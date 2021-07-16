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Курбан Бердыев – кандидат на пост главного тренера сборной России, где он был после ухода из «Рубина»

Бердыев может возглавить сборную России. Где он был последние два года?
Михаил Рождественский
Бердыев может возглавить сборную России
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У одного из самых успешных российских тренеров несколько раз срывались назначения в клубы РПЛ.

Кажется, в вопросе нового главного тренера сборной России появляется некоторая определённость. Телеграм-канал Baza сегодня сообщил, что бывший наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев вылетел из Казахстана и в скором времени проведёт встречу с руководством РФС. Учитывая, что президент союза Александр Дюков собирается назначить нового тренера сборной в течение ближайшей недели, шансы на договорённость выглядят неплохими.

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Но где был Бердыев последние два года? Новости про него стали появляться редко, и ведёт он себя довольно тихо. Разбираемся, куда пропал кандидат в сборную России.

Что делал Бердыев после ухода из «Рубина»?

Летом 2019 года Бердыев покинул «Рубин» после второго пришествия. Клуб, испытывавший финансовые трудности, был недоволен высокой зарплатой тренера (3 млн евро в год), да и результаты команды такие траты не оправдывали. Есть в этой истории и загадка — писали, что Бердыев был готов сократить оклад до 300 тысяч, но у руководства «Рубина» нашлись и другие претензии к тренеру. Спустя месяц Курбан Бекиевич оборвал последние связи с клубом, перестав быть его совладельцем.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С момента ухода из «Рубина» прошло совсем немного времени, а Бердыев уже стал кандидатом в другой клуб РПЛ. В июле того же года написали, что специалист может возглавить московское «Динамо». Команду в тот момент тренировал Дмитрий Хохлов, и руководство было не в восторге от результатов. Но в итоге он остался при должности.

В сентябре 2019-го у Олега Кононова всё сыпалось в «Спартаке», и появились слухи, что клуб может вернуться к кандидатуре Бердыева, с которым велись переговоры ещё в 2016-м. Курбан Бекиевич всё быстро опроверг.
«Несколько дней назад в прессе появилась информация, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ. Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вёл переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», — заявил он Sport24.

Затишье продлилось недолго — в ноябре Бердыев оказался близок к тому, чтобы возглавить «Сочи». Клуб тогда как раз уволил Александра Точилина. Но произошло то, что случалось до этого не один раз: с Бердыевым не договорились, и команду стал тренировать Владимир Федотов.

После этого Бердыев ушёл в тень. Среди клубов РПЛ не было тех, кто расставался со своим тренером и видел в нём нового наставника. Спустя год после истории с «Сочи», в ноябре 2020-го, случилось дежавю — Бердыев снова стал кандидатом в «Динамо». Бело-голубые в итоге выбрали Сандро Шварца, а член совета директоров Сергей Степашин и вовсе заявил, что «Бердыева кто-то придумал».

Однако журналист и блогер Василий Уткин косвенно подтвердил, что экс-наставник «Рубина» реально претендовал на пост: «В «Динамо», очевидно, было две партии, и одна из них была за Бердыева. Я не знаю, кто её олицетворял, кто за это голосовал и кто это продавливал. Тем не менее, это решение не прошло».

Заслужил сборную России или топ-клуб РПЛ, но его никуда не зовут. Что не так с Бердыевым? Заслужил сборную России или топ-клуб РПЛ, но его никуда не зовут. Что не так с Бердыевым?

Бердыев, у которого в очередной раз не сложилось с назначением в клуб РПЛ, пропал из инфополя на полгода. В марте 2021-го он внезапно приехал на сбор «КАМАЗа», выступавшего в ПФЛ. В клубе всех быстро успокоили и заверили, что Бердыев согласился проконсультировать штаб команды и ни о каком контракте речи не шло.

Зато в мае Бердыев наконец официально нашёл место работы. Он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». С казахстанским клубом тренер был хорошо знаком, поскольку уже трудился там в 90-е. Бердыев был призван работать в трёх направлениях: сопровождение и консультация основного состава, академии «Кайрата» и проекта одноимённого клуба в Москве.

Что со штабом Бердыева?

Тут есть трудности. У Бердыева давно собрался тренерский штаб, который он неизменно перевозил с собой из клуба в клуб. За два года, в течение которых специалист был без команды, не все помощники оставались без работы. Например, «вечный» и незаменимый Виталий Кафанов сейчас трудится у Валерия Карпина в «Ростове». По-прежнему доступны Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев, но достаточно ли этого для Бердыева? Неизвестно.

Между тем, Бердыев уже претендовал на пост главного тренера сборной России. Это было в 2016 году. Сборная громко провалилась на чемпионате Европы, из команды ушёл Леонид Слуцкий, и РФС предстояло выбрать нового тренера. Бердыев, за которым охотились «Спартак» и «Локомотив», был один из основных кандидатов.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко (на тот момент президент РФС. — Прим. «Чемпионата»). Выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — рассказывал Бердыев.

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Чем всё закончилось, вы прекрасно знаете. Сборную возглавил Черчесов, дальше были противоречивые товарищеские (извините, контрольные) матчи, ошеломительный результат на домашнем чемпионате мира, средний — в Лиге наций, и, наконец, провал на Евро-2020. Будет иронией судьбы, если именно Бердыев заменит отправленного в отставку Черчесова.

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