал из инфополя на полгода. В марте 2021-го он внезапно приехал на сбор «КАМАЗа», выступавшего в ПФЛ. В клубе всех быстро успокоили и заверили, что Бердыев согласился проконсультировать штаб команды и ни о каком контракте речи не шло.



Зато в мае Бердыев наконец официально нашёл место работы. Он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». С казахстанским клубом тренер был хорошо знаком, поскольку уже трудился там в 90-е. Бердыев был призван работать в трёх направлениях: сопровождение и консультация основного состава, академии «Кайрата» и проекта одноимённого клуба в Москве.

Что со штабом Бердыева?

Тут есть трудности. У Бердыева давно собрался тренерский штаб, который он неизменно перевозил с собой из клуба в клуб. За два года, в течение которых специалист был без команды, не все помощники оставались без работы. Например, «вечный» и незаменимый Виталий Кафанов сейчас трудится у Валерия Карпина в «Ростове». По-прежнему доступны Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев, но достаточно ли этого для Бердыева? Неизвестно.

Между тем, Бердыев уже претендовал на пост главного тренера сборной России. Это было в 2016 году. Сборная громко провалилась на чемпионате Европы, из команды ушёл Леонид Слуцкий, и РФС предстояло выбрать нового тренера. Бердыев, за которым охотились «Спартак» и «Локомотив», был один из основных кандидатов.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко (на тот момент президент РФС. — Прим. «Чемпионата»). Выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — рассказывал Бердыев.

Чем всё закончилось, вы прекрасно знаете. Сборную возглавил Черчесов, дальше были противоречивые товарищеские (извините, контрольные) матчи, ошеломительный результат на домашнем чемпионате мира, средний — в Лиге наций, и, наконец, провал на Евро-2020. Будет иронией судьбы, если именно Бердыев заменит отправленного в отставку Черчесова.