Российские футболисты снова забивают в Европе. Пока, правда, на предсезонке

Чемпионат Европы завершился, а игроки разъехались по клубам. Российские футболисты вылетели с турнира намного раньше других, поэтому успели отдохнуть и теперь вовсю готовятся к новому сезону. Некоторые наши легионеры уже проявили себя в контрольных матчах.

Победный гол Черышева с капитанской повязкой

Несколько дней назад испанское издание Onda Deportiva сообщило, что главный тренер «Валенсии» не рассчитывает на Дениса Черышева. Хосе Бордалас лично сообщил россиянину, чтобы тот искал новый клуб. Есть вариант, при котором Денис продолжит карьеру в «Хетафе». Впрочем, накануне полузащитник проявил себя в товарищеской игре с «Вильярреалом». Россиянин вышел на поле во втором тайме и забил победный мяч на четвёртой компенсированной минуте. После подачи с фланга Денис исхитрился и нанёс шикарный удар, стоя спиной к воротам. Получилось очень красиво! Примечательно, что на руке Черышева красовалась капитанская повязка.

Если Денис останется, то будет радовать болельщиков в новой форме, выполненной в традиционных для клуба чёрном и белом цветах. В ближайшие две недели «Валенсия» проведёт четыре контрольных матча. Вероятно, что после них мы узнаем, где продолжит карьеру Черышев. Сезон в Ла Лиге стартует 13 августа, и в первом туре «Валенсия» сыграет дома с «Хетафе».

Первый гол Миранчука

Алексей Миранчук прибыл в Бергамо несколько дней назад и по возвращении побеседовал с пресс-службой клуба.

«Единственным большим плюсом может стать то, что на трибуны наконец-то придут фанаты. Надеюсь на это. Чего ожидаю от нового сезона? В плане подготовки ничего сильно не изменится. В личном плане хочется прибавить, получать больше игрового времени», — сказал Алексей.

Спустя три дня после приезда Миранчука «Аталанта» провела товарищеский матч с «Альбино Гандино». Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила соперника со счётом 13:0, а наш футболист отметился голом в концовке первого тайма. Алексей беспрепятственно промчался от центра поля до чужой штрафной площади и нанёс точный удар в нижний угол. Экс-полузащитник «Локомотива» отыграл 45 минут, а затем его поменяли.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Миранчука, который отметился уникальным рекордом. Он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего Алексей принял участие в 31 игре в соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь мячей и отдал две голевые передачи. А теперь у российского полузащитника есть мяч в дебютной товарищеской встрече за «Аталанту».