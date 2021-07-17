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Интервью с тренером «Зенита» Вильямом — о слухах о назначении в «Спартак», Малкоме и уходе Лунёва

Тренер «Зенита»: долго смеялись с Газизовым над информацией о моём назначении в «Спартак»
Дмитрий Зимин
Интервью с тренером «Зенита» Вильямом
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Вильям де Оливейра объяснил, какая проблема чемпионата России мешает нашим топ-клубам хорошо играть в Лиге чемпионов.

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «Чемпионату» рассказал об уходе Андрея Лунёва, проанализировал перспективы латианоамериканских игроков команды, а также вспомнил новость о своём назначении в «Спартак». Мы, кстати, беседовали на русском языке. Бразилец за 12 лет жизни в России выучил его на «отлично».

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Лунёв, лимит и молодые игроки

– За несколько часов до нашего интервью Андрей Лунёв официально перешёл в «Байер». Вы удивлены?
– Мы рады за Лунёва. Он оказался в большой и серьёзной команде Европы. Желаем ему удачи. Лунёв провёл с нами почти пять лет, это вратарь хорошего уровня.

– Он действительно хотел уехать в Европу или это случайность?
– Я Андрея знаю давно. Если бы ушёл к конкурентам, это было бы плохо. А так он получил шанс поехать в Европу. Это здорово. В последнее время мы же много говорим, что российским футболистам сложно попасть в Европу. Для него это будет хороший опыт. У Лунёва не всё получалось в последний год, были травмы, что-то мешало. А его будущий конкурент Градецки — один из сильнейших вратарей на чемпионате Европы. Но для Андрея это важный опыт, даже если он не будет основным вратарём в клубе.

Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Тогда перейдём к «Зениту». В этот раз на «Газпром» — тренировочные сборы поехали много молодых игроков. Насколько вам как тренеру интересна работа с парнями, которые только начинают свой путь во взрослом футболе?
– Мы стараемся следить за нашими молодыми игроками. Ходим на матчи, смотрим трансляции. Те, кого мы пригласили на сбор, выделяются в молодёжке или «Зените»-2. Но надо понимать, уровень здесь совсем другой. Не все к этому быстро адаптируются. Сейчас «Зениту» трудно приобрести футболиста с российским паспортом, они очень дорогие, так что надо обращать внимание на своих. Для них это большой опыт, они привыкают к работе. Шамкин с нами давно, как и Одоевский. Кравцов тоже с нами потренировался, знаем его потенциал. Появились Белохонов, Кузнецов: молодые игроки постепенно привыкают к тренировочному процессу основной команды.

– Многие выделяют Кравцова. Действительно талант?
– Кравцов здорово вышел против «Вердера». Он классно работает с мячом, но есть над чем работать при игре в обороне. Жалко, что он не смог с нами тренироваться зимой, но хорошо, что все проблемы решены. Физически он силён, неплох в борьбе, однако надо прогрессировать, чтобы всерьёз конкурировать с Барриосом и остальными. Мы понимаем, что он молодой, голодный, хочет себя проявить. Из-за этого иногда ошибается. Я с ним разговаривал на этот счёт. Но парень действительно хороший.

Не кажется ли вам, что при действующем лимите шансы на прогресс молодёжи в принципе замедляются?
– Мы с Семаком всё время обсуждаем моменты с лимитом и проблемы, которые из этого вытекают. Ограничения мешают. В команде должны играть сильнейшие, а не те, кто выходит из-за гражданства. Конкуренция — самое важное для развития игроков. В Португалии в какой-то момент отменили лимит, повысилась конкуренция, и спустя несколько лет сборная выиграла Евро. При этом почти в каждом большом клубе играют португальские футболисты, потому что они развивались в условиях естественной конкурентной борьбы. До первой команды доходят самые-самые лучшие. Но мы стараемся отталкиваться от тех условий, в которых находимся.

– Вы не первый год работаете тренером. В чём главное отличие нынешних молодых футболистов от тех, кто приходил 10 лет назад?
– Я приехал в Россию в 2009-м. И тогда в команде было много молодых, но они глобально не отличались от легионеров, которые играли в «Амкаре». Они были голодными и хотели попасть в стартовый состав. Сейчас футболисты другие. Многие сразу считают себя звёздами, думают о контрактах и так далее. Но чтобы зарабатывать нормальные деньги, надо прогрессировать. А прогресс часто останавливается.

– У «Зенита» большие успехи в юношеских лигах. Это важно?
– Хорошо, что юношеские команды выигрывают. Но очень много примеров, когда игроки хорошо выступают в юношеском и молодёжном футболе, но не выходят на взрослый уровень. Главное, чтобы игроки развивались в тех компонентах, которые нужны в современном мире.

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Малком, Вендел и Дриусси

– Впереди третий полноценный сезон Малкома в «Зените». Но остаётся ощущение, что он так и не может выйти на свой максимум. Почему?
– Всё дело в повреждении, которое он получил, когда только приехал в Россию. До этого он всегда играл, почти не пропускал матчи. Но сложная травма его немного надломила. Потом он набрал форму, а перед прошлой Лигой чемпионов получил новое повреждение колена. Малком всё прекрасно понимает. Клуб в него верит, и он отвечает взаимностью. Хочет постоянно быть на поле. Сейчас он в великолепной форме. И готов к сезону.

– Он думал об отъезде из России?
– Нет. Мы с ним постоянно говорим. Он, наоборот, очень комфортно чувствует себя в Петербурге, его семья в восторге от города. У игрока прекрасные отношения с тренерским штабом, ему доверяют. Травмы бывают у всех. Это неприятный момент. Но у него всё будет хорошо.

– В следующем сезоне Малком станет полноценным лидером команды?
– Да. Мы с ним обсуждаем все тренировочные моменты, он здорово нас слушает и выполняет все требования. Надеюсь, у Малкома всё впереди.

Малком

Малком

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Что ждёте от Вендела? Можно ли сказать, что его адаптация закончена?
– Думаю, да. В прошлом сезоне он пришёл в самом конце трансферного окна, практически в середине сезона. Он приехал из Португалии, страны, которая сильно похожа на его родную Бразилию. И в России чувствовал себя не очень комфортно. Вы сами видели, как он даёт интервью — до сих пор очень стесняется, ведёт себя закрыто. При этом он очень добрый человек. Мы видели, что ему тяжело, но постепенно он привыкал ко всему. У него хорошие отношения с Малкомом, Дугласом и даже с Дриусси. Они с Себой много общаются.

– По сути Вендел усадил на скамейку Магомеда Оздоева. Нет ли из-за этого какой-то проблемы?
– Не сказал бы, что Мага сел на скамейку. Да, иногда он оставался в запасе, но выходил и усиливал команду. Да и Вендел здесь ни при чём. Сергей Богданович выбирает тактику на игру под каждого соперника. И он считал, что в конкретных матчах Вендел будет полезнее. Мы же говорим о конкуренции.

– В России против технарей играют достаточно грубо. Привык ли к этому Вендел?
– Мы всё время шутим на эту тему. Он действительно первое время удивлялся, почему в России такой жёсткий футбол. Особенно по сравнению с Бразилией. Но мы с ним это обсуждаем, объясняем. Чемпионат России сложный, здесь много борьбы.

Себастьян Дриусси. Ощущение, что он впервые за год заулыбался. И уже не бежит из «Зенита» со всех ног. Вы чувствуете изменения в его настроении?
– У нас никогда не было проблем с Себой. Он всегда выполняет все требования тренерского штаба. Нам он нравится как футболист и профессионал: всегда хочет показывать максимум. По поводу его перехода в другой клуб мне нечего сказать. Я не чувствую, что он хочет уйти прямо сейчас.

– У него действительно такая мощная связь с домом?
– Всё-таки Себа уже четыре года в России. Это немало. Он привязан к своему бывшему клубу, это правда. Но я не считаю, что он хочет уйти во чтобы то ни стало. Нам он об этом не говорит.

– Для «Зенита» не будет хуже, если он останется ещё на сезон?
– По игровым качествам он нас устраивает. Но, если клуб решит его продать, мы ничего не сделаем. Если он останется, для нас это хорошо. Если уйдёт, будем искать замену.

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Новость о назначении в «Спартак» и Лига чемпионов

– Главная новость этого года о вас: Шамиль Газизов якобы предлагал вам возглавить «Спартак». Это правда?
– Когда я это увидел, отправил Газизову ссылку. Мы очень долго смеялись. Это неправда. Я очень хорошо отношусь к Шамилю, именно он пригласил меня тренером в «Уфу». Мы всегда общались, но по-дружески. Я знаю, что у него была куча проблем в «Спартаке», которые требовалось решать. Мы друзья. Но он никогда не предлагал мне возглавить «Спартак»».

– Теоретически стать главным тренером «Спартака» вы готовы?
– Думаю, это нереально. Я очень близок с Сергеем Богдановичем, а Петербург практически мой родной город. Вскоре, кстати, должен получить российское гражданство.

– Вы готовы всю карьеру проработать помощником Семака?
– Если наши отношения останутся такими же, то да. Мы думаем и работаем в одном направлении. Я его очень уважаю и благодарен за всё, что он для меня сделал. Пока он меня не уволит, буду рядом с ним.

– Обсуждали ли в штабе новости о том, что Семак — один из вариантов для замены Станислава Черчесова?
– Мы разговаривали об этом. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил.

– В будущем он станет главным тренером сборной?
– Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак — победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.

– Единственный турнир, где у «Зенита» пока не получается выступить хорошо, — Лига чемпионов. Многие футболисты говорили, что проблема в голове. Игроки «Зенита» боятся, а соперник — нет. Согласны ли вы с этим? И как это побороть?
– На мой взгляд, проблема немного в другом. В РПЛ не всегда есть возможность играть с высокой интенсивностью. Вот сейчас сыграли на сборе с командами из Германии — соперник, ещё не набравший 100-процентную форму, старался играть максимально интенсивно. Для немцев неважно, кто перед ними: они носятся, бегают, выкладываются. Всегда максимальный настрой.

У нас есть команды из второй восьмёрки, которые могут всем составом встать в обороне, и, как следствие, уже не получается интенсивная игра. Это не критика, а реальность: я там был, могу их понять и знаю, насколько важен результат, который влияет на уровень всей лиги. Поэтому нашим командам сложнее в еврокубках: не получается держать высокий темп все 90 минут. У нас были хорошие отрезки в некоторых матчах Лиги чемпионов, но это именно отрезки. И наша команда понимает, что надо максимально работать на каждом занятии и в каждой игре выкладываться на все 100% от первой до последней минуты. Тогда в Лиге чемпионов будет легче держать игру на протяжении всего матча.

Фото: instagram.com/william_de_oliveira

– У «Зенита» три победы подряд в чемпионате. Может, есть внутренняя задача в следующем сезоне поставить в приоритет именно Лигу чемпионов?
– Но ведь чтобы попасть в Лигу чемпионов, надо выиграть чемпионат России. Поэтому это наша первоочередная задача. Что касается выступлений в Лиге чемпионов, то мы будем отталкиваться от наших возможностей. В прошлом розыгрыше травмы и коронавирус выбивали наших игроков. Да, у соперников тоже некоторые футболисты не могли сыграть, но их запас оказался сильнее. Конечно, мы хотим выйти в плей-офф. И сделаем для этого всё возможное.

– Из-за разных европейских турниров «Зенит» готовился к сезону в ограниченном составе. Плюс пока нет усиления. Эти факторы осложняют поставленные задачи?
– Да. Ловрен присоединится к нам уже в Петербурге, Барриос — только к первому туру. Мы стараемся привлекать молодых, но добиваться с ними результата в Лиге чемпионов сложно. Конечно, усиление нужно любой команде, каждый клуб в этом нуждается.

– Не боитесь, что при негативном сценарии снова главными виноватыми сделают тренерский штаб?
– Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и титулы говорят сами за себя.

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