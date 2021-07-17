Вице-чемпион мира собрался в Россию. Раньше Едвая хотел «Спартак», теперь — «Локо»

Летом 2020 года из «Локомотива» ушёл чемпион мира Бенедикт Хёведес, завершивший карьеру. С тех пор футболисты, побеждавшие на мундиале, в Россию не приезжали. Теперь московский клуб согласовал контракт с вице-чемпионом мира Тином Едваем.

Вице-чемпион мира близок к переходу в «Локомотив»

Работа Ральфа Рангника идёт полным ходом, и совсем скоро 25-летний защитник сборной Хорватии и «Байера» Едвай может перейти в «Локомотив». О том, что идут переговоры, сообщило агентство, представляющее интересы футболиста. «То, что Едвай договорился с «Локомотивом», — это правда. Сейчас ведутся переговоры между клубами о трансфере», — приводит слова представителей агентства Metaratings. Вести переговоры с «Байером» от лица «Локо» будет руководитель спортивного отдела Рангник, отлично знающий немецкий рынок.

В прошлом сезоне Едвай проиграл конкуренцию и редко появлялся на поле — всего восемь матчей во всех турнирах. Очевидно, что такая ситуация защитника не устраивает, и он не против рассмотреть предложение «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн, однако железнодорожникам, скорее всего, придётся заплатить больше. Контракт защитника заключён с «Байером» до лета 2023 года.

Чем известен хорватский защитник

Едвай является воспитанником загребского «Динамо», в котором играл до 2013 года. Стоимость футболиста выросла, и он подписал контракт с «Ромой». Впрочем, заиграть в Италии Тин не смог, и его арендовал «Байер». Хорват с ходу стал игроком основы (22 матча в чемпионате, два гола) и в 2015 году подписал полноценный контракт с немецким клубом.

На чемпионате мира в России Едвай провёл все матчи в запасе, кроме игры с Исландией (2:1). Его сборная добралась до финала, и футболист получил серебряную медаль. Сезон-2019/2020 отыграл на правах аренды за «Аугсбург», после чего снова вернулся в «Байер». Защитник не выступал на Евро-2020, а его трансферная стоимость за полтора года упала в три раза.

Впрочем, вряд ли бы «Локомотив» вышел сейчас на игрока, если бы он выступал за «Спартак». Прошлым летом хорватский защитник вёл переговоры с красно-белыми, о чём сообщила бывший член совета директоров Зарема Салихова. «Будет весело, если «Локо» Едвая подпишет. Он в принципе с прошлого лета на рынке. Его предложил Аверьянов. Тедеско о том, что в игроке заинтересован «Спартак», изначально узнал от немецкой стороны, а потом уже от клуба. Тренер этот трансфер не одобрил», — написала Салихова в своём телеграм-канале.