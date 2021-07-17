Березуцкий строит новый ЦСКА. Уже произошли любопытные изменения

ЦСКА летом переживает очередную перестройку: не успела команда понять и освоить требования Ивицы Олича, как хорват ушёл — и в должность вступил Алексей Березуцкий. У него, как и у любого тренера, свои взгляды на оптимальную игру и кадровые вопросы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ЦСКА снова меняется.

Теперь базовая схема ЦСКА — 4-1-4-1 (4-3-3)

Важный нюанс: зарубежные летние сборы красно-синие провели без Николы Влашича, который задержался на Евро, а потом получил небольшой отпуск. Впрочем, мы прекрасно понимаем, что хорватская звезда находится в подвисшем состоянии и в любой момент может покинуть ЦСКА. Поэтому при переформатировании команды не было большого смысла подстраиваться под Влашича. Важнее — собственные взгляды и принципы тренера.

Итак, если при Гончаренко и Оличе ЦСКА чаще играл по схеме 4-2-3-1, эпизодически переходящую в 4-4-2 с Чаловым и Рондоном впереди, то теперь команда обрела систему 4-3-3. Она использовалась во всех трёх играх второго сбора в Австрии, где и закладывался фундамент.

Некоторые особенности структуры:

— при начале атаки ЦСКА не спешит поднимать сразу двух крайних защитников. Оба остаются в глубокой позиции для помощи центральным защитникам. Также чуть выше располагается нижний опорник. Получается структура «билд-апа» 4-1 — с одной стороны, она усложняет чужой прессинг (надо поднимать в переднюю линию слишком много игроков) и даёт дополнительную страховку на случай потери (переход проще контролировать); с другой — иногда столько футболистов в начале атаке попросту не нужны, а опция с диагоналями на Марио Фернандеса в широкую и высокую позицию теперь пропала;

— на чужой половине строится много фланговых треугольников с участием крайнего нападающего, инсайда и крайнего защитника. Это происходит как в быстрых атаках, так и в позиционных;

— в обороне ЦСКА использует дозированный прессинг. Команда не настаивает на создании вверху ситуаций «1 в 1» (то есть не поднимает против двух центральных защитников двух нападающих). Прессинг начинается в случае, если удаётся загнать соперника во фланг — Заболотный бежит между двумя центральными защитниками, перекрывает направление передачи на дальнего, гонит оппонента к бровке, а там уже включаются партнёры.

Также прессинг может происходить по слабой обратной передаче. Но в целом агрессия явно не такая, как в лучшие времена Гончаренко. Команда больше обороняется в компактном блоке. Например, PPDA в матче с «ВиОн Злате Моравце» составил 13,43, а с «Копенгагеном» — аж 36,8. С «Адмирой» команда тоже преимущественно откатывалась и соблюдала структуру;

— структура позиционной обороны — не 4-1-4-1, а скорее 4-5-1. Нижний опорник, будь то Бохинен или Мухин, выполняет не сугубо страхующую роль между линиями, а запросто выдёргивается из позиции для того, чтобы оказать давление на соперника в центре.

Иногда это приводит к нарушению компактности — «восьмёрка» не опускается вовремя на страховку, теряется соперник в буферной зоне. И уже приходится покидать заднюю линию центральным защитникам.

Теперь поподробнее поговорим о частных кадровых историях.

Легковесной пары опорников Обляков — Ахметов больше нет

Березуцкий попытался стабилизировать центральную ось, поэтому ни Обляков, ни Ахметов больше не используются в центральной зоне. Обляков играет либо на левом фланге атаки, либо одной из «восьмёрок» (то есть передвинулся вверх по позиции и снова стал скорее атакующим футболистом). Ахметов сыграл один матч нижним опорником на первом сборе, но на втором выходил уже только на флангах атаки — как слева, так и справа.

Что касается позиции нижнего опорника, то многие долго спорили, кто более предпочтителен: свой воспитанник Марадишвили или новичок Мухин. Любопытно, что правильным ответом может оказаться вообще другой вариант — Бохинен. Именно норвежец пока смотрится наиболее цельно на сборах — он не проседает по движению, неплохо ориентируется при обороне, здорово включается в атаку и лучше работает с мячом при выходе в атаку. Тогда как Мухин допустил голевую ошибку в матче с «Копенгагеном» (обрезался под давлением), да и в следующем матче с «Адмирой Ваккер» сыграл так себе.

А вот Марадишвили в опорной зоне при Березуцком пока не используется. Его пробуют переделать в «восьмёрку», которая даёт баланс в середине и чаще включается в штрафную. Это здорово, поскольку заметно желание клуба сохранить талантливого воспитанника и обеспечить ему адекватное игровое время. Но только дистанция покажет, хватит ли Марадишвили атакующих навыков.

Перевод же Ахметова и Облякова на фланги атаки — это реакция на переизбыток центральных полузащитников (есть ещё и Бистрович с Бийолом — с ними что-нужно делать) и нехватку высококлассных вингеров. Позиции «десятки» в схеме 4-1-4-1 нет, поэтому два экс-опорника и пробуют переквалифицироваться. И тот же Ахметов эпизодически выглядит здорово: он забил классный гол в ворота «Адмиры Ваккер», сместившись справа и накоротке отыгравшись с Марадишвили и Яковлевым, он же обеспечил хорошее движение с мячом слева в последнем спарринге со «Злате-Моравце» (там, правда, был очень спорный уровень соперника).

А Эджуке снова перестал считаться на 100 процентов основным игроком. Он выдаёт очень сочные индивидуальные действия (например, второй гол «Злате-Моравце»), но выпадает при построении комбинационных треугольников на флангах и проседает в обороне.

Главная тактическая сенсация — перевод Чалова направо

В схеме 4-1-4-1 есть место только одному центральному нападающему. И пока этот единственный нападающий — не Чалов. Чаще всего с первых минут выходит Заболотный, а подменяет его по ходу матчей молодой Яковлев.

Хорошо это для Чалова или плохо? Полагаю, что это явно лучший вариант, чем нахождение на скамейке, как было в начале весны после приезда Рондона. Тем более качества для флангового нападающего у Фёдора есть: приличная скорость, хороший подыгрыш. За спину он тоже открывается с этой позиции нередко. Но да: теперь Чалов больше ориентируется на подыгрыш, гораздо чаще играет из широких позиций, комбинирует с Марио Фернандесом и Кучаевым при построении фланговых треугольников. А при обороне ему нужно опускаться в линию — и потом стартовать в атаку из глубоких позиций.

Что касается Заболотного, то пока Антон осваивается — за три матча в новом клубе не забил ни гола. Этот факт настораживает болельщиков, хотя с точки зрения количества моментов не всё так критично: в спарринге со «Злате-Моравце» Заболотный нанёс аж пять ударов и насобирал моментов на пару голов, в игре с «Адмирой Ваккер» тоже не реализовал супервозможность после паса Чалова.

По движению и борьбе к Заболотному никаких вопросов нет — и он уже сейчас с точки зрения вспомогательной работы выглядит лучше Рондона. Объём единоборств по сравнению с «Сочи» чуть снизился (19 дуэлей за 70 минут с «Копенгагеном», 17 — за 45 минут с «Адмирой Ваккер», 14 — за 59 минут со «Злате-Моравце» — а в «Сочи» нормой было по 35 единоборств за игру), но это происходит лишь потому, что ЦСКА не упрощает предельно игру и не так часто грузит мяч в сторону форварда верхом.

Поэтому первые впечатления о Заболотном в ЦСКА — вовсе не отрицательные. Антон держит свой уровень, не падает ниже, создаёт в финальной трети давление и много двигается в оборонительной стадии. Просто не факт, что он будет забивать много. И странно, если бы его брали ради голов.

Болевые точки на момент старта сезона

В понедельник ЦСКА предстоит ещё один подготовительный матч — команда встретится с «Нижним Новгородом». Этот спарринг позволит ещё лучше понять систему армейцев и её текущий уровень.

Пока же ЦСКА явно не выглядит топ-клубом, готовым к борьбе за золотые медали. Нет ярких звёзд (а единственная вот-вот может уйти), нет стабильной сыгранной системы, новый тренер всё ещё находится в поисках.

И, вне всяких сомнений, есть кадровые болевые точки. Начинать сезон ЦСКА придётся с парой центральных защитников Дивеев — Васин. Фукс уехал на Олимпиаду вместе со сборной, Магнуссону предстоит длительная реабилитация, а Карпов — всё ещё нестабильный мальчишка, с которым сложно решать задачи. Да и в атаке ЦСКА явно не помешала бы ещё одна яркая фигура, делающая разницу.